La Fundación Daniel y Nina Carasso financia con 600.000 euros a ocho proyectos culturales

La cuarta edición de Alianzas para una democracia cultural acompañará durante tres años a iniciativas basadas en alianzas entre agentes culturales, entidades locales y ciudadanía. Trabajarán en contextos rurales, urbanos y penitenciarios mediante el cine, las artes escénicas, la música y otras prácticas de mediación cultural

La Fundación Daniel y Nina Carasso ha seleccionado ocho proyectos para la cuarta edición de Alianzas para una democracia cultural. La convocatoria bienal, impulsada desde su eje de Arte Ciudadano, financia y acompaña iniciativas que conectan a creadores, instituciones y comunidades para garantizar que la cultura sea un espacio de participación abierto a todas las personas.

En esta edición se han recibido 150 propuestas, 51 más que en 2024. El incremento de candidaturas refleja la consolidación de la convocatoria, así como una creciente diversidad territorial y de perfiles entre las entidades participantes. Las propuestas abordan diferentes retos sociales y culturales a través de lenguajes como las artes escénicas, el cine, la música y las prácticas multidisciplinares.

Con una dotación de 600.000 euros, la Fundación financiará y acompañará durante un máximo de tres años los ocho proyectos seleccionados para contribuir a su puesta en marcha, desarrollo o consolidación. Las iniciativas se llevarán a cabo en distintos puntos de la geografía española, entre ellos Ourense, Zamora, Zaragoza, Albacete, Vizcaya, Sevilla, Alicante, Granada, Tenerife y Madrid.

Laboratorio de cine comunitario en centros penitenciarios

“Formar parte del jurado me ha permitido conocer proyectos que abordan realidades sociales muy complejas y que han encontrado en la cultura herramientas potentes para dinamizar los territorios, generar encuentro y fortalecer los vínculos entre comunidades diversas. Descubrir otras prácticas y modelos de gestión cultural comunitaria ha ampliado mi propia mirada como gestora cultural”, señala Inés Enciso, miembro del jurado de Alianzas para una democracia cultural 2026.

Ocho alianzas para ampliar la participación cultural

Los ocho proyectos reúnen a agentes culturales, administraciones, entidades sociales y comunidades. Las alianzas trabajarán en contextos rurales, urbanos y penitenciarios mediante el cine, las artes escénicas, la música y otras prácticas de mediación cultural.

Para Ana Moure, responsable de programas de Arte Ciudadano de la Fundación Daniel y Nina Carasso en España, uno de los rasgos más relevantes de esta edición es precisamente la capacidad de estas alianzas para responder de forma colectiva a los desafíos de cada territorio. “Los proyectos seleccionados muestran la diversidad de alianzas que están surgiendo para repensar retos contemporáneos, como la participación de la juventud rural o la falta de espacios comunes en un contexto de crisis de la vivienda. Además, incorporan a colectivos habitualmente infrarrepresentados y, en muchos casos, permiten dar continuidad a colaboraciones ya existentes, profundizar en sus procesos y hacer que los cambios que impulsan se mantengan en el tiempo”.

Cuatro ediciones impulsando nuevas formas de colaboración

Desde su puesta en marcha en 2020, Alianzas para una democracia cultural ha recibido 509 solicitudes y acompañado a 27 proyectos. Las experiencias desarrolladas a lo largo de estas cuatro ediciones han permitido generar aprendizajes sobre el papel de las alianzas para involucrar a la ciudadanía en la vida cultural.

Estos aprendizajes, junto con los principales retos y buenas prácticas identificados, se recogen en el Cuaderno Carasso de Alianzas para una democracia cultural, que ofrece una mirada compartida sobre el potencial de estas formas de colaboración para avanzar hacia una democracia cultural más plena.

Proyectos seleccionados

No límite da Serra: trazado de líneas de deseo culturales

Outonía S. Coop. Gal, Concello de A Veiga (Ourense) y Ayuntamiento de Porto (Zamora)

Ourense y Zamora

Las líneas de deseo son improntas generadas por la acción del caminar, que erosionan la superficie, cristalizando la expresión de un anhelo. El proyecto No límite da Serra tiene como objetivo la creación de un trazado cultural común para dos municipios en situación extrema de despoblación, A Veiga y Porto, con el fin de trasvasar la frontera que los divide. Se formulan tres líneas de deseo culturales para tramar el protocolo de celebración de un ritual de transmutación de la frontera.

Proyecto No límite da Serra. Trazado de líneas de deseo culturales.

La primera, “Non é unha serra que son cinco: el obrador de pensamiento para imaginar una cartografía de la sierra del futuro”. La segunda, “Entre bastidores: la confección de los enseres del futuro. Una reinterpretación de la cartografía en textil para la regeneración de la transmisión de la técnica tradicional de tejido en telar”. La tercera, “De la sierra a la mesa. Una recogida de la memoria culinaria de la Serra Calva en un recetario en mano común y la celebración de una comida-ritual popular”.

De puertas afuera: habitando lo común

Asociación Promoción Teatro comunitario, Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda SLU, Consejo de Salud San Pablo y Zonas Comunes (Colectivo de arte)

Zaragoza

De puertas afuera: habitando lo común es un proyecto de mediación cultural y creación comunitaria en el barrio del Gancho, Zaragoza. Parte de una necesidad concreta: la pérdida de espacios cotidianos de encuentro, la distancia entre parte de la vecindad y la oferta cultural del entorno y el debilitamiento de las redes comunitarias.

El objetivo del proyecto es transformar espacios públicos infrautilizados en hogares vecinales mediante actividades de acompañamiento, talleres de autoconstrucción, procesos de cocreación artística y dispositivos de autogestión vecinal. Así, se pretende activar redes de confianza y generar un modelo de gobernanza público-comunitaria que perdure como un activo de salud y convivencia permanente y transferible en el territorio.

Proyecto Bujero. Topopolíticas juveniles para imaginar el porvenir

Asociación Cultural Danza el Paisaje, Ayuntamiento de Villamalea, Biblioteca Municipal de Villamalea y Mancomunidad Manserman

Albacete

Este proyecto de mediación cultural está dirigido a adolescentes de cinco municipios rurales de menos de 5.000 habitantes en la zona fronteriza entre Cuenca y Albacete, con base en Villamalea. Responde a un contexto donde la oferta cultural juvenil tiene poca diversidad y donde la participación de la juventud es limitada.

Proyecto Bujero. Topopolíticas juveniles para imaginar el porvenir.

El objetivo es generar procesos de cocreación, ofrecer herramientas de organización colectiva y habilitar espacios de encuentro para que los y las adolescentes tomen la palabra e implementen propuestas culturales propias integradas en la programación municipal. De esta manera, se pretende consolidar una asociación cultural independiente, liderada por jóvenes, en diálogo con el ecosistema cultural local.

Amarí Gilda

Canicca S. Coop., Nevipen Ijito Elkartea y Wikitoki

Vizcaya

Amarí Gilda parte de un proyecto activo desde 2016 que utiliza la gastronomía y lo audiovisual como detonantes para crear un punto de encuentro mixto en el que conversar alrededor de una mesa sobre distintos temas que atraviesan la realidad gitana. Esta nueva etapa da un paso más: pasa del encuentro puntual a un proceso continuado con dos grupos estables de mujeres gitanas, que participarán en la definición de temas, la selección de referencias audiovisuales, el codiseño del menú y la decisión sobre los materiales finales de cada ciclo.

El proyecto responde a la necesidad de garantizar el derecho de participación y contribución cultural de la comunidad gitana en un contexto de antigitanismo estructural, y busca consolidar una metodología transferible de autoría compartida, producción cultural y mediación situada.

Derecho al cante. Al compás de lo imposible

Asociación Cultural Mosaica, Ecotono S. Coop., Fundación Secretariado Gitano, Ayuntamiento de Lebrija, Ayuntamiento de Camas y Diputación de Sevilla

Sevilla

Este proyecto de mediación cultural y creación artística comunitaria utiliza el flamenco como herramienta de transformación social y justicia institucional. El objetivo principal es construir una red de trabajo intermunicipal en cuatro localidades sevillanas, a través de procesos de escucha, participación ciudadana y coproducción de conocimiento en barrios con vulnerabilidad histórica, que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos culturales.

Proyecto Derecho al cante. Al compás de lo imposible.

A través de un modelo de gobernanza horizontal, se busca incidir en las políticas públicas, transitando de un modelo de exhibición hacia uno de democracia cultural que permita a las instituciones abrirse a nuevas metodologías y formas de relación en las que esté implicada la ciudadanía.

Los verbos que faltan. Conjugar el presente de Las Cigarreras

Centro Cultural Las Cigarreras, Patronato Municipal de la Vivienda, Concejalía de Acción Social Centro Socioeducativo Gastón Castellón, Daguten Escuela gráfica de barrio, TodoBien y The October Press

Alicante

En la zona norte de Alicante, en un contexto de vulnerabilidad, este proyecto parte de la potencia que encarna un cuerpo joven en su deseo de ser. De esta manera, Los verbos que faltan. Conjugar el presente de Las Cigarreras busca que un grupo de jóvenes se constituya como comunidad desde sus propios términos y que ese proceso se concrete en una revisión crítica de la programación dirigida a público joven en el Centro Cultural Las Cigarreras. Que los modelos ensayados sirvan a la institución para repensar sus formas de hacer.

Obrador de Medios populares de Casa Porras

Asociación HAMACA, La Madraza y Casa de Porras / Universidad de Granada

Granada

Este proyecto, desarrollado en interacción con los obradores (laboratorios) preexistentes, es un espacio de herramientas y procesos que se preguntan qué prácticas mediáticas necesitamos para el presente y el futuro de la Casa, atendiendo a su proceso actual y su contexto local, y que se pone a disposición de la vecindad.

El obrador articula y facilita las señales (audiovisuales, sonoras, gráficas, etc) emitidas desde Casa de Porras y sus habitantes, dinamiza su archivo de memorias, explora relatos de sentido institucional y piensa su posición ante la realidad contemporánea. La creación del obrador es una pieza clave en el proceso de devolver a la Casa su carácter de infraestructura pública para el común del Albaicín y de Granada (como fue en los 90), y como modelo de Universidad Popular del Mediodía.

Laboratorio de Cine Comunitario en Centros Penitenciarios

Asociación Con Salero, Academia de cine, Centro Penitenciario Madrid VII – Estremera y Centro Penitenciario Tenerife II

Tenerife y Madrid

Este proyecto acompaña a dos grupos de personas privadas de libertad (Madrid y Tenerife) en la creación de una comunidad de aprendizaje en torno al cine que haga efectivo su derecho a participar, crear y representarse en la cultura cinematográfica. Este tejido comunitario se construye en cuatro fases: la cohesión grupal; el laboratorio creativo, que sienta las bases de una alfabetización audiovisual; la creación colectiva, a través de la producción de un cortometraje; y la difusión, abriendo un diálogo desde el entorno más cercano con el resto de la sociedad.

La alianza que lidera el proyecto combina experiencia en mediación artística, acceso al ecosistema cinematográfico y conocimiento del entorno penitenciario no sólo para llevar el cine a los centros, sino para hacer posible que el cine que nace allí forme parte de la cultura de todos.

Miembros del jurado

Susana Arias I Jefa de mediación del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona

Beatriz Bello I Gestora y productora, y codirectora del Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias (LAV-C).

Nicolás Barbieri I Doctor en Ciencia Política y profesor agregado de la Universitat Oberta de Catalunya

Inés Enciso I Gestora cultural especializada en proyectos de formación, mediación e inclusión (Festival Otra Mirada y proyecto Yo Cuento)

Alfredo Puente I Historiador del arte. Integrante del Área Curatorial de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia

Fran Quiroga I Coordinador de Concomitentes y miembro de la Junta Directiva de la Societé Européenne des Nouveaux Commanditaires

Sobre la Fundación Daniel y Nina Carasso

La Fundación Daniel y Nina Carasso trabaja por un futuro en el que el arte y la alimentación contribuyan a transformar la sociedad. Son una fundación familiar, privada y sin ánimo de lucro, creada en 2010 en honor a Daniel y Nina Carasso y afiliada a la Fondation de France. Desde 2014 desarrollan su actividad también en España; esta expansión ha consolidado su identidad binacional, con presencia y acción en ambos países.

Apoyan a las personas, organizaciones e instituciones que crean, investigan o innovan en estos ámbitos, y fomentan redes de colaboración y nuevas formas de imaginar el mañana. Su misión es contribuir a la transición hacia una sociedad más justa y sostenible y promover el diálogo entre cultura, alimentación y ciudadanía. Creen que la cooperación entre ideas, disciplinas y comunidades es la base para construir un futuro común y esperanzador.