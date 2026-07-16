Instantáneas para redescubrir las Atarazanas de Barcelona

El Museu Marítim de la Ciudad Condal ofrece una pequeña exposición de fotografías que permite conocer la historia de uno de los edificios más emblemáticos de la urbe dentro de la programación de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026. Hasta el 14 de marzo de 2027

La muestra “Viaje en el tiempo por las Reales Atarazanas de Barcelona” está formada por catorce paneles con una selección de imágenes antiguas del fondo del museo y de otras instituciones, como el Arxiu Nacional de Catalunya y el Arxiu Fotogràfic de Barcelona. De esta manera se explica la evolución de algunos de los diferentes espacios que integran las Reales Atarazanas y los usos que han tenido a lo largo del tiempo.

La voluntad es potenciar la construcción del edificio, redescubrir algunos de sus protagonistas y despertar el interés por uno de los conjuntos arquitectónicos más fascinantes de la Ciudad Condal. Además, esta exposición se ha desarrollado a partir de la guía del escritor, antropólogo y cronista de la ciudad Xavier Theros, y se enmarca dentro de la programación de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026.

De astillero medieval a museo

“Viaje en el tiempo por las Reales Atarazanas de Barcelona” descubre el pasado de algunos espacios de las Reales Atarazanas mediante fotografías históricas y reproducciones de grabados. Un descubrimiento que revela cómo han evolucionado los usos del edificio: desde astillero medieval y fábrica de construcción naval hasta cuartel militar, fundición de cañones, maestranza de artillería y, finalmente, Museu Marítim de Barcelona.

Fotografías tomadas del edificio de las Reales Atarazanas de la capital catalana en el siglo XX.

La muestra también permite entender cómo este conjunto monumental ha sido testigo de la evolución del frente marítimo y de la ciudad, siendo protagonista y parte de grandes reformas urbanísticas. Un ejemplo es la integración de la muralla y Portal de Santa Madrona en el Paral·lel o la situación del Cuartel Nuevo en la parte baja de La Rambla, cambios urbanísticos que han configurado la ciudad actual.

La exposición se complementará con la posibilidad de realizar unas visitas guiadas exclusivas conducidas por Xavier Theros. Estas visitas, disponibles a partir de septiembre, permitirán conocer de primera mano las claves del proyecto expositivo: la selección de las imágenes, el relato que las conecta y las historias que esconden.

Cartel de la exposición en el Museu Marítim de Barcelona.

“Viaje en el tiempo por las Reales Atarazanas de Barcelona” se puede visitar en el vestíbulo principal del Museu Marítim de Barcelona hasta marzo de 2027, y es gratuita.

Sobre el Museo Marítimo de Barcelona

Mediante la búsqueda, conservación y salvaguarda del patrimonio, el Museu Marítim de Barcelona se dedica a la interpretación y difusión de la cultura marítima catalana de forma innovadora, participativa y cercana a la sociedad y al territorio.

El Museu Marítim de Barcelona ocupa hoy el espacio de las antiguas Reales Atarazanas de la ciudad.

Situado en las Reales Atarazanas de Barcelona, ​​este espacio cultural de referencia presenta diversas colecciones y exposiciones sobre la cultura marítima mediterránea. Con un enfoque educativo, el museo ofrece actividades para todos los públicos, que ponen de manifiesto su papel como referente cultural para la ciudad y su conexión con la historia marítima de Cataluña.

Datos útiles

“Viaje en el tiempo por las Reales Atarazanas de Barcelona”

Museu Marítim de Barcelona

Fechas: hasta marzo de 2027

Horarios: de 10:00 a 20:00 h.

Entrada libre