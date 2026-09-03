La Casa Encendida inaugura su temporada con dos estimulantes proyectos

Una reflexión sobre los legados del colonialismo desde el flamenco, el cuerpo, el dibujo y la performance a cargo de La Chola Poblete, Niño de Elche y Pedro G. Romero, y las nuevas formas de pertenencia e imaginación cívica a través de la mirada de Bouchra Khalili llegan a la sede de la Fundación Montemadrid. A partir del 10 de septiembre

La Chola Poblete, Niño de Elche y Pedro G. Romero aterrizan en las salas B y C de la Casa Encendida con el objetivo de explorar cómo las historias coloniales siguen resonando en los cuerpos, los objetos y la cultura contemporánea. De forma paralela, Bouchra Khalili presenta en la sala A su trabajo con diferentes medios, entre los que se incluyen el cine, el vídeo, la instalación, la fotografía, las obras sobre papel, los textiles y las plataformas editoriales. A continuación, efectuamos un breve repaso sobre las propuestas expositivas que podrán contemplarse este otoño en la institución madrileña.

Continentes como semillas

La Casa Encendida presenta por primera vez en España continentes como semillas (10 sep 26 – 10 ene 27), tras su estreno en primavera de 2025 en el Centro de Arte, Investigación y Alianzas (CARA) de Nueva York. La muestra reúne a La Chola Poblete (Argentina, 1989), Niño de Elche (España, 1985) y Pedro G. Romero (España, 1964) y propone una reflexión sobre los legados del colonialismo desde el flamenco, el cuerpo, el dibujo y la performance.

Los artistas exploran los procesos de apropiación, borrado y transformación que han configurado identidades, cuerpos e imaginarios a ambos lados del océano. Lejos de ofrecer respuestas cerradas, sus obras abren espacios de fricción donde las categorías sociales y culturales se vuelven inestables y pueden ser reclamadas, impugnadas o reinventadas.

Niño de Elche and Pedro G. Romero, Sadopítna, o sea, antípodas, puesto del revés y boca abajo (Sedopitna, or antipodes, turned inside out and upside down), 2023. Detalle cortesía de los artistas.

Niño de Elche y Pedro G. Romero indagan en las historias transnacionales del flamenco a través de la investigación, la música y el trabajo performativo. La obra se despliega en forma de canciones que recorren estos circuitos de intercambio y contaminación. Toman como punto de partida los mantones flamencos bordados, o mantones de Manila, que fueron producidos en China, vendidos en América, usados y reinterpretados en México y Filipinas y, más tarde, incorporados al imaginario del flamenco y apropiados como símbolos de la “cultura española”.

Mientras que el mapa sonoro de Niño de Elche y Pedro G. Romero traza el alcance del comercio colonialista, La Chola Poblete se centra en el cuerpo como espacio marcado por la lógica colonial y, al mismo tiempo, en resistencia a ella. A menudo utiliza su propio cuerpo como material y sujeto de creación artística, difuminando la distinción entre su persona y las figuras culturales a las que invoca. En sus dibujos, figuras matriarcales como la Virgen y la Pachamama, deidad andina de la tierra, se cruzan con subjetividades trans, iconos revolucionarios como el Che Guevara o el logotipo de Quilmes, una cerveza argentina cuyo nombre procede de una palabra indígena. Arraigado en conocimientos mestizos e indígenas, su enfoque sincrético invita a una crítica que honra estas figuras espirituales y culturales al tiempo que señala su uso y abuso por parte de las potencias coloniales.

Colabora Travesía Cuatro.

Khalili y The Circle Project

Tras su paso por el MoMA, la Bienal de Venecia, el Palais de Tokyo o el MACBA, Bouchra Khalili (Casablanca, 1975) presenta por primera vez en Madrid una selección de obras que exploran las historias silenciadas de la emancipación colectiva —movimientos de trabajadores y otras luchas ciudadanas— y plantean nuevas formas de pertenencia e imaginación cívica.

La exposición muestra la influyente obra The Circle Project (2023), uno de los trabajos más relevantes de la artista marroquí-francesa, junto con las proyecciones especiales de The Tempest Society (2017) y The Public Storyteller (2024). Este conjunto de obras parte de su investigación sobre el Mouvement des travailleurs arabes (MTA) y sus grupos de teatro, Al Assifa y Al Halaka.

The Circle, 2023 Proyección doble sincronizada, vídeo y película de 16 mm transferida a vídeo, en blanco y negro y en color, con sonido, 56 minutos. Fotogramas del vídeo. © Bouchra Khalili Por cortesía de la artista y de mor charpentier, París.

La práctica de Bouchra Khalili abarca el cine, el vídeo, la instalación, la fotografía, las obras sobre papel, los textiles y las plataformas editoriales. Su trabajo propone imaginarios cívicos que permiten vislumbrar otras formas de pertenencia, situando el cine y el vídeo en el centro de una investigación que recupera momentos históricos de resistencia colectiva a través de narrativas complejas que conectan distintas geografías, generaciones e historias.

Ni documental ni ficción, sus «hipótesis cinematográficas» combinan el lenguaje, la transmisión oral, las invocaciones poéticas, la narración y formas visuales innovadoras. El montaje ocupa un lugar central en su metodología: en sus películas, los intérpretes no profesionales son al mismo tiempo narradores y «editores», articulando constelaciones de relatos, testimonios, textos e imágenes que rescatan historias excluidas de los relatos oficiales y revelan sus conexiones con el presente.

Imagen de archivo de la fachada exterior de La Casa Encendida.

Bouchra Khalili (Casablanca, 1975) es una artista marroquí-francesa afincada en Viena que trabaja de forma itinerante. Su obra ha sido presentada en instituciones como el Malmö Konsthall, el Museo de Arte Moderno de Louisiana, la Fundación de Arte de Sharjah, el EMST de Atenas, el MACBA, el Museum Folkwang, el Jeu de Paume y el MoMA de Nueva York, y ha participado en citas internacionales como la Bienal de Venecia, la Bienal de Sharjah, la Bienal de Sídney y documenta 14.

Datos útiles

Exposición: Continentes como semillas

Comisaria: Manuela Moscoso, directora ejecutiva y artística del Centro de Arte, Investigación y Alianzas (CARA) de Nueva York.

Artistas: La Chola Poblete, Niño de Elche y Pedro G. Romero

Fechas: 10 de septiembre de 2026 – 10 enero de 2027

Salas: B y C

Exposición: The Circle Project

Artista: Bouchra Khalili

Fechas: 10 septiembre de 2026 – 29 noviembre de 2026

Sala: A