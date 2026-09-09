Santiago Serrano o la mística de las formas

Quimeras de acero rosa. Cruzando líneas es el sugerente título de la primera exposición que este artista, uno de los más importantes de la generación de los setenta, realiza en Villacañas (Toledo), su pueblo natal. Hasta el 30 de septiembre

De las más 60 exposiciones que ha realizado Santiago Serrano (1942) esta es la más emotiva porque da a conocer parte de su obra más reciente y algunas obras inéditas en el pueblo donde nació y “vio por primera vez la luz, sintió las primeras caricias y los primeros olores”, en palabras del pintor, orígenes de los que nunca ha renunciado a pesar de haber realizado toda su trayectoria vital y artística principalmente en Madrid. En 2006 fue nombrado Pregonero de las Feria y Fiestas de Villacañas (Toledo).

Serrano es uno de los pintores más importantes de la llamada generación de los 70. Su amplia trayectoria de más de cincuenta años nos habla de búsqueda, de investigación y de compromiso, lo que le convierte en uno de los artistas vivos con una de las carreras más sólidas, basada en la constancia, en la coherencia y en la fidelidad a sus convicciones.

Momento de la inauguración de Quimeras de Acero Rosa, la muestra de Santiago Serrano, en la Sala Municipal de Exposiciones de Villacañas durante la Feria y Fiestas 2026 de la localidad.

Siempre ha trabajado con formas y luego rellena con colores, veladuras, texturas, juega con la superposición de formas y colores. “La base de mi trabajo no es el color ni la materia, sino la forma”, explica el propio autor. Utiliza las formas como elementos simbólicos. Serrano entiende la abstracción como la ausencia de sujeto, la plasmación de un símbolo. Reivindica la abstracción tan presente desde bien antiguo en las pinturas prehistóricas. Y lo hace mediante las figuras geométricas puras: el círculo, el triángulo, el rectángulo y las líneas rectas y curvas que revelan el secreto de su pintura.

Entre otras obras expuestas, destaca Breves, realizada en 1990 con técnica mixta sobre madera y hierro. Consta de 3 piezas: una de 230 cm x 203 cm y otras dos piezas de 186 x 150 cm. Pertenece a una serie que se exhibió en la retrospectiva del centro Condeduque y en ella trabaja sobre la brevedad del tiempo: «¡Qué breve ha sido todo, durante estos 84 años”, subraya Serrano. “Todo es muy breve, el tiempo, tiene una brevedad tremenda”. Se basa en la fugacidad de la realización de tres trazos, tres tachones que reflejan la espontaneidad y la brevedad con la que se hace el trazo, la brevedad con la que se escribe la vida de las personas en el lienzo del tiempo.

Quimeras…

El título de la exposición se refiere a la polisemia de la quimera, un monstruo mitológico que vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón y también alude a aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo. Expresa la búsqueda de un ideal, de una ilusión, dice Serrano. «¿Qué soy yo si me quitan la ilusión? Es un ejercicio de generosidad, de ofrecer lo bueno que llevas en el alma”.

El autor confiesa que se inspiró en una canción del cantautor Jorge Drexler titulada Quimeras, cuya primera estrofa dice así:

Te salgo a buscar, quimera,

mariposa de papel.

Te pienso seguir buscando

la vida entera.

A partir de ahí, el artista empieza a investigar en las formas geométricas de la mariposa: el círculo de la cabeza y los triángulos de las alas, que se convierte en símbolo de la quimera, a través de circunferencias, de anteponer unas y otras, utilizando transparencias, veladuras, sumando y restando formas. En su investigación descubrió que los griegos utilizaban la palabra ψυχή, tanto para alma como mariposa, porque creían que el aliento del cuerpo, al alma, salía volando igual que una mariposa. En Villacañas y en otros pueblos de La Mancha se llamaban mariposas a unas lamparillas de aceite que se encendían todo el día durante el día de los difuntos. Juntando así los dos significados de alma y mariposa. La mariposa es una metáfora del alma, una “mudanza”, como la llama Serrano.

Silenciarios y Quimeras, técnica mixta sobre lienzo, madera y hierro 123 x 251 cm. 2024. Todas las obras de Santiago Serrano.

A través de las formas hace un ejercicio constante de búsqueda, de ir caminando, “siempre se va a algún sitio, incluso aunque sea a un precipicio”. Pero Serrano no se ha precipitado a ningún vacío. La trayectoria del autor villacañero ha sido siempre un camino lleno de coherencia y de búsqueda de la belleza y de buscar los símbolos que encierran la mística de las formas. Como dice el autor: “cuando tienes un hilo conviene no cortarlo”.

Las formas obedecen a la naturaleza, dialogan, se fragmentan, adquieren significados nuevos. Las líneas, rectas y curvas, que se cruzan, como esas lindes de tierras manchegas bajo la línea del horizonte celeste.

…de acero rosa

El concepto de acero del título de la exposición hace referencia al acero de los cañones y de los tanques, es algo que está hay en nuestro mundo. «El acero como símbolo de la dureza, la resistencia y las tensiones, los conflictos, las contradicciones y las incertidumbres», escribe en el catálogo la comisaria de la exposición y cofundadora y directora de Marquesa Gallery, Mariana Rey.

Por su parte, el concepto de rosa expresa la fragilidad y ligereza, y también en palabras del autor a la mentira y falsedad que encontramos en el mundo. El catálogo recoge estas palabras de Serrano: «No quería mostrar un alma preocupada, alterada o maltratada, sino una visión distinta de ese alma».

De izquierda a derecha: Días de acero y rosa I, técnica mixta sobre lienzo, madera y hierro 114 x 145 cm., 2025; Días de acero y rosa II, técnica mixta sobre lienzo, madera y hierro 90 x 110 cm., 2025; y Días de acero y rosa III, técnica mixta sobre lienzo, madera y hierro 71 x 100 cm., 2025.





Como escribió Mariano Navarro Santiago, el artista hace «una profunda y permanente conversación con el mundo de los símbolos, los mitos y, en general, con lo narratorio que nos constituye en personas». En este sentido, según la comisaria Mariana Rey: «Es una obra que nos invita a parar, a meditar y reflexionar sobre todas las referencias que tienen Santiago dentro de su trabajo».

La obra de Santiago Serrano, como recoge la página web de Marquesa Gallery, «siempre ha estado ligada a una vertiente abstracta y conceptual, siguiendo una línea afín a la de artistas como Marc Rothko, Piet Mondrian, Kazimir Malévich o Barnett Newman. Ha investigado tanto los elementos constituyentes de su disciplina como ha constituido un universo propio de referentes, mitologías y recursos poéticos, además de crear una impresionante gama de texturas y formas que podemos encontrar en su obra».

Sobre el artista

Su obra está expuesta en muchos de los mejores museos de España: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA, IVAM, MACVAC, Caixabank, Colección Congreso de los Diputados, Madrid Colección Biblioteca Nacional, Calcografía Nacional, Centro Condeduque, Fundación Gregorio Prieto de Valdepeñas, Museo de Arte Contemporáneo de Vitoria, la Colección Pilar Citoler, la Colección Helga de Alvear, la Colección Marcelino Botín, Patio Herreriano.

Pero su trayectoria también se puede seguir en muchos otros espacios artísticos fuera de las fronteras españolas: Museo Municipal de Arte de Gÿor (Hungría), Marugame Hirai Museum (Kagawa, Japón), Colección SONS-Shoes or no Shoes? (Kruishoutem-Bélgica), Museo de la Solidaridad Salvador Allende (Santiago de Chile), o la Comisión Permanente de España (U.E. Bruselas, Bélgica) entre otros otros muchos museos e instituciones.

Cartel de la exposición de Santiago Serrano en Villacañas (Toledo).

Serrano estudió en el Instituto Central de Conservación y Restauración entre 1968 y 1971. Obtuvo en 1968 una Beca de la Fundación Juan March, que le permitió viajar a París. Realizó su primera exposición individual en la galería Amadís de Madrid, en 1971. El artista se inscribe en lo que se llamó “pintura–pintura” y, desde la abstracción, entra en contacto con los pintores de la nueva figuración madrileña de los setenta, con quienes expone en la muestra “Madrid, D. F.” en 1980. Ha sido conservado del fondo del Banco de España. En 1996 obtuvo el Premio Nacional de Grabado. Es, además, académíco correspondiente de la Real Academia de Bellas artes de San Ferrnando.

Entre otros premios, Serrano ha obtenido el galardón de los siguientes:

Primer Premio de la Segunda Trienal de Grabado, Praga 98, Labyrint – Inter – Kontakt – Grafic, Gran Prix of the Local Authority of the City of Country Rank Gÿor, The Masters of Grafic Arts. 50 Bienal de Dibujo y Artes Gráficas, Museo Municipal de Arte de Gÿor, Hungría 1999.

Premio de Honor de la XX Bienal de Alejandría, Egipto.

Premio Marshall of the Silesian Voivodship. Inter. exhibition of the World Award Winners, Intergraphics 2000. Katowice. Polonia.

Premio del Jurado 4ª trienal internacional de Grabado de Egipto 2003

Como profesor y ponente, ha impartido talleres y clases magistrales en centros de referencia como el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Universidad de Salamanca y la Fundación Marcelino Botín.

Escribió Óscar Muñoz Sánchez en su artículo. Santiago Serrano. Hacia una pintura no aprehensible (Revista Espacio, tiempo y forma, Revista de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED) que «Serrano se distinguió claramente de otras tendencias abstractas como el informalismo o las geometrías derivadas del minimalismo, el op art o el cinetismo. Su obra se desarrolla en el contexto de la Pintura-Pintura, sobre todo con relación a las aportaciones de Supports/Surfaces, el grupo de Trama». El mismo autor, en su tesis doctoral sobre Serrano, escribió lo siguiente: «La pintura [entendida] como un dispositivo estético, portador de belleza y disfrute sensorial que, desde el vínculo conceptual que el autor establece entre título e imagen, apela al intelecto del espectador suscitándole interrogantes sobre aspectos esenciales del mundo y de nuestra existencia –el tiempo, el espacio, el vacío, la soledad, la muerte, el silencio, la comunicación».

Los títulos de esta exposición son también reveladores. Silenciarios y Quimeras constituye una serie realizada con técnica mixta sobre lienzo, madera y hierro. También hay otra serie que titula Días de acero y rosa, realizado con la misma técnica. En dos expositores con soporte de metal y enmarcado en metracrilato de 100 x 75 cm aparecen 10 cartulinas, y en cada uno de ellos, pintadas con técnica mixta, a las que llama Acero/Rosa/Todas las líneas, donde explora la infinidad de combinaciones que hay entre líneas y formas geométricas.

Expositor Acero/Rosa/Todas las líneas, técnica mixta cartulina, 2024.

«Lo que hay es lo qué sé hacer», aseveró Santiago Serrano en la inauguración de esta muestra que se exhibe en la Sala Municipal de Exposiciones de Villacañas (Toledo) hasta el 30 de septiembre. Y a la vista está que lo que sabe hacer es mantener su singularidad expresiva a través de distintos formatos, soportes, y materiales e investigar para seguir luchando por la quimera de encontrar la belleza eterna en las formas en este mundo de acero rosa.

Ángel Novillo Sánchez de Pedro