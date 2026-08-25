Apertura Madrid Gallery Weekend presenta su nueva edición

Organizada por la Asociación de Galerías de Arte de Madrid, la cita reunirá una vez más a las 60 galerías que forman parte de dicha agrupación para inaugurar de manera simultánea el nuevo curso expositivo de la ciudad. La presentación del programa tendrá lugar el 10 de septiembre en el Museo Reina Sofía

Madrid vuelve a dar la bienvenida a una nueva temporada artística con la celebración de la 17.º edición de Apertura Madrid Gallery Weekend, que tendrá lugar del 10 al 13 de septiembre de 2026. Durante cuatro días, las 60 galerías que conforman Arte Madrid, la Asociación de Galerías de Arte de Madrid, abrirán sus nuevas exposiciones en horario ampliado y convertirán la capital en un gran recorrido por el arte contemporáneo.

Consolidada como una de las principales citas culturales del calendario madrileño, Apertura Madrid Gallery Weekend reunirá una vez más a artistas, profesionales, coleccionistas y públicos diversos en torno a una programación que se extenderá por distintos barrios y espacios de la ciudad.

Cartel de la 17.º edición de Apertura Madrid Gallery Weekend.

Además de las propuestas expositivas de las galerías, Apertura contará nuevamente con un programa de actividades especiales. Entre ellas, regresan las ARCO GalleryWalks de Fundación ARCO, que ofrecerán recorridos guiados por las galerías participantes, así como Apertura Kids para los más pequeños o una exposición de escultura al aire libre en el Museo Lázaro Galdiano.

La presentación del programa tendrá lugar el 10 de septiembre a las 11:00 horas en el Museo Reina Sofía.

Sobre Apertura Madrid Gallery Weekend

Promovida por la asociación de galerías Arte Madrid, Apertura Madrid Gallery Weekend se celebra desde el año 2009. Cada mes de septiembre, durante un fin de semana, las galerías de Arte Madrid se unen para ofrecer un recorrido único por exposiciones, abiertas a todos y gratuitas, que tienen lugar en toda la ciudad.

En las últimas ediciones Apertura se ha extendido a lo largo del mes de septiembre para ofrecer una completa programación de actividades accesible para el público de manera gratuita como son la apertura conjunta en todas las galerías, un programa de actos y visitas guiadas por las galerías, visitas por algunos de los más singulares centros de arte y museos de la ciudad, así como recorridos por el espacio público donde descubrir y apreciar obras de arte situadas en las calles, plazas y edificios de Madrid.

Apertura organiza, también, un programa privado que tiene como objetivo desarrollar el sector del arte contemporáneo y favorecer la colaboración entre agentes y profesionales de la cultura. Además de las invitaciones realizadas por las propias galerías y por la asociación, acude un grupo internacional de directores de centros o instituciones de arte, comisarios y asesores.

Arte Madrid y Apertura se financian mediante la aportación de las galerías asociadas y a través de la ayuda, colaboración y patrocinio tanto de empresas privadas como de las administraciones públicas.