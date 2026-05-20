El Premio de Escultura Fundació Bosch Aymerich convoca su cuarta edición

Con el objetivo de contribuir a la promoción de la creación artística, y en particular de la escultura, la institución lanza una nueva edición de un galardón dotado con 30.000 €. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 15 de julio

La Fundación Bosch Aymerich lanza la cuarta edición de su Premio de Escultura, dotado con 30.000 € y de carácter anual. Abierto a artistas mayores de 18 años residentes en España que hayan participado, con obras escultóricas, en un mínimo de dos exposiciones colectivas o una individual en los últimos cinco años (2021-2026), la convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de julio.

El premio

El Premio tiene como objetivo contribuir a la promoción de la creación artística, y en particular de la escultura, y reconoce la capacidad de diálogo entre la escultura y la arquitectura en un contexto urbano que tiende a la homogeneización y, en consecuencia, a la pérdida de identidad. Así, el jurado premiará la obra cuyo eje creativo resuelva mejor su relación con el espacio arquitectónico.

Cartel de la IV Edición del Premio de Escultura Fundación Bosch Aymerich.

El Premio de Escultura de la Fundació Bosch Aymerich pretende destacar y potenciar el diálogo entre las dos disciplinas fundamentales en la trayectoria de Josep Maria Bosch Aymerich: la arquitectura, a la que se dedicó profesionalmente; y la escultura, muy presente en sus proyectos y protagonista de su colección de arte.

El jurado

El jurado de esta edición está compuesto por: Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y presidenta del jurado; Andrés Escarpenter, miembro del patronato de la Fundació Bosch Aymerich; Nuria Enguita, directora artística del Museu d’Art Contemporani de Lisboa; Alexandra Laudo, comisaria independiente, y Juan Várez, coleccionista y mecenas de la Fundación ARCO y la Fundación Museo ABC.

Los ganadores de ediciones anteriores

El artista vasco Sergio Prego fue el ganador de la primera edición por su instalación Tretze a Centaure, un proyecto escultórico concebido para el Museo de Bellas Artes de Bilbao, basado en el vacío creado en las salas del museo durante su remodelación. El jurado seleccionó la obra por unanimidad, destacando su capacidad para lograr de manera excepcional este diálogo entre escultura y arquitectura, y para transformar la percepción y el recorrido de los visitantes por las salas.

Splashing Mies, obra que realizó Alberto Peral para el pabellón Mies Van der Rohe.

La artista madrileña Júlia Spínola fue la ganadora de la segunda edición del premio por su obra «Vis», una instalación escultórica presentada en el Espai 13 de la Fundació Miró. El jurado destacó su capacidad para difuminar los límites entre el contenido y el espacio, generando una nueva realidad espacial e invitando al público a una experiencia sensorial única.

En cuanto a la tercera edición, Alberto Peral ganó la convocatoria de 2025 con su obra Splashing Mies, una intervención in situ en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona, realizada en noviembre de 2024. La obra, seleccionada por unanimidad, articula el reflejo, la vibración y el flujo a través de gestos mínimos y la circulación del agua, generando una experiencia sensorial.

Acerca de la Fundación Bosch Aymerich

La Fundación Bosch Aymerich, una institución privada sin ánimo de lucro fundada en 1996 por el arquitecto Josep Maria Bosch Aymerich, promueve iniciativas en los ámbitos de las artes, la cultura, la ciencia, el deporte, la salud y la mejora de la calidad de vida, especialmente para las personas mayores y los jóvenes.

Colecciones COAC, Josep Mª Bosch Aymerich.

Con un firme compromiso con la educación y el progreso, la Fundación concede anualmente becas para jóvenes y colabora activamente con instituciones académicas, hospitales y otras organizaciones en proyectos de investigación, patrimonio, deporte y cultura. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra el Premio de Escultura, que refuerza su apoyo a la creación artística.