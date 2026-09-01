Elegidos los proyectos que participarán en DOKLAB Navarra 2026

Este programa de residencias acogerá 11 proyectos documentales de 14 cineastas procedentes de Navarra, País Vasco, Madrid, Argentina, Colombia y México. Del 7 al 13 de septiembre en el Palacio de Olza

Ya se conoce la selección de proyectos que participarán en la quinta edición del programa de formación para documentalistas emergentes DOKLAB Navarra. En 2026 participarán 11 proyectos documentales. Algunos de ellos están representados por dos personas, por lo que participarán en total 14 personas (8 mujeres y 6 hombres) procedentes de Navarra, País Vasco, Madrid, Argentina, Colombia y México.



Como explica el director creativo de DOKLAB Navarra, Pablo Iraburu, «la selección de este año ha sido especialmente difícil. Se inscribieron más proyectos que en las cuatro ediciones anteriores. Los proyectos seleccionados son de géneros muy diversos, desde lo observacional a las historias autorreferenciales, pasando por lo experimental, la animación y el culinary cinema. Doklab Navarra se alimenta de la energía creativa de sus participantes e intenta huir de imponer un sello de estilo común».



En esta edición, DOKLAB Navarra cuenta con la financiación de Generazinema Formación, el apoyo de las becas de Acción Social de Caja Rural de Navarra y los acuerdos con DocsMx y Encuentros de Colombia.

La quinta edición de DOKLAB se celebrará del 7 al 13 de septiembre en Navarra.



Los participantes vivirán una experiencia transformadora de siete días en esta residencia inmersiva, del 7 al 13 de septiembre a 15 kilómetros de Pamplona, en el Palacio de Olza. El objetivo de esta propuesta de formación disruptiva es explorar las voces únicas e íntimas de documentalistas emergentes para hacerlas llegar a una audiencia global

Sobre la experiencia DOKLAB

DOKLAB Navarra es una residencia promovida por la productora Arena Comunicación («Pura vida», «Cholitas», «Muros»), y cuenta con la colaboración de Cines Golem, Oxfam Intermón, la plataforma GuideDoc, Intangia, Bodegas Ochoa y Acción Social de Caja Rural de Navarra.

También tiene acuerdos de colaboración e intercambio con DocsMX, DocsBarcelona, IDFAcademy, BAM (Bogotá Audiovisual Market) y el Encuentro de Productores de Colombia, lo que le convierte en un hub de conexión entre talentos emergentes que crean cine documental en español y el mercado global.

En su página web, se puede descubrir más información sobre el programa y el proceso de selección de proyectos. El objetivo de Doklab Navarra es explorar las voces únicas e íntimas de documentalistas emergentes para hacerlas llegar a una audiencia global.