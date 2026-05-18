Puertas abiertas y nuevas iniciativas en el Día Internacional de los Museos

Con motivo de esta celebración, diversas pinacotecas y recintos artísticos refuerzan su papel como espacio de encuentro, reflexión y participación activa de la sociedad a través de un amplio programa de actividades y entradas gratuitas para descubrir sus exposiciones temporales y sus colecciones permanentes

El Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía son algunas de las pinacotecas que, bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, este lunes 18 de mayo celebran el Día Internacional de los Museos. A continuación, se recogen algunas de las iniciativas que han lanzado para todos los públicos.

Museo del Prado y Museo Reina Sofía

Entre las propuestas con las que estas pinacotecas se suman al Día Internacional de los Museos destaca un diálogo público entre los directores del Museo Nacional del Prado y del Museo Reina Sofía, Miguel Falomir y Manuel Segade respectivamente que, moderado por el periodista y poeta Antonio Lucas, tendrá lugar el lunes 18 de mayo en el Auditorio del Museo Reina Sofía. La conversación se verá precedida esa misma mañana por una emisión conjunta en directo a través de los canales de Instagram de ambas instituciones con el objetivo de ampliar el diálogo más allá del espacio físico y explorar nuevas formas de relación con los públicos.

Durante toda la jornada, el Museo Nacional del Prado ofrecerá acceso gratuito, invitando a los visitantes a recorrer su colección permanente y a participar de una celebración que pone en valor el papel de los museos como espacios de conocimiento compartido y de cohesión social.

Celebración del Día Internacional de los Museos en el Patio Nouvel del Museo Reina Sofía.

El Día Internacional de los Museos se darán a conocer los resultados de la encuesta participativa impulsada por el Prado para que el público elija el diseño de sus próximas entradas dando continuidad a iniciativas anteriores, como la dedicada a las “manos” en obras maestras de la colección.

En esta ocasión, los caballos son protagonistas y los ocho diseños más votados, entre los 12 propuestos, se convertirán en las entradas del Museo Nacional del Prado durante los próximos dos años. Pueden consultarse en este enlace.

Encuesta entradas Museo del Prado.

Y en este contexto de apertura y participación, la programación incluye asimismo la III Editatona “El Prado en femenino”, organizada junto a Wikimedia España, una propuesta colaborativa que permitirá a las personas participantes contribuir directamente a la creación y mejora de contenidos sobre mujeres vinculadas a la historia del arte y a las colecciones del museo en Wikipedia.

Museo Thyssen

Por su parte, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se une un año más a la celebración del Día Internacional de los Museos con una jornada de puertas abiertas en la que podrán visitarse gratuitamente la colección permanente y Carmen Thyssen, las exposiciones temporales Hammershøi. El ojo que escucha, Roman Khimei y Yarema Malashchuk. Pedagogías de guerra, Guercino y sus heroínas bíblicas y los montajes especiales Gaza, donde la vida resiste y Rauschenberg: Express. En movimiento.

Además, se han organizado varias actividades gratuitas, como explicaciones en salas de la colección permanente, visitas guiadas a algunas de las exposiciones y un concierto de la Coral del Real Casino de Madrid. Se recomienda la reserva online de entradas para garantizar la calidad de la visita.

El Museo Thyssen celebra el Día Internacional de los Museos con acceso gratuito y actividades especiales.

El lema elegido por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) para este año es «Museos uniendo un mundo dividido», que destaca el papel de los museos como puentes entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento y la paz dentro y entre las comunidades de todo el mundo.