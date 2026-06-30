Arranca la Escuela de Verano del Museo del Prado

Una treintena de jóvenes historiadores del arte participan en la séptima edición de esta iniciativa académica del Centro de Estudios de la pinacoteca nacional

La Escuela de Verano del Museo Nacional del Prado ha iniciado sus jornadas presenciales con la participación de 30 alumnos seleccionados entre más de 300 solicitudes procedentes de ocho nacionalidades. Gracias al apoyo de la Fundación Banco Sabadell, los participantes podrán formar parte de un programa intensivo de formación que ofrece una experiencia práctica e integral sobre las funciones de investigación, conservación, documentación, difusión y gestión de colecciones que desarrolla el Museo.

Impulsada por el Centro de Estudios del Museo del Prado, la Escuela de Verano celebró su primera edición en 2019 y ha contado ya con cerca de 250 participantes. Dirigida a jóvenes historiadores del arte, futuros conservadores y gestores de museos, esta iniciativa tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de la actividad museística desde una perspectiva práctica, favoreciendo el contacto directo con las colecciones, las exposiciones y los profesionales de la institución.

En esta edición, el programa se articula en torno a las exposiciones temporales A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420) y Prado. Siglo XXI, así como a la exploración de distintas áreas de la colección permanente. Ambas muestras servirán como punto de partida para reflexionar sobre los procesos de investigación, desarrollo y comunicación de los proyectos expositivos.

Los alumnos trabajarán junto a Joan Molina, comisario de A la manera de Italia y jefe de Colección de pintura europea hasta 1500, para analizar las particularidades de la organización de una exposición temporal y los retos asociados a su coordinación. Asimismo, tendrán la oportunidad de debatir con Alfonso Palacio, director adjunto de Conservación e Investigación, y Elena Cenalmor Bruquetas, comisarios de Prado. Siglo XXI, sobre las transformaciones experimentadas por el Museo durante el primer cuarto del siglo XXI.

Inicio de la Escuela de Verano del Museo Nacional del Prado. Foto © Museo Nacional del Prado.

A lo largo de las diferentes sesiones, los participantes también dialogarán con los responsables de distintas áreas de conservación. Javier Portús, jefe de Colección de pintura española del Barroco; David García Cueto, jefe de Colección de pintura italiana y francesa del Barroco; y Carlos G. Navarro, conservador de la Colección de pintura del siglo XIX, compartirán con los alumnos los criterios que articulan el discurso expositivo de sus respectivas colecciones y las decisiones que determinan la presentación de las obras en las salas del Museo.

La investigación y la documentación constituyen uno de los ejes fundamentales de esta edición. En este contexto, Ana Moreno Rebordinos, coordinadora general del Área de Educación, abordará con los estudiantes el papel de la mediación y la educación en los museos del siglo XXI, mientras que otras sesiones permitirán conocer de primera mano los procesos de generación y gestión del conocimiento dentro de la institución.

La metodología del programa se basa en la participación activa de los alumnos mediante la resolución de casos prácticos. Durante las próximas semanas desarrollarán una investigación sobre cuatro obras de la Colección de pintura italiana y francesa del Barroco expuestas en las salas permanentes del Museo. Los resultados de este trabajo serán presentados y debatidos junto a David García Cueto, atendiendo tanto a cuestiones de investigación como a su dimensión expositiva.

Como parte de este proyecto, los estudiantes elaborarán los textos explicativos de sala y las cartelas correspondientes a las obras seleccionadas. Tras un proceso de supervisión junto al conservador responsable y el Área de Edición del Museo, estos materiales se instalarán en las salas con la autoría de los participantes de la Escuela de Verano. Del mismo modo, bajo la coordinación de Juan Ramón Sanz, titulado superior de la Coordinación General de Conservación, se desarrollarán los soportes expositivos necesarios para su presentación al público.

El director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, acompañado por los alumnos de la Escuela de Verano en la edición del año 2023. Foto © Museo Nacional del Prado.

La experiencia incluirá además la incorporación de los resultados de las investigaciones a la base de datos de colecciones del Museo del Prado (SAC) y al portal digital de Colecciones de la institución. Bajo la tutela de Ana Martín Bravo, jefa de Servicio de Documentación y Archivo, los alumnos contribuirán así a la actualización y difusión del conocimiento sobre las piezas estudiadas.

El programa se completa con visitas al Servicio de Registro de obras de arte, a los almacenes y a los talleres de restauración, ofreciendo una visión directa del trabajo especializado que se desarrolla en ámbitos esenciales para la conservación y gestión del patrimonio.

Con un enfoque eminentemente práctico y un énfasis particular en la labor investigadora, la Escuela de Verano 2026 brinda a los alumnos la oportunidad de desarrollar un trabajo concreto sobre las colecciones, cuyo resultado tendrá reflejo tanto en las salas de exposición como en las bases de datos del Museo.

Acompañados en todo momento por profesionales y especialistas del Museo del Prado, los estudiantes participarán en una experiencia formativa que, en estrecho contacto con las obras de arte, les permitirá abordar de primera mano las complejas tareas de estudio, conservación, difusión y exhibición de las colecciones.