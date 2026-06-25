Abierto el plazo para proyectos escénicos en el Museo Carmen Thyssen Málaga

Las cuatro propuestas seleccionadas en la VII edición de este certamen recibirán una dotación de 2.000 euros brutos cada una y se representarán el próximo otoño en las instalaciones de la pinacoteca malagueña. El plazo para presentar los trabajos finaliza el 24 de julio

El Museo Carmen Thyssen Málaga impulsa la séptima edición de su Convocatoria de artes vivas para proyectos escénicos en espacios no convencionales. Este año, bajo el título de ‘Identidades’, conectará directamente con la próxima exposición temporal ‘¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía’, que abrirá el próximo 5 de octubre y permanecerá abierta hasta el 1 de marzo de 2027.

La Convocatoria se destina especialmente a profesionales de las artes escénicas que puedan presentar una propuesta de cualquiera de las formas escénicas contemporáneas: danza, teatro textual, gestual, arte circense, performance o cualquier otra idea escénica similar que permita su realización en el espacio museístico y que tenga conexión con la temática propuesta.

En cuanto al marco temático, se basa en el título de la próxima exposición temporal que acogerá el Museo. La etimología de la palabra ‘olé’ proviene principalmente del árabe andalusí. Ello ejemplifica el inevitable mestizaje del que proviene cualquier forma cultural. La diversidad de costumbres, saberes y creencias, en su recorrido histórico, parece cristalizar en unas señas de identidad nombradas y consideradas exclusivas y ‘propias’. Así, lo que queda fuera del círculo identitario será lo diferente, lo otro, lo que no pertenece.

Cartel de la VII Convocatoria de artes vivas 2026 para proyectos escénicos en el Museo Carmen Thyssen Málaga.

Si eso otro es observado desde el miedo, emergerán estrategias de poder que intenten someter lo outsider. Si se mira desde una distante curiosidad, quizá se califique como exótico o raro. Sólo si existe un interés auténtico de comprensión, eso de fuera, en un plano de horizontalidad con lo de adentro, será reconocido desde una relación igualitaria, sin la prioridad jerarquizante de los/as unos/as sobre los/as otros/as.

Además de este concepto marco al que se deben plegar los proyectos, estos deben tener en torno a 50 minutos de duración y poder ser representadas en un solo pase. Las piezas pueden ser originales o adaptaciones de montajes previos, adaptados a las necesidades de formato y contenido.

El plazo de presentación de los trabajos expira el 24 de julio a las 23.59 h. De los proyectos escénicos presentados, se seleccionarán cuatro que se darán a conocer a partir del 16 de septiembre tanto en la web del Museo como por sus canales de comunicación. Cada uno de estos proyectos recibirá una dotación de 2.000 euros brutos para ejecutar la obra entre octubre y diciembre de 2026.

El comité de selección de obras se conformará, al igual que en la edición anterior, de Esther Monleón, gestora y programadora que forma parte del Centro Cultural María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga; Pablo Bujalance, crítico escénico y escritor; Francisco José Sánchez Martín, director de ESAD Málaga; así como de la directora artística, el gerente y la jefa del Área de Educación y Acción Cultural del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno, Javier Ferrer y Eva Sanguino, respectivamente.

El Museo Carmen Thyssen Málaga ha publicado las bases de la convocatoria, que se pueden consultar en la página web o a través de este enlace.