El Museo del Prado cerró 2025 con un nuevo superávit

Las cuentas de su último ejercicio registraron un resultado positivo de casi 20 millones de euros. Además, la pinacoteca marcó un nuevo récord con alrededor de 3,5 millones de visitantes a su colección permanente y sus exposiciones temporales

El Pleno del Real Patronato del Museo Nacional del Prado ha aprobado en su reunión de hoy las cuentas de cierre del ejercicio 2025, que muestran un resultado presupuestario positivo (diferencia entre ingresos y gastos) de 19,5 millones de euros. De estos, 15,7 provienen de ingresos superiores a los previstos y 3,8 millones de un gasto menor a los presupuestado. Los ingresos totales del Museo se elevaron hasta casi los 85 millones de euros (84,8 millones), de los que 39,8 millones fueron ingresos propios y el resto corresponde al capítulo de aportaciones del Estado. El nivel de autofinanciación fue del 61% (60,99%).

El presidente del Real Patronato, Javier Solana, se felicitó de los buenos resultados obtenidos. “La exposición ‘Prado. Siglo XXI’ que es una reflexión sobre como el Museo ha ejercido con máximo rigor y eficiencia su autonomía, demuestra el alto nivel de compromiso de la institución, el rigor con el que se manejan las cuentas y también la flexibilidad necesaria para gestionar financieramente la institución en un contexto complicado por la falta de presupuestos generales del estado. El Museo se autoimpone un deber de ejemplaridad que se extiende desde el ámbito estrictamente cultural al de la gestión económica y administrativa y debo felicitar a los trabajadores por el logro”.

En su informe de actividades del año 2025, el director, Miguel Falomir, destacó la cifra total de visitantes, que marcó un nuevo récord en el entorno de los 3,5 millones de visitantes y el crecimiento de las visitas a las exposiciones temporales pero también cómo el Prado ha conseguido poner en marcha un proyecto de mejora para 2 combinar afluencia y disfrute de los visitantes. “Como gran museo público nuestra obligación es extender el influjo de la cultura al mayor número posible de ciudadanos, pero debemos hacerlo de forma que este impacto sea compatible con una experiencia satisfactoria y enriquecedora. Nunca hemos estados obsesionados con las cifras absolutas, sino con asegurar que todos los colectivos estén representados entre nuestros visitantes”.

Casón del Buen Retiro. Museo Nacional del Prado

En 2025, la actividad expositiva del Museo del Prado tuvo un impacto especialmente significativo gracias a proyectos como las muestras dedicadas a Paolo Veronés y Juan Muñoz, que reforzaron la capacidad del Museo para dialogar tanto con la tradición pictórica como con lenguajes contemporáneos. A ellas se sumaron exposiciones como la de Anton Raphael Mengs, que profundizó en la renovación del clasicismo en el siglo XVIII, y la dedicada a la Virgen de Guadalupe, que permitió explorar nuevas perspectivas sobre la circulación de imágenes y la construcción de identidades culturales. El conjunto de estas propuestas contribuyó al notable crecimiento de las visitas a las exposiciones temporales y consolidó la relevancia del Prado como institución capaz de ofrecer una programación diversa, rigurosa y de gran atractivo para públicos muy distintos.

Las cuentas del Museo muestran un nivel de autofinanciación (ingresos propios sobre gastos totales) del 61%, siendo la venta de entradas la partida más elevada al alcanzar los 26,3 millones de euros, seguida por la de patrocinios (3,6 millones) y por los ingresos generados por la Sociedad Prado Difusión (3,4 millones).