Curso completo para entender la historia del arte en el Museo del Prado

Los Bronces de Riace, la villa de los Misterios de Pompeya, la tapicería del Apocalipsis de Angers, la catedral de León o La Última Cena de Leonardo da Vinci protagonizarán algunas de las sesiones de este nuevo curso que tendrá lugar en la pinacoteca nacional entre septiembre de 2026 y junio de 2027. Matrícula abierta
A lo largo de los siglos, la historia ha sido testigo de la creación de grandes obras de arte, las cuales no solo son testimonio del genio artístico de sus autores, sino también símbolo del tiempo y el lugar en que surgieron.
Este curso ofrece un recorrido por la historia del arte a través de una selección de quince obras con las cuales se descubrirá la gran diversidad de la creación artística, sin atender a límites geográficos y culturales.
De la Magna Grecia a la India, desde Granada hasta Viena, esta convocatoria propone un viaje que comienza en el arte de la Antigüedad griega y romana, continúa con un magnífico exponente del arte budista y estudia el arte medieval europeo.
Con parada en los grandes maestros del Renacimiento y el Barroco –como Leonardo da Vinci, Pontormo, Bruegel y Ribera–, el recorrido llega a los siglos XIX y XX para analizar el emblemático pabellón de la Secesión vienesa, así como las figuras de Whistler, Matisse y Hopper.
Programa
Septiembre 2026
21 SEP
Bronces de Riace
Carmen Sánchez Fernández
Catedrática de Historia del Arte, Universidad Autónoma de Madrid
Vídeo disponible del 24 de septiembre al 24 de octubre
28 SEP
Villa de los Misterios de Pompeya
Miguel Ángel Elvira Barba
Catedrático de Historia del Arte, Universidad Complutense
Vídeo disponible del 1 al 31 de octubre
Octubre 2026
5 OCT
Cuevas de Ajantā
Sergio Román Aliste
Profesor de Historia del Arte, Universidad Rey Juan Carlos
Vídeo disponible del 8 de octubre al 7 de noviembre
19 OCT
Tapicería del Apocalipsis de Angers
Fernando Gutiérrez Baños
Catedrático de Historia del Arte, Universidad de Valladolid
Vídeo disponible del 22 de octubre al 21 de noviembre
26 OCT
Catedral de León
María Victoria Herráez Ortega
Catedrática de Historia del Arte, Universidad de León
Vídeo disponible del 29 de octubre al 28 de noviembre
Enero 2027
18 ENE
La Última Cena, Leonardo da Vinci
Alexandre Vico Martori
Historiador del Arte
Vídeo disponible del 21 de enero al 20 de febrero
25 ENE
Palacio de Carlos V en Granada
Sergio Ramiro Ramírez
Investigador Ramón y Cajal, Instituto de Historia-CSIC
Vídeo disponible del 28 de enero al 27 de febrero
Febrero 2027
1 FEB
El Descendimiento, Jacopo Pontormo
Raquel González Escribano
Técnico superior de Museos del Área de Edición, Museo del Prado
Vídeo disponible del 4 de febrero al 6 de marzo
8 FEB
La Torre de Babel, Pieter Bruegel el Viejo
Manuel Parada López de Corselas
Profesor de Historia del Arte, Universidad Complutense
Vídeo disponible del 11 de febrero al 13 de marzo
15 FEB
Sileno ebrio, José de Ribera
Benito Navarrete Prieto
Catedrático de Historia del Arte, Universidad Complutense
Vídeo disponible del 18 de febrero al 20 de marzo
Mayo 2027
10 MAY
Composición en gris y negro n.º 1. Retrato de la madre del artista, James McNeill Whistler
Clara Marcellán Fernández
Conservadora de Pintura Moderna, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Vídeo disponible del 13 de mayo al 12 de junio
17 MAY
Pabellón de la Secesión vienesa, Joseph Maria Olbrich
Carolina B. García Estévez
Profesora de Teoría e Historia de la Arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Vídeo disponible del 20 de mayo al 19 de junio
24 MAY
Madeleine, Ramón Casas
Carlos Reyero
Historiador del Arte
Vídeo disponible del 27 de mayo al 26 de junio
31 MAY
Recuerdo de Oceanía, Henri Matisse
Paloma Alarcó
Historiadora del Arte
Vídeo disponible del 3 de junio al 3 de julio
Junio 2027
7 JUN
Nighthawks, Edward Hopper
Alberto Pancorbo La Blanca
Historiador del Arte
Vídeo disponible del 10 de junio al 10 de julio
Datos útiles
FECHAS: de septiembre de 2026 a junio de 2027
DÍA DE LAS SESIONES: Lunes
HORA: 18:30
LUGAR Y ACCESO: Auditorio del Museo del Prado. Puerta de Jerónimos
MATRÍCULA: 400 € para Amigos del Museo, estudiantes, profesores y mayores de 65 años / 480 € para el público general. La matrícula debe cumplimentarse en este enlace.
BECAS: la Fundación Amigos del Museo del Prado ofrece dos tipos de becas de matriculación en la modalidad presencial del curso:
BECAS AMIGO MODALIDAD JOVEN
Edad: entre 18 y 25 años (ambas inclusive)
Plazo de solicitud
• Del 1 al 14 de septiembre
• Los solicitantes de beca no deberán realizar inscripción previa en el curso
• FALLO: 16 de septiembre únicamente a los beneficiarios por correo electrónico
Documentación (imprescindible enviar por email)
• Fotocopia de DNI o pasaporte
• Carnet de Amigo
• Imprescindible enviar documentación indicando “BECA AMIGO JOVEN HISTORIA DEL ARTE PRESENCIAL” exclusivamente a través del correo actividades@amigosmuseoprado.org
BECAS ESTUDIANTE
Plazo de solicitud
• Del 1 al 14 de septiembre
• Los solicitantes de beca no deberán realizar inscripción previa en el curso
• FALLO: 16 de septiembre únicamente a los beneficiarios por correo electrónico
Documentación (imprescindible enviar por email)
• Fotocopia de DNI o pasaporte
• Carnet de estudiante
• Expediente académico universitario
• Curriculum. Extensión máxima 1 folio
• Imprescindible enviar documentación indicando “BECA ESTUDIANTE HISTORIA DEL ARTE PRESENCIAL” exclusivamente a través del correo actividades@amigosmuseoprado.org
Importante
- No se atenderán solicitudes presenciales
- Se rechazarán las solicitudes incompletas
- Los solicitantes que no obtengan beca y, por ello, deseen matricularse en el curso, podrán hacerlo hasta que se agoten las plazas
- Las becas son exclusivas para la convocatoria presencial (se exigirá asistencia)
Una vez formalizada la matrícula y cercana la fecha de comienzo del curso, en la sección Mis cursos de su Área privada encontrará información y todos los recursos de esta actividad
Importante:
• Los vídeos estarán disponibles durante 30 días (salvo cursos exclusivamente presenciales)
• No se ofrecerán en otro soporte ni podrán ser visionados fuera del periodo indicado