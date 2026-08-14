La XII Muestra de Cine y Creatividad del Centro Botín ya tiene ganadores

El primer premio del certamen ha recaído en la cinta de Manuel y Alfonso Bernal Los murciélagos han abandonado el campanario. Esta última edición ha estado marcada por la variedad y la creatividad de las obras seleccionadas

El cortometraje sigue siendo uno de los formatos más fértiles de la creación audiovisual contemporánea, un espacio donde confluyen la experimentación, la innovación narrativa y las ideas de una nueva generación de talento. Bajo este marco, la XII Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín ha reconocido cuatro propuestas que reflejan la diversidad creativa del cine actual: Los murciélagos han abandonado el campanario, de Manuel y Alfonso Bernal, con el Primer Premio; Una vocal, de Polo Menárguez, con el Segundo; Cara de cona, de Guillermo de Oliveira, con el Premio del Público; y el proyecto San Francisco, Santander, de Elena Roecker y Eva García, galardonado en el Encuentro de Producción Audiovisual y Jóvenes Realizadores de Cantabria.

El jurado encargado de conceder el Primer y Segundo Premio ha estado integrado por José Manuel Carrasco, director de cine, ganador del segundo premio de la II Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín y responsable de inaugurar esta duodécima edición el pasado 7 de julio con la proyección-coloquio de su último largometraje: Miocardio; Christian Franco Torre, director de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus; y Carlos Luna, experto en creatividad.

El palmarés se ha completado con el Premio del Público, decidido mediante la votación de los asistentes en base a toda la muestra presentada. Estos galardones han contado con una dotación de más de 3.000 euros en total, mientras que el Premio al Proyecto de Cortometraje, destinado a impulsar el talento audiovisual emergente de Cantabria, ha estado dotado con 1.500 euros.

Cuatro premios para celebrar la creatividad

Los ganadores de esta duodécima edición se caracterizan por reunir propuestas muy diferentes entre sí, reflejo de la variedad y la creatividad que caracterizan hoy la industria cinematográfica. El Primer Premio del Jurado ha recaído en Los murciélagos han abandonado el campanario, de Manuel y Alfonso Bernal, una ficción que sitúa al espectador en una solitaria morada escondida en el bosque, donde un viejo vampiro cineasta y sus cinco discípulos conviven hasta que, la noche de su cumpleaños, decide emprender el rodaje de un plano al que nunca se ha enfrentado: la salida del sol.

El jurado ha querido reconocer con el Segundo Premio Una vocal, de Polo Menárguez, un intenso drama en el que una madre y una hija esperan para reconocer el cadáver del hombre que marcó sus vidas, enfrentándose en ese espacio suspendido a los recuerdos y heridas del pasado.

Ganadores, participantes, organizadores y patrocinadores de la XII Muestra de Cine y Creatividad del Centro Botín. Fotografía de Marcos Bardón.

El público, por su parte, ha premiado el humor negro de Cara de cona, de Guillermo de Oliveira, una comedia protagonizada por Moncho, un hombre obsesionado con su nuevo vecino hasta el punto de diseñar un plan para acabar con su perro. Por último, el Premio al Proyecto de Cortometraje ha sido para “San Francisco, Santander”, de Elena Roecker y Eva García, un documental sobre los antiguos comercios que aún permanecen abiertos en la calle San Francisco y que reflexiona sobre la gentrificación de la ciudad y la desaparición del pequeño comercio. Este reconocimiento, concedido en el marco de las Jornadas de Industria de la Muestra a través del Encuentro de Producción Audiovisual y Jóvenes Realizadores de Cantabria, busca impulsar el desarrollo de nuevas propuestas audiovisuales, ofreciendo a cineastas emergentes un espacio para presentar sus proyectos, compartirlos con profesionales del sector y recibir acompañamiento durante su desarrollo.

La XII Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín, organizada por el Centro Botín y la productora cántabra Sincio de Pelis, ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Santander; la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; la Sociedad Regional de Educación de Cantabria; y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, además de la colaboración de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus y La Fábrica de Creación. Durante tres días, el certamen ha combinado exhibición, formación y encuentro profesional en una programación que ha reunido en Santander 19 obras seleccionadas entre cerca de 600 propuestas, junto a coloquios con sus creadores y una nueva edición de las Jornadas de Industria. Un modelo que, más allá de reconocer el talento creativo, reafirma el compromiso del Centro Botín con el impulso a la creación audiovisual y el desarrollo de nuevas generaciones de cineastas.

Sobre el Centro Botín

El Centro Botín, obra del arquitecto Renzo Piano, es el proyecto más importante de la Fundación Botín. Un centro de arte internacional que quiere aportar una mirada nueva al mundo del arte, cuya misión social es potenciar la creatividad de todos sus visitantes a través de las artes para generar desarrollo humano: económico, social y cultural. Cuenta con un ambicioso programa expositivo compuesto por presentaciones, tanto individuales como colectivas, de artistas internacionales y becarios de la Fundación Botín.

Su programa formativo, que se sustenta sobre la investigación desarrollada desde hace más de 12 años junto al Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, está compuesto por actividades artísticas y culturales que despiertan la curiosidad, imaginación y creatividad de todos los públicos, animándolos al juego y al aprendizaje a través de las artes.

Además, el Centro Botín es parte de la vida diaria de los ciudadanos y contribuye a fortalecer el tejido social y cultural local. Un lugar de encuentro que con arte, música, cine, teatro, literatura y danza dinamiza la vida de la ciudad.