El castillo en el cielo vuelve a los cines por su 40 aniversario

El regreso a los cines de El castillo en el cielo, a partir del viernes 15 de mayo, recupera una de las obras más importantes de la animación japonesa y ofrece una oportunidad para analizar su impacto cultural, estético y narrativo

El reestreno en cines de El castillo en el cielo, de la mano de Vértigo Films, con motivo de su 40 aniversario, constituye una oportunidad para revisitar una de las obras fundamentales del cine de animación contemporáneo y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la consolidación de Studio Ghibli como referente cultural global. La película de Studio Ghibli sigue siendo considerada una de las producciones más influyentes de la animación japonesa gracias a su capacidad para combinar aventura, imaginación visual y una profunda dimensión simbólica.

Este film de animación se estrenó originalmente en 1986 y fue dirigida por Hayao Miyazaki, ocupando un lugar central dentro del universo de Studio Ghibli. El estudio fue fundado en 1985 por Miyazaki e Isao Takahata, y ha desarrollado, a lo largo de cuatro décadas, una filmografía caracterizada por la calidad artesanal de su animación y por la construcción de narrativas complejas que abordan cuestiones sociales, ecológicas y humanas desde una perspectiva accesible para todos los públicos. Obras como Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro o El chico de la garza (estas dos últimas galardonadas con el Óscar a Mejor Película de Animación) han contribuido a consolidar el prestigio internacional del estudio, reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026.

Escena de El castillo en el cielo.

El castillo en el cielo suele ser interpretada como una obra fundacional dentro del imaginario visual y temático de Studio Ghibli. La película trata la historia de Sheeta y Pazu, dos jóvenes que emprenden la búsqueda de Laputa, una legendaria ciudad flotante perteneciente a una civilización aparentemente desaparecida. A través de esta trama de aventuras, la obra desarrolla temas recurrentes en el cine de Miyazaki, como la relación entre tecnología y naturaleza, el peligro del poder militarizado o la importancia de la solidaridad frente a la adversidad.

Uno de los elementos más destacados de la película es la construcción de su universo visual. La representación de Laputa, suspendida entre las nubes y cubierta parcialmente por la vegetación, se ha convertido en una de las imágenes más emblemáticas de la animación japonesa. La estética steampunk que atraviesa la obra, visible en las aeronaves, las máquinas y los dispositivos mecánicos, dialoga con referencias literarias vinculadas a la tradición de la aventura fantástica y científica. Diversos análisis han señalado la influencia de autores como Julio Verne, Robert Louis Stevenson o Jonathan Swift en la concepción del relato y de sus escenarios.

El film también incorpora una reflexión crítica sobre las consecuencias del desarrollo tecnológico cuando este queda subordinado a intereses de dominación y destrucción. Laputa aparece como símbolo de una civilización capaz de alcanzar un extraordinario progreso técnico, pero, a su vez, de provocar su propia decadencia debido al uso destructivo del poder. Esta tensión entre creación y devastación constituye uno de los ejes centrales de la obra y conecta con preocupaciones recurrentes en la filmografía de Miyazaki.

Otro aspecto que destacar de El castillo en el cielo es su dimensión humanista. Frente a la violencia de los personajes que buscan controlar Laputa con fines militares y económicos, la película sitúa en el centro la relación afectiva de Sheeta y Pazu. La amistad, la cooperación y la empatía aparecen como valores fundamentales dentro de un relato donde la aventura también implica un proceso de aprendizaje moral y emocional.

La crítica especializada ha destacado de manera reiterada la relevancia de la película dentro de la historia del cine de animación, tanto a nivel artístico como narrativo. Variety ha subrayado que ofrece una “sensación increíble de descubrimiento”, mientras que The New York Times la ha definido como “una aventura de animación de una calidad extraordinaria”. Por su parte, The Washington Post ha señalado que la obra constituye el “testamento de la habilidad de Miyazaki tanto como narrador como animador”.

Escena de El castillo en el cielo.

Su reestreno responde, además de a un ejercicio de nostalgia, a la vigencia de muchas de las cuestiones que plantea. Cuatro décadas después de su estreno, El castillo en el cielo continúa dialogando con debates contemporáneos relacionados con el impacto de la tecnología, la crisis ecológica o las formas de resistencia frente a estructuras de poder autoritarias. Su permanencia en el imaginario colectivo demuestra la capacidad del cine de animación de abordar problemáticas complejas mediante lenguajes visuales accesibles y emocionalmente significativos.

La celebración del 40 aniversario de El castillo en el cielo permite reconocer la importancia histórica de una obra que marcó el desarrollo posterior de uno de los estudios de animación más reconocidos del mundo, contribuyendo, además, a redefinir las posibilidades artísticas y narrativas del cine de animación a nivel internacional.