Filmoteca Española recibe la distinción de la RABASF

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF) ha concedido a Filmoteca Española su Medalla de Honor, en reconocimiento a una trayectoria fundamental en la preservación, restauración y difusión del patrimonio cinematográfico español

La candidatura fue presentada por la fotógrafa Isabel Muñoz, el historiador del arte Víctor Nieto, y el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón. Los firmantes avalaron su propuesta defendiendo el “espléndido trabajo realizado por dicha entidad en beneficio del Patrimonio Audiovisual Español, desde una triple finalidad de su conservación, restauración y difusión. Hasta convertirse, mediante su prolongada y decisiva labor, en un centro de inexcusable referencia dentro del panorama cultural de nuestro país”.

Instituida por la Academia en el año 1943, la Medalla de Honor de la Corporación se concede con carácter anual a una persona o entidad española o extranjera que se haya distinguido de modo sobresaliente en el estudio, promoción o difusión de las artes, en la creación artística o en la protección del patrimonio histórico, cultural y natural.

Creada por Decreto el 13 de febrero de 1953 bajo el nombre de Filmoteca Nacional de España, la institución nació con la misión de conservar la memoria audiovisual del país. Desde entonces, su labor se ha consolidado como una referencia imprescindible dentro del panorama cultural español.

Actualmente, Filmoteca Española custodia cerca de cincuenta mil películas, así como unas doce mil todavía pre-catalogadas, lo que supone más de seiscientos mil rollos de celuloide, además del archivo íntegro del NO-DO, compuesto por setenta mil quinientos documentos audiovisuales que testimonian varias décadas de la historia cinematográfica y social de España. A este vasto patrimonio se suman libros, revistas, fotografías y colecciones especializadas adquiridas o donadas a lo largo de los años.

La institución desarrolla su actividad desde tres sedes principales: el Palacio del Marqués de Perales, sede administrativa; el histórico Cine Doré, emblemático espacio de exhibición cinematográfica en Madrid; el Centro de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos “Carlos Saura”, en Pozuelo de Alarcón; y el denominado “Voltio”, un espacio subterráneo anexo a él, especialmente acondicionado para preservar materiales realizados en nitrato de celulosa, entre ellos gran parte del escaso cine mudo español conservado.

La Filmoteca desarrolla su actividad desde tres sedes principales: el Centro de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos “Carlos Saura” (sobre estas líneas); el Palacio del Marqués de Perales (arriba a la izquierda), y el histórico Cine Doré (arriba a la derecha).

Uno de los pilares esenciales de Filmoteca Española es su labor de restauración audiovisual, llevada a cabo por especialistas de primer nivel. Gracias a este trabajo silencioso y altamente especializado, numerosas obras cinematográficas han podido recuperarse para las generaciones presentes y futuras.

Junto a esta tarea de conservación, Filmoteca Española mantiene una intensa actividad pública y cultural a través de la programación del Cine Doré, convertido en un espacio de referencia para los amantes del cine, con sesiones diarias dedicadas a cinematografías de distintas épocas, autores y estilos.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha colaborado estrechamente con la institución en los ciclos bianuales “Las Bellas Artes en el Cine” (2022), “Compositores académicos del cine español” (2024) y “El Museo, protagonista”, en curso. Estas iniciativas han reforzado los vínculos entre ambas entidades y consolidado una colaboración con vocación de continuidad.

La Academia ha querido subrayar especialmente la importancia de reconocer públicamente una labor “no siempre suficientemente valorada”, pero esencial para la protección del patrimonio audiovisual español. Asimismo, destaca que la futura Ley del Cine prevé reforzar el reconocimiento institucional de Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural.

Con esta propuesta, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando reafirma su compromiso histórico con la defensa y promoción de las instituciones y creadores que contribuyen de manera decisiva al enriquecimiento cultural de la sociedad española.