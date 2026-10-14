La salud y el bienestar protagonizan un nuevo proyecto en el Museo de Escultura

Esta iniciativa ofrece al visitante dos espacios diferenciados dentro del museo vallisoletano para contemplar las obras de la colección permanente con una mirada distinta

El Museo Nacional de Escultura, museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura ubicado en Valladolid, presenta ‘Tiempo consciente’, una nueva propuesta cultural que invita a los visitantes a hacer una pausa durante su recorrido para dedicar unos minutos a la contemplación de algunas obras de la colección permanente.

La iniciativa se desarrolla en dos espacios del museo claramente diferenciados: la sala 4 del Colegio de San Gregorio y la Casa del Sol. Ambos lugares están señalizados y cuentan con un código QR que permite acceder a una grabación diseñada para acompañar la experiencia de contemplación, accesible también desde la propia página web del Museo.

La Sibila de Alonso Berruguete del Museo Nacional de Escultura ofrece al visitante vivir una experiencia guiada de escucha y observación.

La propuesta invita al visitante a parar y tomar conciencia del lugar en que se encuentra y da continuidad a la programación cultural que se había preparado desde el Museo para el mes de septiembre: la vuelta a la rutina y la normalidad cotidiana tras el descanso estival, pero sin caer en la prisa y sin dejarse llevar por el ritmo frenético de nuestro tiempo. Una llamada a la calma que favorece la reflexión y enriquece la experiencia del visitante.

‘Tiempo consciente’ se suma a otras acciones impulsadas por el Museo Nacional de Escultura en torno al cuidado, la salud y el bienestar, como las jornadas ‘Cuidar es cultura’, celebradas en octubre de 2025, o la actividad ‘Mirar y ver’, centrada en la contemplación pausada de una pieza de la colección permanente.

Tiempo consciente es un proyecto ideado para contemplar las obras de la colección permanente del Museo de Escultura con una mirada diferente.

Además, el museo ha desarrollado también otras acciones como el teatro contra la soledad, organizado en colaboración con Cruz Roja Mayores, para combatir la soledad no deseada y promover un envejecimiento activo, o distintos proyectos realizados junto a la Asociación de Afrontamiento Activo del Dolor y entidades vinculadas al ámbito de la salud mental. Propuestas todas ellas que ponen de manifiesto el compromiso del Museo Nacional de Escultura con el cuidado y la salud en todos sus ámbitos.

Se pueden consultar los puntos de meditación en este plano informativo.