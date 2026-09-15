Estrenan un documental sobre la única visita de Andy Warhol a Madrid

La cinta recupera un momento poco conocido de la trayectoria del artista: su viaje a la capital de España en 1983 para inaugurar la exposición Pistolas, cuchillos, cruces en la Galería Fernando Vijande. Ya disponible en la plataforma CaixaForum+ de forma gratuita

Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, España inició una profunda transformación social y cultural. En Madrid, la Movida emergió como un movimiento radical de libertad creativa que redefine la música, el cine y las artes visuales tras cuarenta años de censura. En este contexto, la Galería Fernando Vijande se convierte en un núcleo clave de la escena artística, conectando a creadores locales como Pedro Almodóvar y Alaska con figuras internacionales como el fotógrafo Robert Mapplethorpe.

En 1983, Andy Warhol llega a Madrid de la mano del galerista Fernando Vijande para inaugurar la exposición Pistolas, Cuchillos, Cruces. El evento reúne a más de 12.000 visitantes y a una multitud de periodistas y fotógrafos, marcando el momento culminante del intercambio cultural entre Madrid y Nueva York y situando a la capital española en el mapa internacional del arte contemporáneo.

CaixaForum+. Tráiler del documental Warhol-Vijande: Más que pistolas, cuchillos y cruces.

En este documental emitido en la plataforma CaixaForum+, Alaska, que también presenció en directo la llegada de Warhol, entrevista a personas de los círculos del artista y de Fernando Vijande. La película recupera la memoria de una España que salía de 40 años de represión, y de una ciudad, Madrid, en la que se había producido una impresionante explosión creativa.

«Me atrevo a decir que este es un documental necesario, pues tenemos el deber de recuperar la memoria de un país y de figuras como la de Fernando Vijande, que de manera silenciosa han hecho mucho por la cultura en mayúsculas de Madrid y de España», asegura Sebastián Galán, director del documental.

Pedro Almodóvar en el documental Warhol-Vijande: Más que pistolas, cuchillos y cruces dirigido por Sebastián Galán.© CaixaForum+

La película cuenta con testimonios de artistas como Fabio McNamara, Miquel Navarro, Teresa Nieto y Filip Custic; del director de The Andy Warhol Museum, Patrick Moore; de la directora de la Galería Vandrés, Marisa Torrente; del director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Segade; del fotógrafo y amigo de Warhol Christopher Makos, y del colaborador del artista, Vincent Fremont.

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