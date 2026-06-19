Elías Crespin: un lenguaje en el que convergen arte, tecnología y programación

Las delicadas coreografías espaciales de este creador venezolano, una de las figuras clave de la renovación contemporánea del arte cinético internacional, llegan al Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente (Segovia) para establecer un sugerente diálogo entre espacio, luz, sombra y color. Hasta el 25 de octubre

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente presenta Elías Crespin. Pneuma. Entre los silencios del movimiento, la primera gran exposición individual en España dedicada al artista venezolano Elías Crespin (Caracas, 1965), una de las figuras más destacadas de la renovación contemporánea del arte cinético internacional. Esta exposición ha sido posible gracias al apoyo de Espacio Monitor y la Fundación Saludarte, así como a la colaboración de iniciativa privada comprometida con la promoción del arte contemporáneo y la difusión de proyectos culturales de alcance internacional.

Heredero de la tradición desarrollada en Venezuela por creadores como Jesús Soto, Carlos Cruz-Diez, Alejandro Otero o Gego, Crespin ha construido desde comienzos del siglo XXI un lenguaje propio en el que convergen arte, tecnología y programación. Sus esculturas suspendidas, concebidas mediante algoritmos informáticos y activadas por motores de precisión, transforman formas geométricas en delicadas coreografías espaciales que evolucionan continuamente ante la mirada del espectador.

La exposición llega en un momento de creciente reconocimiento internacional del artista y de una presencia cada vez más significativa en España, impulsada recientemente por su participación en ARCOmadrid 2026 en el stand de El Mundo y en proyectos desarrollados en galerías privadas. En este contexto, la muestra del Museo Esteban Vicente supone una oportunidad única para acercarse de forma amplia y rigurosa a dos décadas de investigación artística.

Sobre estas líneas: Tetralineados Orange, 2010, aluminio, plexiglas, plomos, nylon, motores, computadora, interfaz electrónico, 20 x 155 x 20 cm. Colección privada. Foto: Pascal Maillard © Atelier Elias Crespin. Arriba, de izquierda a derecha: Circuconcentricos Fluo Bleu, 2013, plexiglás, nylon, motores, computadora, interfaz electrónica, 100 cm de diámetro. Colección privada. Foto: Pascal Maillard; y Tetralineados Fluo Vert, 2016, acrílico, nylon, motores, computadora, interfaz electrónica, 20 x 20 x 250 cm. Colección privada. Foto: Manuel Martinic © Atelier Elias Crespin.

El título de la exposición remite al concepto griego de pneuma, término que significa aliento, espíritu o impulso vital. La filosofía estoica utilizó esta palabra para describir la fuerza invisible que organiza y mantiene la cohesión del universo. Desde esta perspectiva, las obras de Crespín pueden entenderse como estructuras animadas por una energía interna que las impulsa a transformarse constantemente. Aunque sus movimientos son el resultado de complejos sistemas de programación, las piezas parecen respirar, expandirse y contraerse con una naturalidad orgánica que trasciende la tecnología que las hace posibles.

El recorrido reúne más de treinta obras realizadas entre 2004 y 2024 y permite descubrir las principales líneas de investigación desarrolladas por el artista a lo largo de su trayectoria. Desde su primera pieza, Malla Electrocinética I (2004), hasta sus trabajos más recientes, la muestra explora cuestiones esenciales en su producción como la posibilidad de dotar de movimiento a la geometría, la transformación continua de las formas, la relación entre estructura y percepción, el tiempo como materia artística o el diálogo entre espacio, luz, sombra y color. Entre las obras presentadas destacan también Cubo Pantone y Chromadynamica Flexionante, realizadas en colaboración con el artista hispano-argentino Felipe Pantone, en las que el lenguaje cinético y algorítmico de Crespín se encuentra con la intensa investigación cromática identitaria de Pantone, ampliando las posibilidades perceptivas del movimiento y el color.

Cubo Pantone, 2021 © Atelier Elias Crespin.

Uno de los aspectos más singulares de la obra de Crespin es su capacidad para convertir conceptos matemáticos y sistemas tecnológicos en experiencias poéticas y contemplativas. Sus esculturas se sitúan en un delicado equilibrio entre orden y movimiento, precisión geométrica e imprevisibilidad visual, generando formas cambiantes. El subtítulo de la exposición, Entre los silencios del movimiento, dirige nuestra atención hacia esos instantes casi imperceptibles que conectan una transformación con la siguiente. Son momentos de transición que revelan la continuidad interna de las obras y permiten percibir el movimiento como un proceso vivo y constante, más allá del mecánico, ya inherente.

A través de esta selección, el Museo Esteban Vicente ofrece una visión del trabajo de uno de los artistas más relevantes del panorama internacional actual, cuya práctica sitúa el movimiento en el centro de una reflexión sobre el tiempo, la transformación y la búsqueda de armonía entre forma, color, luz y espacio.

Sobre el artista

Elias Crespin es un artista venezolano nacido en Caracas, donde estudió ingeniería informática. Su formación en programación y codificación lo llevó a sus primeros experimentos artísticos en 2002, culminando dos años después con la creación de su primera obra, Malla Electrocinética I (2004). Su práctica se sitúa en la intersección del arte cinético, la robótica y la abstracción geométrica. Combinando un conocimiento profundo de las tecnologías digitales con sensibilidad artística, explora las conexiones entre la abstracción, el movimiento y el lenguaje digital.

Malla Electrocinética I, 2002-2004. © Atelier Elias Crespin

Desde 2004, sus obras se han exhibido regularmente en eventos culturales internacionales y en instituciones prestigiosas como el Grand Palais, la Maison de l’Amérique Latine y el Musée de la Musique en París; la Fundación Boghossian en Bruselas; el Ullens Center for Contemporary Art en Pekín; Diriyah Art Futures en Riad; y el Museo de Bellas Artes de Houston, Texas.

Sus obras forman parte de importantes colecciones públicas y privadas, incluyendo las del Museo de Bellas Artes de Houston, El Museo del Barrio en Nueva York, el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) y la Fundación de Museos Nacionales de Venezuela. En 2020, su obra Onde du Midi ingresó a la colección pública del Museo del Louvre, donde está instalada permanentemente en la Escalera del Midi.

Elías Crespín. Foto: Elvira Prieto. © Cortesia Hacienda La Trinidad, Caracas.

En 2024, el artista se incorporó a la colección permanente del Nelson-Atkins Museum of Art en Kansas City con su obra Grand HexaNet, consolidando aún más su reconocimiento en la escena internacional del arte contemporáneo.

Datos útiles

Elías Crespin. Pneuma. Entre los silencios del movimiento

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente

Plazuela de las Bellas Artes, s/n. (40001 Segovia)

Hasta el 25 de octubre

Entrada gratuita