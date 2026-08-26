Últimos días para ver la primera exposición oficial de Talia Chetrit en España

La muestra recorre casi tres décadas de fotografía y despliega teatralidad, provocación y vulnerabilidad en representaciones tanto de la artista como de su familia. Hasta el 30 de agosto en el Museo Lázaro Galdiano (Madrid)

Organizada por la Fundación LOEWE en el marco de PHotoESPAÑA 2026 y comisariada por Stella Bottai, Bunny, la primera exposición oficial de Talia Chetrit en España, encara sus últimos días en el Museo Lázaro Galdiano. Hasta el 30 de agosto se podrán recorrer casi treinta años de fotografía de la artista, incluyendo algunas de sus primeras imágenes junto a nuevas obras.

Nacida en Washington en 1982 y afincada en Nueva York, Talia Chetrit es reconocida por un estilo fotográfico crudo, impactante y desconcertante al mismo tiempo. Bunny da cuenta de esta fluidez. Como el personaje que encarna su título, la exposición de Chetrit puede parecer tierna, escurridiza y divertida al mismo tiempo. La artista despliega teatralidad, provocación y vulnerabilidad en representaciones tanto de sí misma como de su familia, y captura motivos que van desde naturalezas muertas hasta partes del cuerpo.

Al reunir casi tres décadas de creación de imágenes, Bunny muestra la exploración que Chetrit realiza de la fotografía como herramienta y como sujeto. Sus fotografías se mueven entre registros de inocencia, juego y erotismo mediante una cuidadosa coreografía de puntos de vista que oscilan entre la proximidad y la distancia, desde arriba y desde abajo. Las obras varían enormemente en escala, desde copias íntimas como Boob Chair (Lygia Pape), 2021, hasta imágenes monumentalmente ampliadas como Ella/Plastic Bottle, 2026.

El compromiso sostenido de Chetrit con la fotografía analógica desde la década de los 90 hasta la actualidad crea una sensación de cohesión entre sus distintos cuerpos de trabajo. Esta rigurosa coherencia del medio permite a la artista transitar sin fisuras entre diversos temas y momentos, incluso cuando están alejados entre sí, y condensarlos en una única secuencia con cada nueva presentación. Mediante la yuxtaposición, las imágenes del pasado se recodifican, generando una sensación de simultaneidad, tanto visual como semántica, en el conjunto de las obras.

Talia Chetrit, Bad Bunny, 2026.

En Bunny, Chetrit sitúa algunas de sus primeras fotografías —tomadas cuando aún era adolescente— junto a nuevas obras que se exhiben aquí por primera vez. Los motivos —cadenas, pechos, botellas, vientres-resuenan y regresan. Aspectos fundamentales en torno a la familia, la sexualidad y la identidad se revisitan desde nuevas perspectivas temporales y espaciales.

La exposición también aborda las complejidades del cuidado y la codependencia en relación al nacimiento y la condición de persona, como se aprecia en obras como Milk on Back, 2020, y Untitled (Family no. 1). En la escenificación que Chetrit hace aquí de sí misma, la maternidad no es una identidad fija, sino un modo ampliado de ser, en el que madre, sujeto y artista coexisten.

Bajo el concepto curatorial de Reimagining, PHotoESPAÑA 2026 pone el acento en este cuestionamiento de la realidad y la autoridad aceptadas, y reivindica la curiosidad, la imaginación y la liberación que pueden alcanzarse a través de la creación de imágenes. El festival de este año ha prestado también especial atención a la relación entre la fotografía de moda y la vanguardia creativa, una intersección que anima vivamente la práctica de Chetrit, desde colaboraciones con marcas, incluidas sus vibrantes campañas para LOEWE, hasta obras artísticas incluidas en Bunny, como Untitled (Model), 2024.

Sala de la exposición de Talia Chetrit en el Museo Lázaro Galdiano. Su obra aborda temas como la inocencia, el juego, el erotismo y la maternidad.

Bunny ha marcado el 15.º año de colaboración entre LOEWE FOUNDATION y PHotoESPAÑA, y sucede a exposiciones anteriores dedicadas a Dora Maar en 2025, también celebrada en el Museo Lázaro Galdiano, y al Centenario Surrealista en 2024.

Sobre Talia Chetrit

La trayectoria artística de Talia Chetrit (Washington D.C., 1982) está marcada por una presencia sostenida en instituciones internacionales, llevando a cabo exposiciones individuales en museos y centros como el Wadsworth Atheneum Museum of Art, el Kölnischer Kunstverein, el MAXXI Museum y la Art Gallery of Ontario, entre otros. Más recientemente, su trabajo también se ha presentado en una exposición individual en 10 Corso Como, Milán, consolidando una práctica reconocida por su alcance internacional y su diálogo constante con los espacios expositivos contemporáneos.

Chetrit también ha participado en exposiciones colectivas en el Kunstpalast, la Kunsthalle Bremen, la Alexander Tutsek-Stiftung, la Marciano Art Foundation, el MACRO y Phileas, entre otras. Sus obras forman parte de destacadas colecciones públicas y privadas, entre las que se encuentran el Whitney Museum of American Art, The Jewish Museum, el Los Angeles County Museum of Art, el Wadsworth Atheneum Museum of Art, Fondazione Fiera y FRAC Corsica, lo que subraya la relevancia y proyección de su trabajo dentro del panorama artístico actual.

Sobre la Fundación LOEWE

Enrique Loewe Lynch, cuarta generación de la familia Loewe, estableció la FUNDACIÓN LOEWE en 1988 como fundación cultural privada. Bajo la dirección de su hija Sheila Loewe, la Fundación continúa promoviendo la creatividad, el legado cultural y los programas educativos en las especialidades de poesía, danza, fotografía, arte, diseño y artesanía.

En 2002, la Fundación recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, máximo galardón concedido por el Gobierno de España.

Sobre PHotoESPAÑA

PHotoESPAÑA es el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales más importante de España. Establecido en 1998, el objetivo de este festival de carácter anual ha sido ser un evento creado por y para la sociedad, mostrando la constante evolución del lenguaje visual.

Impulsado por Fundación Contemporánea y organizado por La Fábrica, ambas instituciones con sede en Madrid, PHotoESPAÑA reúne la fotografía artística, los vídeos y las instalaciones de algunos de los artistas españoles e internacionales más reconocidos del mundo. Incluye exposiciones en museos, galerías de arte y espacios más reducidos, además de toda una serie de actividades como talleres, seminarios, visionados, encuentros, conferencias y proyecciones.

Sobre el Museo Lázaro Galdiano

El Museo Lázaro Galdiano se encuentra en la antigua residencia madrileña del editor y coleccionista José Lázaro Galdiano (1862-1947). Además de sus valiosas colecciones de incunables, manuscritos, estampas, dibujos, joyas, textiles, miniaturas, cerámicas, esmaltes o abanicos, posee una sobresaliente colección de pintura con obras de Murillo, Velázquez, Goya, Eugenio Lucas, Paret, Madrazo, El Bosco, Cranach, Constable o el singular Salvador adolescente del taller de Leonardo. Todo ello conforma una de las colecciones públicas de origen privado más importantes de nuestro país.

También programa exposiciones de arte contemporáneo, muchas de ellas en el edificio que fue sede de la editorial y revista La España moderna, en la que publicaron Unamuno, Pardo Bazán, Clarín, Concepción Arenal, Rubén Darío o Cánovas.

El museo, el archivo y la biblioteca están gestionados por la Fundación Lázaro Galdiano, F.S.P., cuya finalidad es la conservación del patrimonio artístico, así como la difusión y promoción de las artes y la cultura. Desde 1954, también edita la prestigiosa revista de arte Goya.