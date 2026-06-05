El Postismo celebra su 80 aniversario en Guillermo de Osma

La galería madrileña recuerda la importancia de un movimiento plástico y literario que confrontaba el realismo de tono académico dominante y con propuestas originales con una muestra compuesta por obras de Chebé (Eduardo Chicharro hijo), Nanda Papiri, Antonio Fernández Molina, Carlos Edmundo de Ory, Beneyto y Fernando Arrabal. Del 1 al 17 de julio

Con motivo del ochenta aniversario del Postismo, la Galería Guillermo de Osma ofrece una exposición que devuelve la mirada hacia este importante movimiento literario y plástico que, tras la guerra civil española, pretendió recuperar los postulados de las vanguardias en general y del surrealismo en particular.

Corría 1945 cuando sus fundadores, Eduardo Chicharro Briones, Carlos Edmundo de Ory y Silvano Sernesi dieron a conocer –junto a otros artistas como José Caballero, Castelló, Nanda Papiri, Luis Lasa o Gregorio del Olmo–, el Postismo a través de manifiestos, ediciones y una llamativa puesta en escena que confrontaba el realismo de tono académico dominante y con propuestas originales. Como escribió en 1948 Chebé: “No busque, pues, el espectador, ni grupos, ni escuela, ni “ismos”. No busque tampoco, en esta exposición, la totalidad de lo mucho. No obstante, podría encontrar aquí algo de lo más nuevo y, desde luego, el post-ismo al completo”.

Retrato de su hijo Eduardo Chicharrio Briones, por Eduardo Chicharro y Agüera, 1930. Más arriba, Dragon de tres cabezas, por Nanda Papiri. © Galería Guillermo de Osma.

Imaginación, automatismos y carencia de prejuicios eran las bases de las creaciones de este movimiento que en claves cívicas y académicas daban rienda suelta a la creatividad con diferentes formatos y técnicas. Carcajada estruendosa y estrambótica en lugar de discreta sonrisa, irracionalidad frente a mesura, en definitiva, la pulsión creativa como fin de este grupo cuya mejor definición fue dada por Salvador Dalí: “Privitivismo mediumnímico”.

En colaboración con la galería Marmurán de Alcázar de San Juan, que celebró el Postismo con una exposición en otoño de 2025, la exposición pretende homenajear al postismo, conmemorándolo. Chebé (Eduardo Chicharro hijo), Nanda Papiri, Antonio Fernández Molina, Carlos Edmundo de Ory, Beneyto y Fernando Arrabal son los artistas representados en la exhibición que como bien apuntaba Chebé “en todos hay valentía, principio, despertar y, más que nada, una alegría infinita de optimismo y buenas intenciones hacia la pobre humanidad lacerada y confusa y rastreramente comercial”. Esta exhibición contará con cuadros, dibujos, fotografías, libros y numerosos documentos.

El cinco, por Antonio Fernández Molina. © Galería Guillermo de Osma.

La exposición se inaugurará el 1 de julio con la presencia de Antonio Chicharro Papiri, Juan Manuel Bonet, Tomás Paredes, Amador Palacios y el editor del postismo Raúl Herrero.

Datos útiles

Semana del Postismo en Madrid

Fechas: Del 1 al 17 de julio

Lugar: Galería Guillermo de Osma (Calle Claudio Coello, 4 1.º izq.)

Horarios: Lunes – Viernes. 10:00 – 14:00 h / 16:30 – 20:30 h