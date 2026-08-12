El eclipse «transformará» algunas obras del Prado

El Museo del Prado presenta una pieza audiovisual que propone una nueva mirada sobre algunas de sus obras maestras a través de un fenómeno excepcional: un eclipse solar. Mediante una transformación progresiva de la luz, el vídeo muestra cómo pequeños cambios en la iluminación pueden modificar la percepción de los colores, las formas y la atmósfera de los cuadros

Esta propuesta del Museo Nacional del Prado combina técnicas de creación digital, inteligencia artificial e intervención gráfica para explorar el papel de la luz en la experiencia artística. El proyecto ha sido concebido como una herramienta de divulgación que busca acercar las colecciones del museo a nuevos públicos

Esta pieza audiovisual juega con sutileza con la llegada del eclipse solar y con cómo serían algunas obras del Prado bajo una iluminación diferente, invitando al público a redescubrirlas.

El vídeo explora cómo un eclipse puede transformar la forma de observar una imagen y cómo la luz afecta a la experiencia estética y emocional de quienes la contemplan.

«El Prado a la luz del eclipse» Autorretrato. Durero.

La producción ha sido desarrollada por AMB Piensa mediante la combinación de inteligencia artificial, creación digital e intervención gráfica tradicional. Para ello se utilizaron modelos de generación de vídeo que recrean profundidad, movimientos de cámara y simulan el avance del eclipse sobre las escenas representadas en las obras.

Las herramientas de inteligencia artificial sirvieron para diseñar y perfeccionar instrucciones visuales complejas, definir aspectos como la evolución de la luz, la aparición de sombras y reflejos o el efecto sobre personajes, paisajes y elementos arquitectónicos. Posteriormente, cada secuencia fue revisada y ajustada manualmente para mantener la composición, la técnica pictórica y el carácter original de las pinturas.

«El Prado a la luz del eclipse» El sueño de Jacob. Ribera.

Con esta iniciativa, el museo reafirma su compromiso con la innovación y la difusión cultural, proponiendo proyectos que combinan arte y tecnología para acercar sus colecciones a un público más amplio y ofrecer nuevas vías de interpretación de sus colecciones.