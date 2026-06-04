La enorme obra pictórica de Manuel Benedito ya tiene su catálogo razonado

La Fundación Manuel Benedito ha presentado este ambicioso proyecto en dos volúmenes que organiza, por primera vez, la extensa y dispersa producción de casi dos mil obras del pintor valenciano, convirtiéndose en una herramienta de consulta indispensable para museos, coleccionistas e investigadores del arte español contemporáneo

Este corpus documental representa un avance clave en el estudio de la pintura figurativa de la primera mitad del siglo XX. Dirigido por Pascual Masiá, vicepresidente del patronato de la Fundación Manuel Benedito, el proyecto se basa en el análisis exhaustivo del archivo personal del artista. Gracias a su sobrina Vicenta Benedito, este fondo se ha conservado intacto, aportando correspondencia, registros de clientes y fotografías de época que han permitido trazar la historia de cientos de obras.

«La elaboración de este catálogo se ha fundamentado en el análisis riguroso de las fuentes documentales”, explica Pascual Masiá. «El contraste continuo con el archivo ha permitido fijar cronologías y atribuciones, aportando nuevos matices a la comprensión global de su trayectoria. El catálogo seguirá vivo, susceptible de futuras ampliaciones, pero ya hay un importante punto de partida para estudiar su obra».

Dos volúmenes para entender a Benedito

La publicación se estructura con un enfoque estrictamente metodológico.

El primer volumen, que cuenta con 964 referencias, está dedicado a la producción al óleo. En el mismo, se analiza la evolución de su paleta, desde el luminismo de herencia sorollista hasta la sobriedad de su madurez, y documenta obras en paradero desconocido con registro fotográfico histórico.

Sobre estas líneas: Niño de la gallina, 1913. Arriba, de izquierda a derecha: La gitana, 1909, y Horno de Benicalap, 1897. Imagen de apertura: Autorretrato, 1905. Todas las obras de Manuel Benedito. © Fundación Manuel Benedito.

El segundo volumen, con 996 referencias, se centra en la obra sobre papel (acuarela, gouache, pastel y dibujo), esencial para comprender sus procesos compositivos y su gran destreza técnica.

Más allá de su valor conmemorativo, ya que supone el colofón a las actividades del 150 aniversario del nacimiento del pintor, este catálogo razonado se consolida como un instrumento de referencia esencial para el mercado del arte y la investigación —abierto a futuros descubrimientos—, y contribuye a fijar el canon de un artista cuya influencia sigue reclamando nuevas lecturas.

Sobre la Fundación Manuel Benedito

Constituida en 2002 por iniciativa de Vicenta Benedito, sobrina e hija adoptiva del pintor, la Fundación tiene como finalidad principal la difusión y el estudio de la obra de Manuel Benedito.

Su sede en Madrid se ubica en el espacio que ocupó la casa-estudio del pintor desde 1927 en la calle Juan Bravo, 4, donde se encuentra el Museo que muestra su colección privada y otras obras depositadas por colecciones particulares.