Estrenan la primera y única obra musical dedicada a Goya

El Auditorio Nacional ha acogido el estreno en Madrid de una creación inédita sobre el artista aragonés más universal, encargada por Fundación Ibercaja con motivo de su 150 aniversario

Fundación Ibercaja ha estrenado en el Auditorio Nacional la Sinfonía Goya, la primera obra sinfónica dedicada a Francisco de Goya y Lucientes. Tras su estreno en primicia en Zaragoza, esta primera interpretación de la composición en Madrid supone uno de los momentos más destacados de la celebración del 150 aniversario de la entidad y un hito cultural que refuerza el compromiso de Fundación Ibercaja con la difusión y puesta en valor del legado del artista aragonés más universal.

El estreno ha contado con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el jefe superior de Policía de Madrid, Javier Galván; el alcalde de Palma de Mallorca, Jaime Martínez, y miembros del Consejo de Estado. Por parte de Fundación Ibercaja, han asistido su presidente, Amado Franco, y su director general, José Luis Rodrigo. Asimismo, Ibercaja Banco ha estado representado por su presidente de Honor, José Luis Aguirre, y su consejero delegado, Víctor Iglesias.

Amado Franco, presidente de Fundación Ibercaja; Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados; Joan Valent, compositor, y José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja.

La cita ha congregado a centenares de asistentes en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, reflejando la gran expectación generada por una propuesta artística única que une música, arte, patrimonio y creación contemporánea en torno a la figura de Goya.

Composición de Joan Valent y dirección de Grzegorz Nowak

Encargada por Fundación Ibercaja al compositor Joan Valent, la Sinfonía Goya trasciende la propia conmemoración del 150 aniversario para convertirse en uno de sus legados culturales más significativos. La obra, estrenada en primicia en Zaragoza y que ha sonado esta semana por primera vez en Madrid, ha sido interpretada por la Orquesta Clásica Santa Cecilia y bajo la dirección de Grzegorz Nowak, director de la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, con la participación de la soprano Sabina Puértolas.

Un diálogo musical con un artista universal

La Sinfonía Goya se adentra en la visión que el artista ofreció en sus diferentes etapas, con las tensiones, contrastes y emociones. Supone una relectura contemporánea a este recorrido, más allá de una ilustración o un acompañamiento literal a su obra pictórica.

Está estructura en cuatro movimientos con una duración de 47 minutos: I. Tinnitus / Los Caprichos / Saturno, II. Regreso a la Luz / Lo Femenino, III. La Lechera de Burdeos, y IV. Los Desastres de la Guerra. El recorrido musical abarca desde la crítica social presente en sus Grabados hasta la oscuridad más radical de su última etapa, pasando por la intimidad, la belleza y la tragedia histórica que caracterizó a algunas de sus Estampas.

En otras palabras, la Sinfonía Goya es capaz de dialogar con uno de los grandes artistas universales de la historia, que supo anticiparse a la modernidad. El resultado es esta partitura inspirada en el universo del artista aragonés. Una propuesta que no busca trasladar literalmente su pintura a la melodía, sino abrir un espacio de interpretación en el que música y arte visual se encuentran.

Estreno de Sinfonía Goya en el Auditorio Nacional de Música en Madrid.

Tras esta interpretación en Madrid, la Sinfonía Goya se ha lanzado a través del sello discográfico Subterfuge Classics y ya se puede escuchar en las plataformas de Spotify, Apple Music, Amazon y YouTube.

Con la Sinfonía Goya, Fundación Ibercaja incorpora al patrimonio cultural una creación inédita y permanente que proyecta la figura universal del artista aragonés hacia el futuro. Un homenaje concebido no solo para celebrar un aniversario, sino para permanecer como testimonio del compromiso de la entidad con el arte, la cultura y la puesta en valor del legado de Francisco de Goya.

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