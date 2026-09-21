El universo pictórico de José Manaut aterriza en el Museo Ibáñez de Almería

Casi medio centenar de lienzos, dibujos y grabados del pintor valenciano se exhiben en la institución almeriense tras su periplo expositivo en el Museo de la Ciudad de Valencia y en el Museo del Realismo Español Contemporáneo. Hasta el 29 de noviembre

El Museo Ibáñez (Almería) y la Fundación Ibáñez Cosentino presentan una nueva exposición comisariada por el catedrático de historia del arte, Francisco Javier Pérez Rojas y el historiador del arte, David Gutiérrez Pulido, en base a la figura y obra del pintor valenciano José Manaut Viglietti.

Se trata de un conjunto de 42 obras entre lienzos, dibujos y grabados, algunos de ellos mostrados de manera inédita tras haberse organizado, por los mismos comisarios, las exposiciones José Manaut (1898-1971): Sobrevivir en el mundo del arte (Museo de la Ciudad, Valencia, febrero–septiembre, 2025) y José Manaut. Del Impresionismo al Expresionismo, Museo del Realismo Español Contemporáneo, octubre 2025–febrero 2026).

Sobre estas líneas, Lita con abanico (París, 1964). Óleo sobre lienzo. 100 x 76 cm. Más arriba, Pesadilla real (h. 1949). Gouache sobre papel, 17,5 x 24,2 cm. Fundación Manaut.

En la presente muestra, se han seleccionado obras representativas de cada una de sus etapas, desde el dibujo académico de La Victoria de Samotracia, a lienzos ejecutados en Valencia o el Paular en donde el foco impresionista y luminista se hace presente. Pasando por dibujos, retratos y estudios de su periodo parisino para después, contemplar paisajes, retratos y escenas cotidianas del periodo que abarca desde los años treinta hasta la década de los sesenta, sin dejar algunas escenas tormentosas producto de ese periodo de guerra y exilio. Obras en donde las diversas técnicas son abordadas por el pintor mostrando el dominio a la hora a afrontarlas.

Sobre el artista

José Manaut Viglietti (Llíria, 1898–Madrid, 1971) nació en una familia culta que mantenía una estrecha relación con las figuras más importantes del espacio cultural valenciano. Se formó en Escuela de Bellas Artes de San Carlos (Valencia) primero, y después en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid). Tuvo como ejes inspiradores en su obra aJoaquín Sorolla y Cecilio Pla, de quien fue discípulo y ayudante.

Paisaje valenciano, (h. 1920-23). Óleo sobre lienzo. 62,5 x 84 cm. Col. Sebastián Peris Máñez.

Durante la década de 1920 su formación continúa en París, viajando también a Bélgica y Holanda, en donde desarrolló un profundo estudio sobre la pintura impresionista y numerosos trabajos académicos en torno a la figura humana, así como los paisajes y la vida cotidiana de un París moderno.

Boceto para Orillas del Sena (París, ca. 1924-25) carboncillo sobre papel. 22,8 x 30,8 cm. Fund. Manaut.

Hasta la llegada de la Guerra Civil, ejerció como profesor en diversos institutos de lugares como Ronda o Tortosa. La guerra le supuso un retroceso en su trayectoria ya que, por sus ideales políticos de libertad y su acercamiento a la masonería, fue destituido de su puesto, encarcelado y exiliado durante dos años a Durango. No obstante, nunca abandonó su pasión por el dibujo y la pintura, buscando modos de vivir a través de muy variados trabajos, en un tiempo de muchas dificultades.

Tras regresar a Madrid, consiguió una plaza como profesor el Liceo Francés de Madrid, haciendo de la enseñanza su bandera, desarrollando al mismo tiempo su faceta como historiador del arte creando monografías de grandes pintores como su obra Crónica del pintor Joaquín Sorolla (1964). También inició un periplo de viajes por todo el territorio español, así como sus estancias en Italia y Grecia.

Autorretrato, 1959. Óleo sobre lienzo. 59X49 cm. Fundación Manaut.

José Manaut vivió, por y para la pintura, a pesar de todas las dificultades acontecidas en el devenir histórico de su tiempo.

Datos útiles

Exposición: José Manaut (1898-1971): del impresionismo al expresionismo

Lugar: Museo Ibáñez (Olula del Río, Almería)

Comisarios: Francisco Javier Pérez Rojas y David Gutiérrez Pulido

Fechas: 13 de septiembre al 29 de noviembre 2026

Obras expuestas: 42 obras (20 lienzos, 19 dibujos, 2 grabados y un abanico)