El Museo Goya reabre con una exposición única

Fundación Ibercaja inaugura la nueva etapa de la pinacoteca zaragozana con una muestra compuesta por cerca de medio centenar de obras del artista aragonés procedentes de instituciones de todo el mundo y concebida específicamente para la reapertura tras su proyecto de ampliación y renovación. Hasta el 10 de enero de 2027

La exposición inaugural del Museo Goya y con la que Fundación Ibercaja reabre la casa del aragonés más universal es una muestra única que traslada al visitante hasta la mirada de Francisco de Goya, con su crítica, su autenticidad, sus luces y sus sombras presentes a lo largo de todo el recorrido. Bajo el subtítulo «El arte de ver», tomado de la publicación que Juan Agustín Ceán Bermúdez tradujo al español a finales del siglo XVIII, la exposición reivindica precisamente esa forma singular de mirar que hizo de Goya uno de los creadores más influyentes de la historia del arte.

Porque más que un recorrido cronológico por la trayectoria del artista, la muestra propone una aproximación a su forma de observar la realidad. El visitante podrá descubrir la mirada de Goya sobre las personas, el poder, los afectos, la violencia, la condición humana y los profundos cambios históricos que marcaron su tiempo.



De izquierda a derecha: May Forcén, directora del Museo Goya; José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja; Amado Franco, presidente de Fundación Ibercaja; Luis Fernández-Galiano, comisario de la exposición, y Sergio Sebastián, arquitecto responsable del proyecto de ampliación del Museo Goya. ©️ Museo Goya.

«Solo Goya. El arte de ver» actúa, además, como eje conceptual de la nueva etapa del Museo Goya, estrenando a su vez la ampliada sala de exposiciones temporales. Su planteamiento subraya la extraordinaria actualidad del artista zaragozano y reivindica su capacidad para interpretar el mundo y a la sociedad, convirtiéndolo no solo en testigo de una época, sino también en un creador cuya obra sigue muy presente.

De este modo, el Museo Goya inicia una nueva etapa de su historia con un proyecto expositivo concebido para la reapertura de la pinacoteca tras su ambicioso plan de ampliación y renovación. Organizada por Fundación Ibercaja y comisariada por Luis Fernández-Galiano, la exposición, que se podrá visitar hasta el próximo 10 de enero, reúne cerca de medio centenar de obras maestras exclusivas de Francisco de Goya procedentes de algunos de los principales museos y colecciones del mundo, muchas de ellas expuestas de forma conjunta por primera vez.

Una exposición irrepetible para la reapertura del Museo Goya

«Solo Goya. El arte de ver» reúne obras excepcionales procedentes de relevantes instituciones nacionales e internacionales, entre las que figuran el Museo Nacional del Prado, Patrimonio Nacional, la Galería de los Uffizi, el Museo Thyssen-Bornemisza, la National Gallery de Londres, la Hispanic Society of America, el Museo Nacional de Oslo, el Detroit Institute of Arts, el Museum of Fine Arts de Budapest, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o el Museu de Arte de São Paulo, además de destacadas colecciones particulares españolas y europeas.

Una de las salas del Museo de Goya (Zaragoza). ©️ Museo Goya.

La excepcionalidad de reunir estas obras en el Museo Goya convierte esta muestra en una ocasión difícilmente repetible para contemplar en el mismo espacio algunas de las obras más relevantes del pintor conservadas fuera de Zaragoza.

Entre ellas, destacan piezas icónicas como La duquesa de Alba, La Tirana, La marquesa de Villafranca pintando a su marido, El quitasol, El albañil herido o el célebre Autorretrato en el taller, junto a otras obras fundamentales que permiten recorrer toda la riqueza y complejidad de su producción artística.

Luces, sombras y condición humana

El recorrido expositivo se estructura en torno a tres grandes ámbitos que permiten comprender la amplitud de la mirada goyesca. La primera parte, «Las luces y las sombras», contrapone las escenas luminosas de los inicios del pintor con las imágenes más profundas, inquietantes y críticas de su madurez. Desde los cartones para tapices hasta las escenas de guerra, violencia o superstición, este espacio muestra cómo ambas dimensiones convivieron siempre en la obra del artista.

Un visitante observa el tapiz El quitasol, de Francisco de Goya, 1777, procedente de Patrimonio Nacional. ©️ Museo Goya.

El visitante podrá contemplar entre las obras, el tapiz El quitasol, procedente de Patrimonio Nacional, el cartón El albañil herido, del Museo del Prado, o la obra La Merienda, procedente de la National Gallery de Londres. En ese tránsito a las sombras, destaca Caníbales descuartizando a sus víctimas, del Musée des Beaux Arts et Archéologie de Besançon.

La segunda parte, titulada «El poder del retrato», reúne una extraordinaria galería de personajes pertenecientes a la aristocracia, el ejército, la Iglesia o la burguesía. Más allá de representar a sus modelos, Goya logró revelar su psicología, sus contradicciones y su lugar en el mundo, convirtiendo cada retrato en un estudio sobre la naturaleza humana. En esta sección, destacan dos de sus obras maestras La Duquesa de Alba de 1795, procedente de la colección de la Casa de Alba; La Tirana, depositada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

La Tirana, por Francisco de Goya, h. 1790-1792, depositada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

En la muestra, se podrá observar también la obra María Teresa de Vallabriga a caballo, procedente de la Galería de los Uffizi, además de los dos primeros retratos que Goya realizó a la burguesía: María Vicenta Barruso Valdés y su madre Leonora Valdés de Barruso. Y desde el Museo de Detroit, estará presente el retrato a Amalia Bonells de Costa. En esta parte, también aparecen piezas protagonizadas por personajes masculinos como Don Antonio Raimundo Ibañez, del Museum of Art de Baltimore; El General Nicolas Philippe Guye, del Museum of Fine Arts en Virginia, o Don Juan Antonio Llorente, del Museo de Arte de Sao Paulo.

Por último, pero no por ello menos importante, «Los lazos del afecto» se adentra en el ámbito más personal del artista a través de retratos de familiares, amigos y personas cercanas. El recorrido culmina con algunas de las imágenes más conmovedoras y personales de toda su producción, reflejo de una sensibilidad que sigue resultando profundamente contemporánea.

El tío Paquete, por Francisco de Goya, h. 1820, procedente del Museo Thyssen–Bornemisza.

Entre ellas, destacan: Autorretrato en el taller, procedente de Real Academia de Bellas Artes San Fernando, El tío Paquete, del Museo Thyssen; el retrato de Pedro Mocarte, procedente de The Hispanic Society o los retratos de sus consuegros Martín Miguel de Goicoechea y Juana Galarza de Goicoechea, llegados desde la Colección Abelló.

Goya, un referente en la actualidad

La muestra parte de una reflexión esencial: la modernidad de Goya no reside únicamente en las obras de sus últimos años, sino en el conjunto de una trayectoria artística atravesada por el espíritu crítico.

Testigo del derrumbe del antiguo régimen y del nacimiento de una nueva época, Goya observó con lucidez los cambios políticos, sociales y culturales que transformaron Europa. Esa capacidad para analizar su tiempo y cuestionar las certezas establecidas ha convertido su obra en referencia para generaciones posteriores de artistas y pensadores.

Un catálogo y un programa de actividades

La inauguración de «Solo Goya. El arte de ver» marca el comienzo de una nueva etapa para el Museo Goya tras su ampliación y renovación integral. Con motivo de la muestra, Fundación Ibercaja ha editado un libro catálogo que reúne las obras expuestas y diversos ensayos que profundizan en la figura y legado de Francisco de Goya.

Además, la programación se completa con el ciclo de conferencias homónimo que se extenderá hasta el mes de diciembre, por parte de académicos, profesores y escritores, junto con las visitas guiadas y actividades didácticas programadas para acercar al público a la vida y obra de uno de los artistas más universales de nuestra historia.

El Museo Goya inicia una nueva etapa de su historia con un proyecto expositivo concebido para la reapertura de la pinacoteca tras su ambicioso plan de ampliación y renovación. ©️ Museo Goya.

Con esta exposición, Fundación Ibercaja refuerza su compromiso con la conservación, difusión y proyección internacional del legado del artista aragonés, consolidando el museo como uno de los grandes centros de referencia para el conocimiento de Goya y de su obra.

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