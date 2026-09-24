Ya se pueden solicitar las ayudas de Arte por venir

La Fundación Daniel y Nina Carasso convoca la tercera edición de un programa dirigido a artistas y colectivos que desarrollen proyectos capaces de contribuir a crear, ensanchar y sostener horizontes más justos e inclusivos. La recepción de candidaturas estará abierta hasta el 3 de noviembre y se seleccionarán ocho proyectos que recibirán una dotación de 20.000 € para creadores individuales y 25.000 € para colectivos

Arte por venir nació para apoyar y cuidar los procesos artísticos en sus distintas fases, favoreciendo la investigación, la experimentación y el diálogo. En esta tercera convocatoria, la Fundación mantiene el apoyo económico y el acompañamiento personalizado a los proyectos seleccionados, atendiendo a las necesidades y retos que surgen durante su desarrollo. Estos participarán, además, en una serie de actividades públicas que permitirán compartir sus procesos de trabajo y favorecer el encuentro con comunidades, otros artistas y agentes culturales.

“Con esta tercera convocatoria queremos seguir cuidando los tiempos y las condiciones que hacen posible la creación, no solo sus resultados. Arte por venir parte de la convicción de que acompañar un proceso artístico implica dar espacio a la investigación, la duda y la experimentación, y reconocer el trabajo que hay detrás de cada propuesta”, señala Pepa Octavio de Toledo, directora del eje Arte ciudadano de la Fundación Daniel y Nina Carasso en España.

Ocho proyectos y acompañamiento durante el proceso

“El acompañamiento parte de la escucha y se construye con cada proyecto. No planteamos un mismo recorrido para todas las propuestas, sino un espacio en el que artistas y colectivos puedan compartir preguntas, contrastar decisiones y abrir sus procesos a otras personas y contextos”, explica Ane Rodríguez Armendáriz, responsable del programa Arte por venir.

El plazo para presentar proyectos al programa Arte por venir expira el 3 de noviembre.

Los proyectos que accedan a la segunda fase de la convocatoria pero finalmente no resulten seleccionados recibirán una dotación de 600 €, destinada a reconocer el trabajo realizado durante el proceso de selección.

La Fundación celebrará un webinar informativo el 15 de octubre a las 16:00 h, previa inscripción, en el que se explicarán las características de la convocatoria y se resolverán dudas sobre la presentación de candidaturas.

La Fundación Daniel y Nina Carasso mantiene un año más el apoyo económico y el acompañamiento personalizado a los proyectos seleccionados.

Con esta tercera edición, Arte por venir continúa desarrollando una línea de apoyo centrada no sólo en el resultado final de las propuestas, sino también en los tiempos, las investigaciones y los procesos que hacen posible la creación artística.

Datos clave de la convocatoria

Convocatoria abierta hasta el 3 de noviembre de 2026.

Dirigida a artistas y colectivos de cualquier disciplina artística, de nacionalidad española o residentes en España.

Proyectos artísticos enfocados en crear, ensanchar y sostener horizontes más justos e inclusivos.

8 proyectos seleccionados.

20.000 € para artistas individuales y 25.000 € para colectivos.

600 € para los proyectos que pasen a la segunda fase pero no resulten seleccionados.

Encuentro informativo virtual el 15 de octubre a las 16:00 h (hora peninsular) [formulario de inscripción]

Sobre la Fundación Daniel y Nina Carasso

La Fundación Daniel y Nina Carasso trabaja por un futuro en el que el arte y la alimentación contribuyan a transformar la sociedad. Son una fundación familiar, privada y sin ánimo de lucro, creada en 2010 en honor a Daniel y Nina Carasso y afiliada a la Fondation de France. Desde 2014 desarrollan su actividad también en España; esta expansión ha consolidado su identidad binacional, con presencia y acción en ambos países.

Apoyan a las personas, organizaciones e instituciones que crean, investigan o innovan en estos ámbitos, y fomentan redes de colaboración y nuevas formas de imaginar el mañana. Su misión es contribuir a la transición hacia una sociedad más justa y sostenible y promover el diálogo entre cultura, alimentación y ciudadanía. Creen que la cooperación entre ideas, disciplinas y comunidades es la base para construir un futuro común y esperanzador.