Una muestra recorrerá el panorama del arte textil del siglo XV a la actualidad

Más de 80 tejidos históricos y piezas textiles contemporáneas se dan cita en la sede madrileña de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson para fomentar el diálogo artístico a través de una colección privada. A partir del próximo 7 de octubre

La Fundación María Cristina Masaveu Peterson ha anunciado su próxima exposición: Colecciones Masaveu. Arte textil, una muestra que se podrá ver en su centro de Madrid del 7 de octubre al 18 de julio de 2027. Comisariada por Antonio Sama y Patricia Molins, presenta una selección de más de ochenta piezas textiles datadas entre el siglo XV y la actualidad pertenecientes a las colecciones Masaveu.

Aunque hasta ahora desconocido, el conjunto de tejidos históricos y de arte textil contemporáneo conforman un importante núcleo dentro de las colecciones Masaveu. La exposición se articula en torno a dos bloques diferenciados, uno dedicado al fondo antiguo, con una selección de alfombras, bordados y tapices de distintas épocas, procedencias y temáticas; y otro al contemporáneo, en el que destacan nombres como Anni Albers, Sonia Delaunay, Magdalena Abakanowicz, Sheila Hicks, Aurèlia Muñoz, Joan Mirò, Grau-Garriga, Le Corbusier, George Braque, Teresa Lanceta, Sonia Navarro, Paula Rego y Olga de Amaral, entre otros.

Sin título (2024). Sheila Hicks. Colección FMCMP © Sheila Hicks, VEGAP, Madrid, 2026. © de la reproducción: Fundación María Cristina Masaveu Peterson. Foto: Marcos Morilla

La cuidada presentación de las obras, que recupera en algunos casos los usos históricos de los tapices como colgaduras o los montajes originales de los artistas, se estructura de manera temática con el objetivo de fomentar el diálogo, la confrontación estilística, conceptual, técnica y formal entre unos artistas y otros.

Esta exposición gratuita, que se podrá visitar en el Centro FMCMP de Madrid a partir del 7 de octubre, da muestra de casi un siglo de coleccionismo y dos de vinculación de la familia Masaveu al ámbito textil. Una oportunidad única para conocer el panorama del arte textil del siglo XV a la actualidad a través de una colección privada.

La Fundación María Cristina Masaveu Peterson

La Fundación María Cristina Masaveu Peterson es una fundación española cultural privada sin ánimo de lucro y de interés general, de ámbito nacional e internacional. Creada en 2006 por María Cristina Masaveu, nace con la vocación de impulsar, dentro de la tradición de mecenazgo de sus antecesores, la cultura, la formación y la investigación científica.

Detalle del Concierto de sátiros y ménades (h. 1648-1659). Manufactura Real del Louvre (taller de Pierre y Jean Lefevre), posiblemente. Colección FMCMP. © de la reproducción: Fundación María Cristina Masaveu Peterson. Foto: Marcos Morilla

La Fundación desarrolla una intensa actividad en diferentes ámbitos, así como una amplia labor de mecenazgo visible a través de sus exposiciones, de sus iniciativas editoriales, formativas y de investigación, de su propia colección de obras de arte y de la gestión de la Colección Masaveu.

Cuenta con dos centros culturales abiertos al público, uno en Madrid y otro en Morasverdes (Salamanca) en los que lleva a cabo su actividad cultural y fundacional.

Datos útiles

Colecciones Masaveu. Arte textil

Fechas: del 7 de octubre de 2026 al 18 de julio de 2027



Organiza: Fundación María Cristina Masaveu Peterson (C/ Alcalá Galiano, n.º 6, Madrid 28010)

Comisarios: Antonio Sama y Patricia Molins

Entrada gratuita