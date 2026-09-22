David Calderón conquista el VI Premio de Arte de A&G

Su obra Umbral Amarillo se alza con el galardón en un certamen que promueve la producción y difusión del trabajo de artistas emergentes y que este año ha recibido más de un centenar de propuestas

El jurado de la VI Edición del Premio de Arte de A&G ha seleccionado Umbral Amarillo, del artista David Calderón (Jaén, 1982), como la obra ganadora de la sexta edición del certamen organizado por la entidad. Los cinco finalistas elegidos por el jurado han sido: Claudia Alonso Allende, Pablo Merchante, Claudia Pons Bohman, Armando Rabadán y Paula Rello.

Con una cifra de 117 candidaturas recibidas en esta edición, el premio de arte de A&G continúa consolidándose como uno de los concursos artísticos de referencia en España. En total, más de 500 candidatos han optado a recibir el galardón en estas seis ediciones, lo que refuerza el propósito de A&G de promover la producción y difusión del trabajo de artistas emergentes.

Sobre el artista

David Calderón es un artista multidisciplinar que explora la capacidad de la pintura para producir presencia, inspirado por el momento en que una imagen deja de ser sólo representación y adquiere una existencia propia, capaz de transformar la percepción del espectador.

La obra ganadora (Umbral Amarillo, 2026 – óleo sobre lienzo, 162 x 130 cm) plantea la pintura como una membrana entre lo visible y aquello que permanece oculto. El agapornis, apoyado sobre el lino junto a pequeños fragmentos naturales, habita ese espacio de transición mientras el amarillo irrumpe desde el límite inferior. El trampantojo convierte así la superficie en un umbral hacia aquello que la propia imagen parece esconder.

Umbral Amarillo, por David Calderón, óleo sobre lienzo, 162 x 130 cm, 2026.

Entre las exposiciones individuales del artista destaca la realizada en el Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Además, ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Primer Premio de la 30.ª Bienal de Arte de Meliana. Su obra forma parte de colecciones públicas e institucionales como la Fundación Rodríguez-Acosta y la Diputación de Jaén.

Como reconocimiento, el artista recibirá una dotación de 6.000€ y su pieza pasará a formar parte de la colección de A&G.

Este galardón subraya el compromiso social de A&G y su respaldo a las expresiones culturales. Alberto Rodríguez-Fraile, presidente de A&G, señaló lo siguiente: “Es un orgullo poder impulsar una iniciativa como esta y contribuir al reconocimiento del talento de los artistas emergentes en nuestro país. Desde A&G queremos mantener este compromiso y seguir apoyando el arte en futuras ediciones”.

Por su parte, Elisa Hernando, CEO de ArteGlobaL, la firma de asesoría internacional de arte con la que colabora A&G en este proyecto desde su inicio, ha destacado: “Es un placer acompañar a A&G desde el inicio de este proyecto y contribuir, desde nuestra experiencia, a una iniciativa que apuesta por los nuevos talentos. Este tipo de proyectos demuestran la importancia que puede tener la iniciativa privada a la hora de apoyar al sector artístico y generar nuevas oportunidades para sus profesionales”.

Premio de arte A&G

El Premio de Arte A&G es una iniciativa que comenzó en 2021, y cuyo objetivo principal es apoyar a artistas emergentes españoles y ofrecerles la posibilidad de potenciar la visibilidad de su trabajo.

Los ganadores de las ediciones anteriores fueron Maíllo, Rubén Rodrigo, Diego Benéitez, Cristina Toledo y María Esteve Trull.

Finalistas: Álvaro Borobio, Cristina Gamón, Elvira Amor, Federico Miró y Pablo Mercado en la primera edición; Olimpia Velasco, Jorge Isla, Silvia Olabarría, José Moñú y Oli Berg en la segunda; Alicia Martín López, Daniel Domingo, Keke Vilabelda, Lúa Gándara, Mery Sales y Vicent Machí en la tercera; Álvaro Borobio, finalista también de la I Edición, Enrique González, Inés Rubio Roa, Iñigo Navarro y Julia Llerena en la cuarta; Chus García-Fraile, Enrique González, Gonhdo, Laura Hernández Pérez y José Antonio Montecino Prada, en la quinta.

El Jurado del premio de arte A&G está compuesto por: Ana Serratosa (Galerista), Chus Pedrosa (Coleccionista), Isabel Alonso (Artista), Isabel Ballesteros (Periodista cultural), León Benelbas (Vicepresidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado), Lucía Ybarra (asesora de arte), Luis Chillida (Presidente de la Fundación Eduardo Chillida – Pilar Belzunce), Mª Eugenia Rodríguez-Fraile (Curso de posgrado de Art History por el Sotheby’s Institute of Art), Mónica Riberas (Especialista en arte moderno y contemporáneo), Pedro Sendagorta (Coleccionista), Elisa Hernando (CEO de ArteGlobaL) y Sophie Neuendorf (galerista y directiva de Artnet).

A&G, más cada día

Fundado en 1987, A&G es un grupo español independiente especializado en servicios de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios privados e institucionales. La entidad, con licencia bancaria desde 2014, cuenta actualmente con más de 18.500 millones de euros en activos bajo gestión a cierre de julio de 2026, 11 oficinas en España y una en Luxemburgo, más de 400 profesionales y más de 5.000 clientes.

A&G gestiona distintas estrategias de inversión en fondos líquidos y alternativos. A través de su gestora luxemburguesa de activos alternativos, A&G Luxembourg AM S.A., y de la marca comercial A&G Global Investors, A&G ha lanzado y gestionado desde 2016 más de 10 vehículos, con un volumen total de inversión superior a 750 millones de euros.

Sobre ArteGlobaL

ArteGlobaL es una asesoría internacional de arte fundada en 2003 por la experta Elisa Hernando, Doctora en ciencias Económica y Empresariales e Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. ArteGlobaL está, dedicada al coleccionismo de arte y proyectos de gestión cultural para instituciones, empresas y particulares. Cuenta con clientes de referencia como Uría Menéndez Abogados, ARCOmadrid, Repsol o idealista, entre otros.

Hernando fundó también la plataforma RedCollectors.com en el 2014. Es profesora y conferenciante internacional en Economía del arte y Tasación, y ha sido comisaria de exposiciones en diversos museos e instituciones.