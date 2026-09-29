El esplendor de la Corte de Madrid en el Siglo de Oro

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando presenta una exposición que traslada al visitante hasta el Madrid de los Austrias, en los siglos XVI y XVII, donde el apogeo y el dinamismo de la Corte la convirtieron en una de las grandes protagonistas del Siglo de Oro. Hasta el 2 de diciembre
Un Madrid bullicioso, cosmopolita y lleno de contrastes en el que convivieron monarcas, reinas, hombres de gobierno y mujeres poderosas, con emprendedores, pícaros, científicos, técnicos, artistas y literatos. Muchos de ellos encontraron en Madrid el mejor escenario para desarrollar sus carreras y ambientar sus obras, algunas de las cuales han pasado a formar parte de la historia universal del arte y de la literatura.
Con el objetivo de recordar aquel contexto, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español organiza, en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la exposición temporal Madrid en el siglo de oro. Crisol de destinos y desembarco de genios, que se podrá visitar, con entrada gratuita, en la sala de exposiciones de la Academia hasta el 2 de diciembre.
Madrid en el Siglo de Oro
El Siglo de Oro español transformó por completo el panorama cultural, artístico y literario de siglos XVI y XVII. Un período de genialidad creativa que no puede entenderse sin analizar fenómenos como el poder político y militar de la Monarquía Hispánica, la política económica y financiera, las creencias y festividades, así como el mestizaje cultural, las rutas comerciales y la red de conexiones de la corona.
Cuando en 1561 Felipe II trasladó la corte a Madrid, la villa experimentó una transformación sin precedentes y se convirtió en el corazón de un imperio global, que abarcaba territorios en Europa, América y Asia. Las rutas de la Carrera de Indias y del Galeón de Manila permitieron el intercambio de mercancías, dinero, personas e ideas en todo el mundo.
El Madrid del Siglo de Oro se convirtió en un imán para literatos, banqueros, artistas y científicos. Hombres y mujeres procedentes de lugares lejanos y distinta condición social, cuyo propósito era buscar éxito y reconocimiento bien en la corte, en el mundo de las finanzas o en el comercio, servir en el ejército, realizar una función diplomática o dedicarse a la cultura.
Madrid reunió a ingenieros como Juanelo Turriano o Cosme Lotti, médicos de renombre como Andrea Vesalio, pintores como Velázquez, poetas y escritores desde Lope de Vega y Calderón, hasta Quevedo o Miguel de Cervantes. Muchos de ellos quisieron triunfar en las tablas de los corrales de comedias y teatros como el de La Pacheca, El Príncipe o el de Alcalá de Henares.
De lo cortesano a lo popular, del teatro a la gastronomía, de la fiesta a las calles, la huella del Siglo de Oro impregna el patrimonio material e inmaterial madrileño, trascendiendo en el tiempo.
Datos útiles
Madrid en el Siglo de Oro. Crisol de destinos y desembarco de genios
Real Academia de BB AA de San Fernando (C./ Alcalá 13. Madrid 28014)
Hasta el 2 de diciembre 2026
Entrada libre