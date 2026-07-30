El Prado mantiene su apertura nocturna en agosto

Con la colaboración Samsung, la pinacoteca nacional abre este sábado 1 agosto de 20:30 a 23:30 horas con acceso gratuito. Se podrá visitar “Valeriano D. Bécquer (1834-1870): Los cuadros de costumbres”, una exposición que reúne por primera vez los ocho cuadros que realizó el pintor como parte de un encargo destinado al antiguo Museo de la Trinidad

El Museo Nacional del Prado propone, este sábado 1 de agosto, una nueva apertura nocturna, de 20:30 a 23:30 h. con aforo limitado y acceso gratuito. En esta ocasión, permanecerá abierta la planta baja del edificio Villanueva, cuya sala 60 funciona como un espacio vivo para los fondos del siglo XIX y, en 2026, adopta la denominación Almacén abierto, marco en el que se inserta la exposición “Valeriano D. Bécquer (1834-1870): Los cuadros de costumbres”.

La muestra reúne por primera vez los ocho cuadros que, entre 1866 y 1867, realizó Valeriano Domínguez Bécquer como parte de un encargo destinado al antiguo Museo de la Trinidad, tras cuya disolución pasaron al Prado. Para el desempeño de esta tarea se le concedió una pensión por Real Orden de 6 de febrero de 1865, extinguida en 1868 tras el derrocamiento de Isabel II. El conjunto de cuadros comenzó a dispersarse en 1877, al ser depositados en diferentes instituciones.

Se trata de uno de los mejores ejemplos de la pintura costumbrista del siglo XIX en España, sin parangón en otros museos españoles, no solo por su calidad, sino también porque la sinceridad y objetividad del pintor lo convierten en un capítulo fundamental del realismo pictórico en nuestro país. Además, hay otra circunstancia excepcional y que resultó clave para la interpretación de las obras: se conserva íntegramente la documentación generada con las descripciones del propio pintor, cuyos extractos se han incluido en esta exposición.

Imagen de la exposición “Valeriano D. Bécquer (1834-1870): Los cuadros de costumbres”. Foto © Museo Nacional del Prado.

A esta muestra temporal se suma el recorrido nocturno por las salas que abarcan desde la pintura románica y gótica, pasando por el Renacimiento, para finalizar en el siglo XIX, en la planta baja del edificio Villanueva. Allí se podrán contemplar obras emblemáticas de autores como el Bosco, Van der Weyden, Sofonisba Anguissola, Fra Angelico, Patinir, Madrazo, Angelica Kauffmann, Aurelia Navarro, María Roësset, Fortuny o Goya.

La visita nocturna ofrece, además, la posibilidad de descubrir algunas de las experiencias interactivas que Samsung ha desarrollado en colaboración con la institución, acceder al contenido premium de La Guía del Prado de manera gratuita durante la visita a “El Prado de noche” y probar ‘Photo Prado’, una innovadora aplicación móvil que permite a los visitantes llevarse un testimonio fotográfico de su recorrido y que está disponible en dos puntos ubicados en el hall de entrada y junto a la tienda. A través de un sencillo proceso, el visitante escanea un código QR y puede elegir entre tres experiencias: obras maestras, paraísos del Prado y fondos para selfies.

También se mantendrá la apertura de la terraza de Café Prado y de la tienda del Museo (hasta las 22:30 h.), donde se pueden adquirir las colecciones exclusivas de producto del Museo del Prado y todas sus publicaciones.

Datos útiles

“El Prado de noche”

Horario: 20.30 – 23.30 h

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Último acceso: 23 h

Puerta de entrada: Jerónimos

Samsung y el Museo del Prado

Samsung colabora con el Museo desde 2013 con diferentes proyectos e iniciativas dentro de su estrategia Tecnología con Propósito, donde se han puesto en marcha numerosos proyectos para impulsar la educación y la cultura, buscando formas diferentes de disfrutar del Museo.