Faro Santander abre sus puertas con diez días de acceso gratuito y una gran programación inaugural

El nuevo centro de arte de la Fundación Banco Santander abrirá al público el 8 de septiembre en el Edificio Pereda, transformado por David Chipperfield Architects, con exposiciones, encuentros, talleres y conciertos

Faro Santander abre sus puertas al público el 8 de septiembre convertido en un nuevo espacio dedicado al arte, la cultura y la tecnología en la capital cántabra. El proyecto ha sido impulsado por la Fundación Banco Santander, y ocupará el histórico Edificio Pereda, antigua sede principal de la entidad, después de un amplio proceso de transformación dirigido por David Chipperfield Architects. Con motivo de su inauguración, el centro celebrará diez días de puertas abiertas, entre el 8 y el 17 de septiembre, durante los cuales el acceso será gratuito en horario de 10:00 a 19:00 horas.

Un nuevo espacio cultural en el Edificio Pereda

La apertura supone la recuperación para uso cultural de uno de los edificios más conocidos del frente marítimo de Santander. La intervención arquitectónica ha buscado adaptar la antigua sede bancaria a su nueva función pública y museística, manteniendo el carácter histórico del inmueble y reorganizando sus espacios interiores. Faro Santander se convierte, además, en el primer edificio de uso museístico construido en España por el estudio de David Chipperfield, ganador del Premio Pritzker en 2023.

El centro contará con espacios dedicados a la Colección Banco Santander, exposiciones temporales, creación y experimentación artística y proyectos vinculados a la tecnología. La programación inaugural permitirá conocer desde el primer día algunas de estas líneas a través de muestras como Obras Maestras de la Colección Banco Santander, México moderno en la Colección Gelman Santander y El surrealismo sintomático: Leonora Carrington, además de los proyectos Cubo: Antes de Faro Santander y Marisma: Ayudas a la Creación de Faro Santander.

Leonora Carrington, [atrib] Villa Pilar, 1940. Óleo sobre lienzo. Fotografía_ Nathan Keay. © 2026 Estate of Leonora Carrington, VEGAP, Santander.

Precisamente, una de las principales novedades será una exposición dedicada a Leonora Carrington, centrada en un episodio de su trayectoria estrechamente relacionado con la ciudad. La artista británica, posteriormente nacionalizada mexicana, estuvo hospitalizada entre 1940 y 1941 en el sanatorio del doctor Luis Morales de Santander, un periodo crucial de su trayectoria artística y vital. La muestra reunirá dibujos realizados durante aquel periodo y los dos óleos que pintó entonces, Down Below y el conocido como Villa Pilar.

Este último constituye uno de los grandes atractivos de la exposición. Carrington dedicó y regaló la obra a su médico al abandonar el sanatorio y la pintura, actualmente propiedad de la familia Morales, y ha permanecido durante años fuera de la mirada pública. El trabajo de investigación desarrollado por el equipo de Faro Santander ha permitido recuperarla para la muestra, donde será expuesta al público por primera vez. El lienzo presenta cuatro criaturas antropomórficas vinculadas al particular universo simbólico de la artista.

Diez días de actividades y una gran fiesta inaugural

La programación de apertura se extenderá más allá de las salas. El ciclo gratuito Diálogos Faro, celebrado a las 18:00 horas en el auditorio, comenzará el día 8 con una conversación entre Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y David Chipperfield, y continuará abordando diferentes aspectos del nuevo centro, desde la Colección Banco Santander y la Colección Gelman hasta la historia del edificio, sus jardines o la propia relación de Carrington con Santander.

Durante los días 9, 10 y 11, el espacio de creación Llamita acogerá los talleres familiares Parafernalia, mientras que estudiantes de la Escuela Superior de Música Reina Sofía realizarán breves intervenciones musicales en diferentes espacios del centro. El momento central de las celebraciones llegará el sábado 12 de septiembre, cuando la actividad se trasladará también a los Jardines de Pereda y al exterior del edificio.

Repion. Foto: Artica.

Desde las 17:00 horas se desarrollará una verbena familiar con juegos, talleres y actividades artísticas, seguida por la programación musical. A las 20:30 horas actuará el Ensemble de la Escuela Superior de Música Reina Sofía; a las 21:00 será el turno del grupo cántabro Casapalma y, a las 22:00, del dúo Repion. La jornada concluirá a las 23:00 horas con una sinfonía de luz y el encendido simbólico del Faro Santander.

Tras las jornadas de puertas abiertas, el centro iniciará el 18 de septiembre su funcionamiento ordinario. Faro Santander aspira así a transformar el antiguo Edificio Pereda en un nuevo espacio cultural abierto a la ciudad, recuperando una arquitectura histórica para albergar una programación que combina patrimonio artístico, creación contemporánea y participación ciudadana.

Datos útiles

Faro Santander

Paseo de Pereda 9-12, 39004 Santander (Cantabria)

Apertura: 8 de septiembre de 2026

Entradas en taquilla y en https://www.farosantander.com/es/inicio