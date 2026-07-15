Comienza el cine de verano en el C3A de Córdoba

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) acoge seis largometrajes de cineastas internacionales contemporáneos y de reciente producción. Las sesiones, con entrada libre hasta completar aforo, serán todos los jueves desde el 16 de julio hasta el 20 de agosto

La programación de verano del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), comisariada por el Festival de Cine Europeo de Sevilla (SeFF), fija este año su atención en los primeros pasos de las carreras cinematográficas de cineastas contemporáneos.

Se trata de cinco óperas primas y una «segunda película» que comparten su atención hacia el mundo juvenil e infantil a través de personajes que atraviesan procesos de cambio, crisis personales o redefinición con componentes familiares, y que encuentran su reflejo pasado el verano en la sección Rampa del festival sevillano.

Cartel con la programación del cine de verano en el C3A este 2026.

Un ciclo veraniego y una sección de otoñal que sirven tanto de escaparate de los nuevos talentos como de búsqueda de las nuevas formas y preocupaciones que muestran sus trabajos.

Programación

DJ Ahmet posee una energía arrebatadora que se mueve entre la comedia juvenil y el drama intergeneracional en un entorno rural exuberante en Macedonia del Norte. Ahmet vive con la misma pasión la música y el primer amor. Estos mismos registros maneja La receta perfecta, pero situando su historia en Francia a lo largo de un verano donde el protagonista tratará de ganar de un concurso de quesos mientras cuida de su hermana.

La primera sesión del ciclo será el 16 de julio con la proyección de DJ Ahmet.

La sombra de mi padre reúne de forma conmovedora y reflexiva los imprecisos recuerdos de un padre y sus dos hijos durante la jornada electoral en la Nigeria de los años 90. Una forma de evocar de forma impresionista que convoca también de forma colorida y animada Little Amélie.

Finalmente, dos retratos cálidos y conmovedores, expuestos con tanta sinceridad como ternura, completarán la programación; la estadounidense Sorry, Baby y la española Las líneas discontinuas.

Las sesiones tendrán lugar los jueves desde el 16 de julio hasta el 20 de agosto. Las películas comenzarán a las 22:00 horas, tras la caída del sol, y serán de entrada libre hasta completar aforo en la fachada principal del C3A.

Datos útiles

16 de julio – DJ Ahmet. Dir. Georgi M. Unkovski. Macedonia del Norte, 2025. 99 min.

23 de julio – La receta perfecta. Dir. Louise Courvoisier. Francia, 2024. 90 min.

30 de julio – La sombra de mi padre. Dir. Akinola Davies. Nigeria/Reino Unido, 2025. 94 min.

6 de agosto – Las líneas discontinuas. Dir. Anxos Fazáns. España, 2025. 90 min.

13 de agosto – Sorry, Baby. Dir. Eva Victor. Estados Unidos, 2025. 103 min.

20 de agosto – Little Amélie. Dir. Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang. Francia, 2025. 77 min.