La beca de la Fundación Botín ya tiene ganadores

El jurado ha seleccionado a seis artistas de entre más de mil candidaturas procedentes de 87 países. Sus proyectos exploran cuestiones como la memoria, la migración, la identidad, la ecología, la política, el territorio o los procesos de transformación social a través de lenguajes como el audiovisual, la cartografía, la pintura, la investigación material o las prácticas colaborativas

La XXXIII edición de las Becas de Arte de la Fundación Botín ya tiene nombres propios. En una convocatoria marcada por su mayor alcance internacional hasta la fecha, Valentina Alvarado Matos (Maracaibo, Venezuela, 1986), Efrén Álvarez (Barcelona, 1980), Shadi Habib Allah (Palestina, 1977), Miquel Mont (Barcelona, 1963), Natalia Montoya Lecaros (Iquique, Chile, 1994) y Chaveli Sifre (Wurzburgo, Alemania, 1987) han recibido estas ayudas destinadas a impulsar la formación, la investigación y la realización de proyectos personales vinculados a la creación artística.

La resolución, dada a conocer tras la reunión del jurado celebrada los días 6 y 7 de julio en Santander, llega en una edición que ha reunido más de un millar de candidaturas procedentes de 87 países, lo que refleja la consolidación de estas ayudas como una referencia para artistas de todo el mundo. De hecho, por primera vez desde la puesta en marcha del programa, las solicitudes internacionales han superado a las españolas, que representan el 36,5 % del total. Entre los países con mayor participación destacan México, con 74 solicitudes; Argentina, con 56; y Colombia y Brasil, con 39 en ambos casos.

Cada una de estas becas está dotada con 23.000 euros y permitirá a los artistas desarrollar sus proyectos artísticos, que se compartirán con el público en el Centro Botín en la exposición anual de Itinerarios en 2028.

De izquierda a derecha: Bárbara Rodríguez Muñoz, directora de exposiciones y de la colección del Centro Botín; Ángel Calvo Ulloa, comisario y escritor; Eli Cortiñas, artista; Anna Moreno, artista; Max Andrews, comisario; y Begoña Guerrica-Echevarría, directora del departamento de arte del Centro Botín. © Belén de Benito.

El jurado encargado de seleccionar los seis proyectos que recibirán estas ayudas ha estado integrado por Max Andrews, comisario residente en Barcelona y cofundador de la oficina curatorial independiente Latitudes; Ángel Calvo Ulloa, comisario y escritor, responsable de proyectos como la exposición Juan Uslé. Ese barco en la montaña, presentada este año en el Museo Reina Sofía; y las artistas Eli Cortiñas y Anna Moreno, beneficiarias de las Becas de Arte de la Fundación Botín en 2018 y participantes en Itinerarios XXVI en 2021.

La Fundación Botín también ha dado a conocer la resolución de la XX Beca de Exposiciones y Gestión de Museos, concedida a Iris Verge Ferrer, que continuará su formación en Appel Curatorial Programme, en Ámsterdam.

Seis proyectos para explorar nuevos lenguajes

En esta XXXIII edición, los seis proyectos seleccionados muestran la diversidad de lenguajes, metodologías e investigaciones que conviven en la creación contemporánea. Desde el audiovisual hasta la pintura, pasando por la cartografía o la investigación material, las propuestas exploran realidades muy distintas desde una mirada artística y crítica.

Valentina Alvarado Matos desarrollará compassare, un proyecto de investigación y creación audiovisual que explora la relación entre cuerpo, migración y envejecimiento. A partir de un trabajo colaborativo con la artista venezolana Consuelo Méndez, la propuesta analiza cómo la experiencia migratoria transforma la memoria, la percepción y el movimiento del cuerpo en la vejez.

Efrén Álvarez trabajará en El día del fin del Mundo, primer capítulo de Proyecto Ideología, donde desarrollará un mapamundi monumental que revisa el inicio de la colonización europea a través de materiales gráficos, sonoros y audiovisuales para reflexionar sobre el origen del orden político y social contemporáneo.

Shadi Habib Allah planteará Herodian 1, 2, 3 y 4, una investigación centrada en la política del agua en Palestina que analiza cómo las infraestructuras de saneamiento y extracción de agua pueden convertirse en herramientas de control territorial y gobernanza.

Miquel Mont llevará a cabo Quema lo que has adorado. Teslas, una nueva serie de obras que combina imágenes de accidentes de vehículos Tesla con materiales vinculados a su fabricación para cuestionar el significado simbólico de estos automóviles en un contexto marcado por el Antropoceno y la crisis climática.

Natalia Montoya Lecaros desarrollará Encuentro del oro, una investigación material sobre la persistencia y resignificación del oro en la cultura andina popular. Para ello, pondrá en diálogo la orfebrería prehispánica andina con las técnicas de bordado de las cofradías católicas del sur de España, explorando cómo determinados símbolos sobreviven y se transforman a lo largo del tiempo.

Chaveli Sifre expondrá Ser Burbuja, un proyecto que investiga los rituales de «la limpia» como prácticas de cuidado, protección y transformación. A través de la elaboración artesanal del jabón de Castilla a partir de materiales reutilizados, como aceite usado o cenizas, reflexiona sobre la capacidad de los objetos cotidianos para adquirir nuevos significados.

Compromiso con la creación y la formación en arte contemporáneo

Desde su puesta en marcha en 1993, las Becas de Arte de la Fundación Botín han acompañado el desarrollo de 243 artistas de distintas nacionalidades.

Estas ayudas se han consolidado como uno de los programas de referencia en el apoyo a la creación contemporánea. Y es que, más allá de la dotación económica, la Fundación mantiene un seguimiento continuado de los artistas becados, acompañando sus trayectorias tras el periodo de disfrute de la ayuda, con el objetivo de incorporar, cuando sea posible, sus obras a la colección de la institución y brindarles la oportunidad de participar en futuros proyectos expositivos en el Centro Botín.

Este compromiso con el arte contemporáneo se extiende también a la formación de profesionales del sector a través de la Beca de Exposiciones y Gestión de Museos, que este año alcanza su XX edición. Dirigida a profesionales españoles o residentes en España que desean ampliar su formación en instituciones internacionales de referencia, esta ayuda facilita una capacitación especializada en teoría y técnicas de gestión de museos y organización de exposiciones, contribuyendo al desarrollo de una nueva generación de comisarios y gestores culturales.