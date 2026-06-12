La Fundación Amigos del Prado lanza un curso de verano sobre el valor del arte

Organizado con la Universidad Complutense de Madrid y con la colaboración de la Fundación ACS, el curso se celebrará en el Museo del Prado entre el 30 de junio y el 2 de julio

Afirmaba Oscar Wilde que “cuando los banqueros se reúnen para cenar, hablan de arte y, cuando lo hacen los artistas, hablan de dinero”.

Aunque la relevancia, el valor y la significación de las obras de arte trascienden cualquier tipo de consideración económica, el dinero, al igual que ocurre en cualquier otra actividad humana, se imbrica con el arte de muy diferentes formas durante las diversas etapas de su desarrollo. Tanto en su encargo y creación, como en su conservación y restauración y, sobre todo, en los variados cambios de su situación y propiedad, podemos encontrar una vertiente económica.

Sobre estas líneas: Pedro Pablo Rubens y Jan Brueghel el Viejo, La vista, 1617. Arriba: Marinus van Reymerswale, El tesorero municipal o El cambista y su mujer, 1538. © Museo Nacional del Prado.

Para ahondar en aspectos como el mercado del arte, robos e investigaciones policiales, falsificaciones, el valor y el precio o la inversión que sostiene el patrimonio público, este curso de la Fundación Amigos del Museo del Prado cuenta con ocho especialistas de distintos campos. Entre ellos se encuentran Noah Charney, Historiador del Arte y fundador de la Association for Research into Crimes against Art (ARCA); Estrella de Diego, Catedrática de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid; Juan José Águila Navarro, Capitán de la Guardia Civil y Jefe de la Sección de Patrimonio Histórico, o Juan Várez, coleccionista.

Francisco de Goya, Gastos en materiales para dorar y otros cargos, 1772-1774 © Museo Nacional del Prado.

El curso El calculable valor del arte se ofrece tanto en formato presencial como on line y cuenta con becas de matriculación para estudiantes en ambas convocatorias, cuyo periodo de solicitud comienza el 1 de junio.

Programación del curso

Martes 30 de JUNIO

10:00 h

Presentación

10:15 h

La factura del arte

Alberto Pancorbo La Blanca

Historiador del Arte

11:45 h

“Todo aquello que pensamos se puede pintar” (y vender)

Macarena Moralejo Ortega

Profesora de Historia del Arte, Universidad Complutense

Miércoles 1 de JULIO

10:00 h

Investigación policial: restitución de bienes culturales

Juan José Águila Navarro

Capitán de la Guardia Civil y Jefe de la Sección de Patrimonio Histórico

11:30 h

No robes en el Prado: por qué no sale a cuenta robar obras de arte*

Noah Charney

Historiador del Arte y fundador de la Association for Research into Crimes against Art (ARCA)

13:00 h

Mercado de pintura antigua, pasado y presente

Juan Várez

Coleccionista

Jueves 2 de JULIO

10:00 h

Entre precio y valor

Estrella de Diego

Catedrática de Historia del Arte, Universidad Complutense

11:30 h

Procedimientos técnicos y materiales para la invención de falsificaciones

Ana González Mozo

Jefa de Colección de Pintura Italiana del Renacimiento, Museo del Prado

13:00 h

La conservación de colecciones: la inversión invisible que sostiene el patrimonio público

Víctor Cageao

Director, Colecciones Reales, Patrimonio Nacional

* Conferencia con traducción simultánea

Ponentes

Capitán de la Guardia Civil y Jefe de la Sección de Patrimonio Histórico

Director, Colecciones Reales, Patrimonio Nacional

Historiador del Arte y fundador de la Association for Research into Crimes against Art (ARCA)

Catedrática de Historia del Arte, Universidad Complutense

Jefa de Colección de Pintura Italiana del Renacimiento, Museo del Prado

Profesora de Historia del Arte, Universidad Complutense

Historiador del Arte

Coleccionista

Sobre Amigos del Museo del Prado

La Fundación Amigos del Museo del Prado es una institución cultural privada sin ánimo de lucro cuyo origen se sitúa en 1980 a partir de la iniciativa de un grupo de fundadores.

Desde su creación, numerosos particulares, instituciones y empresas han contribuido al cumplimiento de su fin fundacional que no es otro que el apoyo al Museo del Prado. En la actualidad cuenta con el soporte de más de 48.000 Amigos.

La trayectoria de la Fundación ha merecido el reconocimiento de la sociedad a través de diversas distinciones como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura, concedida en 1996, y la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, otorgada en 2003.