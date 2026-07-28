Últimos días de cine y música en la Terraza Magnética

La programación veraniega de la Casa Encendida de Madrid en su ya icónica Terraza Magnética llega a su fin con el cine de Martine Syms y los sonidos de la diáspora africana de Adrasha. Del jueves 30 de julio al sábado 1 de agosto

El ciclo de cine y conciertos al aire libre que La Casa Encendida ha organizado en su Terraza Magnética este 2026 baja el telón este próximo fin de semana. Bajo el lema Cartografías de la noche, la programación ha propuesto durante seis semanas un recorrido por la noche como territorio de tránsito, pérdida y transformación, combinando cine de autor, música experimental y algunas de las voces más destacadas de la creación contemporánea.

Para despedir esta edición, el ciclo presenta The African Desperate, la ácida sátira de Martine Syms sobre el mundo del arte contemporáneo; el concierto de Adrasha, cuya propuesta fusiona los sonidos del África oriental y su diáspora con la electrónica experimental; y una última sesión en Casa San Cristóbal con Abierto hasta el amanecer, el clásico de culto dirigido por Robert Rodríguez.

La edición de la Terraza Magnética 2026 finaliza con un concierto de Adrasha (izquierda) y la proyección de la película The African Desperate, de Martine Syms (derecha).

Las sesiones tienen lugar al atardecer en La Terraza de La Casa Encendida, una azotea ajardinada con vistas sobre Madrid que cada verano se convierte en uno de los espacios culturales al aire libre más especiales de la ciudad.

Programación

Jueves 30 de julio (Casa San Cristóbal)

22:00 h

Abierto hasta el amanecer, de Robert Rodríguez. Estados Unidos, 1996. 108’

Dos hermanos delincuentes secuestran a una familia para cruzar la frontera hacia México, donde tienen previsto reunirse con un contacto en un bar ruidoso que, al caer la noche, resulta estar lleno de vampiros.

Los hermanos Seth y Richard son dos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Huyen hacia México mientras el FBI y la policía de Texas les siguen la pista. Tras secuestrar al predicador Fuller y a sus dos hijos, emprenden el viaje en la caravana familiar rumbo a la frontera. Una vez en México, deciden pasar la noche en un inquietante club de carretera llamado la Teta Enroscada.

Robert Rodriguez (San Antonio, 1968) es una figura clave del cine independiente estadounidense de los años noventa. Su filmografía combina acción estilizada, humor negro y referencias constantes a la cultura popular. Debutó con El Mariachi, rodada con un presupuesto mínimo y convertida en un fenómeno internacional. Más tarde consolidó su carrera con títulos como Desperado y Abierto hasta el amanecer, escrita por Quentin Tarantino. A lo largo de su trayectoria ha alternado proyectos personales con grandes producciones de estudio, destacando la saga Spy Kids y el universo visual de Sin City.

Viernes 31 de julio (La Casa Encendida)

22:00 h

The African Desperate, de Martine Syms. Estados Unidos, 2022. 97’

Una divertida sátira de las pretensiones del mundo del arte y un retrato tumultuoso del sexo y las drogas en la era del Internet, protagonizada por la magnética Diamond Stiginly.

En sus primeras 24 horas como graduada de un máster en Bellas Artes en Nueva York, Palace Bryant atraviesa una odisea confusa, divertidísima y alucinante. Después de recibir críticas de varios profesores que insinúan que su éxito no se debe a su obra, sino a otros atributos, se siente agotada y frustrada, y solo quiere volver a Chicago para reunirse con su familia. Como forma de protesta silenciosa, decide no asistir a la fiesta de graduación, pese a haber prometido actuar como DJ.

Martine Syms (Estados Unidos, 1988) cuenta con un máster en Bellas Artes por el Bard College y una licenciatura en Bellas Artes por el School of the Art Institute of Chicago. Su práctica artística, reconocida internacionalmente, combina lo conceptual, el humor y la crítica social. Su trabajo se ha presentado en museos e instituciones de todo el mundo, con exposiciones individuales en el Museum of Modern Art, el Art Institute of Chicago y la Tate Modern. También ha participado en eventos internacionales como la Whitney Biennial, la Gwangju Biennale, Manifesta y la New Museum Triennial.

Sábado 1 de agosto (La Casa Encendida)

20:30 h

Adrasha

Adrasha convierte la pista en un territorio vivo, donde la experimentación marca el ritmo a una energía en constante transformación.

De origen etíope, la propuesta de Adrasha bebe de los sonidos del África oriental y su diáspora, mezclando géneros como el Gqom —un estilo nacido en Durban, marcado por ritmos oscuros, repetitivos y profundamente físicos—, el Singeli —música electrónica ultrarrápida surgida en los barrios populares de Dar es Salaam—, el afro-punk y el future dancehall con la electrónica experimental contemporánea. Sus sets construyen viajes rítmicos en constante transformación, donde lo ancestral y lo contemporáneo se entrelazan con una energía hipnótica y expansiva.

Misiker, también conocida como Adrasha, es una artista sonora y performer afincada en Barcelona cuyo trabajo se sitúa entre la investigación sonora, el storytelling y la cultura de club. Su práctica se centra en la exploración de escenas underground, especialmente de la música de club contemporánea procedente del continente africano y de sus diásporas.

A través de sus sesiones y composiciones, Adrasha crea un diálogo entre expresiones híbridas como el future dancehall —una reinterpretación futurista y electrónica del dancehall jamaicano— o el bounce —subgénero del hip hop nacido en Nueva Orleans, caracterizado por ritmos rápidos y repetitivos—, combinándolas con lenguajes de la electrónica experimental actual. El resultado son actuaciones de ritmo cinético y energía dinámica sostenida, concebidas como espacios de tránsito, memoria y conexión colectiva.

Su enfoque artístico también está atravesado por su formación en Relaciones Internacionales, desde la que investiga la música como archivo vivo y explora la complejidad de las experiencias de la diáspora africana a través de la memoria colectiva y los relatos individuales.

La Terraza Magnética

La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid ha celebrado una nueva edición de La Terraza Magnética bajo el lema Cartografías de la noche. Del 26 de junio al 1 de agosto, la programación ha reunido cine los viernes y conciertos los sábados al atardecer y al aire libre, en un recorrido por la noche como territorio de tránsito, pérdida y transformación. Un año más, el ciclo se ha extendido también a Casa San Cristóbal.

La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid ha celebrado una nueva edición de La Terraza Magnética bajo el lema Cartografías de la noche.

Los conciertos de los sábados, comisariados por Acacia Ojea, han reunido algunas de las voces más singulares de la escena experimental internacional contemporánea. Desde la artista palestina Bint Mbareh, que mezcla electrónica y memoria sonora del mundo árabe, hasta la iraní Ava Rasti y sus delicados paisajes entre ambient y drone —música repetitiva e hipnótica—. También han participado la violonchelista argentina Violeta García, referente de la improvisación y el noise experimental; el británico RenzNiro, una de las nuevas voces del grime —mezcla de rap, electrónica y ritmos acelerados—; Amanda Mur, con una propuesta que conecta tradición cántabra y exploración sonora; y Adrasha, artista de origen etíope afincada en Barcelona, cuyos sets fusionan sonidos de la diáspora africana con electrónica de club.

Las películas de los viernes han recorrido noches atravesadas por la soledad, el deseo, la memoria y la transformación. Desde los encuentros nocturnos de Noche en la Tierra hasta la atmósfera hipnótica de Largo viaje hacia la noche, pasando por la deriva autodestructiva de Retrato de una alcohólica. Billete sin retorno o la fábula vampírica de Una chica vuelve sola a casa de noche. Han completado el recorrido Angel’s Egg, una obra de culto del anime experimental japonés, y The African Desperate, una sátira sobre el mundo del arte contemporáneo. En Casa San Cristóbal, el ciclo se ha ampliado con El pequeño vampiro y Abierto hasta el amanecer.

Este verano, La Casa Encendida ha vuelto a convertirse en un oasis climático en el centro de Madrid con una programación cultural para todos los públicos, que ha incluido, además de La Terraza Magnética, espacios para jugar, leer, crear y descansar, como Juegatorio, la Biblioteca, el Espacio Nido, sus exposiciones gratuitas y la cafetería Refugio, proyecto social impulsado junto a CEAR.

La Terraza Magnética se realiza en el marco del proyecto TMLAB, cofinanciado por la Unión Europea.