Curso completo para entender la historia del arte en el Museo del Prado

Los Bronces de Riace, la villa de los Misterios de Pompeya, la tapicería del Apocalipsis de Angers, la catedral de León o La Última Cena de Leonardo da Vinci protagonizarán algunas de las sesiones de este nuevo curso que tendrá lugar en la pinacoteca nacional entre septiembre de 2026 y junio de 2027. Matrícula abierta

A lo largo de los siglos, la historia ha sido testigo de la creación de grandes obras de arte, las cuales no solo son testimonio del genio artístico de sus autores, sino también símbolo del tiempo y el lugar en que surgieron.

Este curso ofrece un recorrido por la historia del arte a través de una selección de quince obras con las cuales se descubrirá la gran diversidad de la creación artística, sin atender a límites geográficos y culturales.

De la Magna Grecia a la India, desde Granada hasta Viena, esta convocatoria propone un viaje que comienza en el arte de la Antigüedad griega y romana, continúa con un magnífico exponente del arte budista y estudia el arte medieval europeo.

Sobre estas líneas, arte romano, Villa de los Misterios (detalle), Pompeya. © Photo Scala, Florence/Luciano Romano. Arriba, La última cena, pintada por Leonardo Da Vinci a finales del siglo XV, Basílica de Santa María de las Gracias (Milán).

Con parada en los grandes maestros del Renacimiento y el Barroco –como Leonardo da Vinci, Pontormo, Bruegel y Ribera–, el recorrido llega a los siglos XIX y XX para analizar el emblemático pabellón de la Secesión vienesa, así como las figuras de Whistler, Matisse y Hopper.

Programa

Septiembre 2026

21 SEP

Bronces de Riace

Carmen Sánchez Fernández

Catedrática de Historia del Arte, Universidad Autónoma de Madrid

Vídeo disponible del 24 de septiembre al 24 de octubre

28 SEP

Villa de los Misterios de Pompeya

Miguel Ángel Elvira Barba

Catedrático de Historia del Arte, Universidad Complutense

Vídeo disponible del 1 al 31 de octubre

Octubre 2026

5 OCT

Cuevas de Ajantā

Sergio Román Aliste

Profesor de Historia del Arte, Universidad Rey Juan Carlos

Vídeo disponible del 8 de octubre al 7 de noviembre

19 OCT

Tapicería del Apocalipsis de Angers

Fernando Gutiérrez Baños

Catedrático de Historia del Arte, Universidad de Valladolid

Vídeo disponible del 22 de octubre al 21 de noviembre

26 OCT

Catedral de León

María Victoria Herráez Ortega

Catedrática de Historia del Arte, Universidad de León

Vídeo disponible del 29 de octubre al 28 de noviembre

Enero 2027

18 ENE

La Última Cena, Leonardo da Vinci

Alexandre Vico Martori

Historiador del Arte

Vídeo disponible del 21 de enero al 20 de febrero

25 ENE

Palacio de Carlos V en Granada

Sergio Ramiro Ramírez

Investigador Ramón y Cajal, Instituto de Historia-CSIC

Vídeo disponible del 28 de enero al 27 de febrero

Febrero 2027

1 FEB

El Descendimiento, Jacopo Pontormo

Raquel González Escribano

Técnico superior de Museos del Área de Edición, Museo del Prado

Vídeo disponible del 4 de febrero al 6 de marzo

8 FEB

La Torre de Babel, Pieter Bruegel el Viejo

Manuel Parada López de Corselas

Profesor de Historia del Arte, Universidad Complutense

Vídeo disponible del 11 de febrero al 13 de marzo

15 FEB

Sileno ebrio, José de Ribera

Benito Navarrete Prieto

Catedrático de Historia del Arte, Universidad Complutense

Vídeo disponible del 18 de febrero al 20 de marzo

Mayo 2027

10 MAY

Composición en gris y negro n.º 1. Retrato de la madre del artista, James McNeill Whistler

Clara Marcellán Fernández

Conservadora de Pintura Moderna, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Vídeo disponible del 13 de mayo al 12 de junio

17 MAY

Pabellón de la Secesión vienesa, Joseph Maria Olbrich

Carolina B. García Estévez

Profesora de Teoría e Historia de la Arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona

Vídeo disponible del 20 de mayo al 19 de junio

24 MAY

Madeleine, Ramón Casas

Carlos Reyero

Historiador del Arte

Vídeo disponible del 27 de mayo al 26 de junio

31 MAY

Recuerdo de Oceanía, Henri Matisse

Paloma Alarcó

Historiadora del Arte

Vídeo disponible del 3 de junio al 3 de julio

Junio 2027

7 JUN

Nighthawks, Edward Hopper

Alberto Pancorbo La Blanca

Historiador del Arte

Vídeo disponible del 10 de junio al 10 de julio

Datos útiles

FECHAS: de septiembre de 2026 a junio de 2027

DÍA DE LAS SESIONES: Lunes

HORA: 18:30

LUGAR Y ACCESO: Auditorio del Museo del Prado. Puerta de Jerónimos

MATRÍCULA: 400 € para Amigos del Museo, estudiantes, profesores y mayores de 65 años / 480 € para el público general. La matrícula debe cumplimentarse en este enlace.

BECAS: la Fundación Amigos del Museo del Prado ofrece dos tipos de becas de matriculación en la modalidad presencial del curso:

BECAS AMIGO MODALIDAD JOVEN

Edad: entre 18 y 25 años (ambas inclusive)



Plazo de solicitud

• Del 1 al 14 de septiembre

• Los solicitantes de beca no deberán realizar inscripción previa en el curso

• FALLO: 16 de septiembre únicamente a los beneficiarios por correo electrónico



Documentación (imprescindible enviar por email)

• Fotocopia de DNI o pasaporte

• Carnet de Amigo



• Imprescindible enviar documentación indicando “BECA AMIGO JOVEN HISTORIA DEL ARTE PRESENCIAL” exclusivamente a través del correo actividades@amigosmuseoprado.org

BECAS ESTUDIANTE

Plazo de solicitud

• Del 1 al 14 de septiembre

• Los solicitantes de beca no deberán realizar inscripción previa en el curso

• FALLO: 16 de septiembre únicamente a los beneficiarios por correo electrónico



Documentación (imprescindible enviar por email)

• Fotocopia de DNI o pasaporte

• Carnet de estudiante

• Expediente académico universitario

• Curriculum. Extensión máxima 1 folio



• Imprescindible enviar documentación indicando “BECA ESTUDIANTE HISTORIA DEL ARTE PRESENCIAL” exclusivamente a través del correo actividades@amigosmuseoprado.org

Importante

No se atenderán solicitudes presenciales

Se rechazarán las solicitudes incompletas

Los solicitantes que no obtengan beca y, por ello, deseen matricularse en el curso, podrán hacerlo hasta que se agoten las plazas

Las becas son exclusivas para la convocatoria presencial (se exigirá asistencia)

Una vez formalizada la matrícula y cercana la fecha de comienzo del curso, en la sección Mis cursos de su Área privada encontrará información y todos los recursos de esta actividad

Importante:

• Los vídeos estarán disponibles durante 30 días (salvo cursos exclusivamente presenciales)

• No se ofrecerán en otro soporte ni podrán ser visionados fuera del periodo indicado