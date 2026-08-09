Abierta la convocatoria de «A secas. Artistas andaluces de ahora»

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) lanza esta convocatoria con el objeto de conocer y difundir proyectos artísticos de creadores nacidos o residentes en Andalucía. El plazo para enviar solicitudes finaliza el 24 de septiembre

Una comisión formada por profesionales relacionados con distintos ámbitos del arte contemporáneo realizará una selección de un máximo de 10 artistas de entre los participantes en dicha convocatoria. En las jornadas, que tendrán lugar el 19 y 20 de noviembre en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), los artistas seleccionados presentaran su trabajo durante un máximo de 30 minutos cada uno ante un público especializado formado por críticos, comisarios, galeristas y representantes de instituciones artísticas andaluzas y españolas.

El CAAC abonará 300 € a cada artista seleccionado y se hará cargo de los gastos de viaje y alojamiento hasta un máximo de 200 € para asistir a las jornadas de aquellas personas residentes fuera de la provincia de Sevilla.

Cartel de «A secas. Artistas andaluces de ahora» del CAAC.

Siguiendo la línea de investigación abierta por el CAAC sobre la creación artística actual, la institución pone en marcha esta convocatoria con la meta de descubrir y divulgar trabajos de artistas nacidos o residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Dentro de esta investigación, el CAAC y el C3A preparan cada cierto tiempo exposiciones sobre la creación andaluza más actual. En este sentido, alguno de los seleccionados podría ser invitado a participar en dichas muestras.

El proyecto mantiene su origen dinamizador como lugar de encuentro, de intercambio y de debate. A secas es un espacio donde se profundiza en el conocimiento de la producción y actividad artística andaluza y es una manera de colaborar con el acercamiento entre los diversos segmentos del sistema artístico para un conocimiento mutuo, que fomente la posibilidad de crear diferentes redes.

¿Quién puede participar?

Pueden participar todos los artistas andaluces o residentes en esta comunidad.

Los trabajos

La documentación debe remitirse en un solo documento pdf de un máximo de 3 megas, que debe incluir un resumen de la trayectoria artística del solicitante y un dossier con una selección de trabajos acompañados de imágenes y texto explicativo. En el caso de presentar obras audiovisuales, el documento pdf incluirá los links donde poder visualizarlas.

Además el documento debe contener: nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, DNI, teléfono y e-mail. En el caso de artistas no nacidos en Andalucía, documento que acredite su residencia.

Plazos

La documentación podrá ser enviada por correo electrónico hasta el 24 de septiembre de 2026.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes deberán remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección: asecas.caac@juntadeandalucia.es.

Una vez recibida la documentación, la organización enviará un correo de confirmación de recepción. En caso de no recibir dicha confirmación antes del 26 de septiembre, la solicitud no se considerará presentada.

Las solicitudes remitidas por cualquier otro medio, así como aquellas que no incluyan la documentación requerida, serán excluidas del proceso de selección.

Proceso de selección

Una comisión evaluadora, integrada por Latitudes (oficina curatorial con sede en Barcelona fundada por Max Andrews y Mariana Cánepa Luna), Marta Rincón (Responsable de Artes visuales, Arquitectura y Diseño de Acción Cultural Española, AC/E) y Juan Francisco Rueda (profesor de Hª del Arte Universidad de Málaga, comisario y crítico de arte) será la encargada de seleccionar un máximo de 10 participantes.

Resolución

La organización comunicará por e-mail el resultado de la selección a partir del 14 de octubre de 2026. Asimismo, se podrá consultar la lista de admitidos en las RRSS del CAAC.

Datos útiles

La inscripción es gratuita.

Los proyectos con la documentación incompleta quedarán descartados.

La participación en la convocatoria implica la aceptación integra de las bases.