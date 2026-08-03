La Real Academia de San Fernando pone en valor la huella de EE UU en Madrid

Al hilo del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos de América, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se suma a la iniciativa impulsada por la Embajada norteamericana en España y exhibe en sus salas uno de los escasos retratos que hay de George Washington fuera de su país. Hasta el 30 de diciembre

Con la idea poner de relieve la presencia estadounidense en instituciones culturales e históricas en Madrid, la sala 14 de la Real Academia de San Fernando de Madrid acoge la exposición La Huella Estadounidense en Madrid: El retrato de George Washington, una muestra que incluye uno de los pocos retratos del primer presidente de Estados Unidos lejos de su país natal, realizado por Josef Perovani (1765-1835) en 1796.

El diplomático español Josef de Jáudenes participó en la negociación del Tratado de San Lorenzo (1795), firmado en El Escorial por Thomas Pinckney, enviado extraordinario del presidente norteamericano, y Manuel Godoy, Secretario de Estado de Carlos IV, que dirigía entonces la política de la monarquía española. Con este acuerdo se fijaron las fronteras entre Estados Unidos y los territorios españoles en la América del Norte en materia de navegación y comercio.

Tras el fin de la misión diplomática, Jáudenes quiso regalar a Godoy un retrato del presidente estadounidense ejecutado por el más prestigioso pintor norteamericano de aquel momento, Gilbert Stuart (1755-1828), que no pudo aceptar el encargo. El diplomático recurrió entonces al pintor italiano Perovani, residente en Filadelfia, que aceptó.

Retrato de George Washington, por Josep Perovani, 1796. Óleo sobre lienzo. 220 x 145 cm. Colección de Manuel Godoy que ingresó en la Academia en 1816. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Para realizar la composición general y la figura del presidente, recurrió al conocido como “retrato Lansdowne”, que Stuart había realizado ese mismo año y que hoy se encuentra en el Museo de Filadelfia. Sin embargo, para pintar la cabeza, Perovani se inspiró probablemente en el retrato de busto de 1795 realizado por Charles W. Peale, actualmente en la Sociedad Histórica de Nueva York. El lienzo, propiedad de Godoy, pasó a formar parte de las colecciones de la Academia en 1816 tras la confiscación de sus bienes por Fernando VII.

Junto al cuadro de George Washington se encuentran el retrato de Manuel Godoy que este encargó a Francisco de Goya (1746- 1828) en 1801, y el Retrato de Carlos IV como príncipe de Asturias, de Mariano Salvador Maella (1739-1819).

Godoy como general, por Francisco de Goya, 1801. Óleo sobre lienzo, 180 x 267 cm. Colección de Manuel Godoy, que ingresó en la Academia en 1816. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Datos útiles

La huella estadounidense en Madrid. El retrato de George Washington

Primera planta del Museo de la RABASF. Sala 14 (C./ Alcalá 13. Madrid 28014)

Hasta el 30 de diciembre de 2026