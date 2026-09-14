Chiquita Room abre las puertas de su nueva galería en Bruselas 

Con una exposición de los artistas Pieter Laurens Mol y Laía Argüelles Folch, la inauguración de este espacio forma parte de la programación oficial de RendezVous – Brussels Art Week, la gran cita anual que marca el inicio de la temporada artística en la capital belga

Ubicada en las emblemáticas galerías Le Bailli Louise de la capital europea –un pasaje comercial que en los años setenta albergó varias galerías de vanguardia–, el nuevo espacio de arte ha abierto ya sus puertas con una exposición conceptual sobre el paso del tiempo que incluye piezas de Pieter Laurens Mol (1946) y Laía Argüelles Folch (1986), dos artistas de generaciones distintas cuya práctica representa los valores de Chiquita Room.

A punto de cumplir ocho años de actividad en Barcelona, la galería da un paso más en su aventura internacional y se instala en una de las capitales europeas del arte contemporáneo, una expansión planificada para reforzar el compromiso con la proyección internacional de los artistas que representa y ampliar el intercambio entre la escena artística de Barcelona y Bélgica.

La nueva galería inaugura esta etapa con la exposición “Once We Existed”, una muestra conceptual a dúo que reúne obras de dos artistas representados por la galería: Laía Argüelles Folch (España, 1986) y Pieter Laurens Mol (Países Bajos, 1946), a quienes les separan 40 años de trayectoria y cuyas prácticas artísticas convergen en una atención compartida hacia la huella y el paso del tiempo. La exposición explora cómo los lugares, los objetos, las imágenes y el lenguaje pueden preservar y transformar las huellas del pasado, evocando la fuerza activa que nos moldea como seres humanos en relación con la naturaleza efímera de la vida.

Cartel de la exposición “Once We Existed”, una muestra conceptual a dúo que reúne obras de Laía Argüelles Folch y Pieter Laurens Mol.

Para Laura González Palacios, fundadora y directora de Chiquita Room, “la apertura en Bruselas es una evolución natural del proyecto y representa un paso lógico en la expansión internacional. La intención es tender un verdadero puente entre Barcelona y Bruselas, ofreciendo a los artistas con quienes trabajamos una plataforma internacional más sólida y, al mismo tiempo, integrarnos en una ciudad con un panorama artístico excepcionalmente rico y dinámico. La historia de las Galeries Bailli Louise hace que este nuevo capítulo sea especialmente significativo: inaugurar un espacio contemporáneo en un lugar que en su día fue importante punto de encuentro para algunas de las prácticas artísticas más radicales de su época nos hace mucha ilusión. Esa continuidad entre historias, generaciones y geografías es un valor fundamental del carácter de Chiquita Room”.

La inauguración de la nueva galería de Chiquita Room en Bruselas forma parte de la programación oficial de RendezVous – Brussels Art Week, la gran cita anual que marca el inicio de la temporada artística en la capital belga. Del 10 al 13 de septiembre, el evento reúne a coleccionistas, comisarios, profesionales de museos, críticos y prensa internacional en más de 90 galerías e instituciones de toda la ciudad, situando la apertura de Chiquita Room en uno de los momentos de mayor visibilidad del calendario artístico europeo.

A la izquierda: Du und ich, por Laía Argüelles Folch, díptico, montaje de materiales encontrados (páginas, fotos, tarjeta, naipe, flores…), 2025. A la derecha: Once I Existed, por Pieter Laurens Mol, 1969.

Además, Chiquita Room también participará en Art on Paper, la feria internacional de referencia dedicada a obras sobre papel, que celebrará su 10ª edición del 2 al 4 de octubre en el espacio Tour & Taxis de Bruselas. La galería presentará una propuesta individual de Pieter Laurens Mol que reúne una selección de obras tempranas en torno a cómo se construyen la vida y trayectoria de los artistas. Mol analiza de manera indirecta y a menudo irónica la reputación de algunos de los principales artistas del siglo XX, como Piet Mondrian o Yves Klein, y en lugar de rendir un homenaje directo, el artista neerlandés utiliza coincidencias biográficas, temporales y espaciales como material conceptual para ofrecer una mirada oblicua que altera discretamente el statu quo de lo que creemos saber sobre estas figuras.

Un punto de encuentro para la vanguardia de los setenta

Galeries Bailli Louise es un pasaje comercial situado en la Avenue Louise 195 de Bruselas que albergó un buen número de galerías de vanguardia entre 1972 y 1975. Entre estas galerías estaban Wide White Space, MTL, galerie d., Paul Maenz, Oppenheim, PLUS-KERN, Hervé Alexandre y Editions Delta, que presentaron la obra de algunos de los artistas más destacados de su época, en su mayoría vinculados al arte conceptual (y en su mayoría, hombres).

En marzo de 1973 se vieron allí simultáneamente exposiciones de Marcel Broodthaers, Joseph Kosuth, On Kawara, y una performance de Vito Acconci; seguidas por muestras de stanley brouwn, Hans-Peter Feldmann, Ger Van Elk, Dan Graham y Dennis Oppenheim.

El nuevo espacio de Chiquita Room se ubica en las emblemáticas galerías Le Bailli Louise de Bruselas.

Entre otros artistas que expusieron en Bailli Louise también se cuentan Sol Lewitt, Dan Flavin, Piero Manzoni, Daniel Buren, Lawrence Weiner, Joseph Beuys, Carl Andre, David Lamelas, Donald Judd, Panamarenko y Philippe Van Snick.

En mayo de este 2026, el coleccionista belga Frederick Gordts, junto a las comisarias Nicole O’Rourke, Giulia Blasig y Charlotte Norwood, presentaron en la nueva galería de Chiquita Room en Bruselas la exposición What Did You Pass On To Me “retour au Bailli”, que replanteaba la herencia del lugar. Las estrategias artísticas del espacio que dieron forma a la actividad en Le Bailli en la década de 1970, sirvieron de punto de partida para abordar, desde la contemporaneidad, el legado de forma crítica, más que reverente.

Sobre Chiquita Room

Chiquita Room es una galería de arte contemporáneo, editorial y residencia para artistas con sedes en Barcelona y Bruselas. Desde un enfoque curatorial comprometido, su programa está centrado en prácticas interdisciplinares y colaborativas, con el objetivo de apoyar el talento local e internacional y fomentar las conexiones entre ambos.

Su misión es acompañar a artistas en el desarrollo de sus proyectos y abordar temas relevantes para la sociedad a través de una mirada crítica, innovadora y colectiva. El propósito último es involucrar al público en la experiencia del arte como fuente de conocimiento y belleza, ampliando sus interpretaciones de la realidad mediante la reflexión y el debate. Todo esto es posible gracias a un equipo de buenas personas, capaces y dedicadas, que cuidan de los procesos y los detalles.

Desde 2018, Chiquita Room ha mantenido una actividad constante y ha presentado más de 50 exposiciones, entre muestras individuales y proyectos colectivos. En este tiempo, ha editado más de una treintena de publicaciones. En 2025, recibió el premio a la mejor programación anual, otorgado por las asociaciones de galerías de Cataluña, fue nominada al premio de la Asociación Catalana de Crítica de Arte en 2020 y en 2024, y en 2021 recibió el premio a Mejor galería de Barcelona, otorgado por la revista Time Out.