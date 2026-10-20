Abierto el plazo para solicitar la Beca Talento Máster PHotoESPAÑA

Dirigida a fotógrafos y artistas visuales de cualquier nacionalidad que quieran impulsar su trayectoria dentro del programa oficial de PHotoESPAÑA 2027, la beca tiene una dotación de 4.000 € para la modalidad presencial y de 3.000 € para el formato online. Convocatoria abierta hasta el 30 de octubre

La beca Talento cubre el 50% de la matrícula del Máster y la selección se realizará en función del porfolio y la trayectoria de los candidatos.

Ofrece una ayuda económica de 4.000 € para la modalidad presencial y de 3.000 € en la modalidad online para el curso Enero–2026 y está dirigida a fotógrafos de cualquier nacionalidad con un proyecto fotográfico personal que quieran desarrollar y presentar dentro del programa oficial del Festival PHotoESPAÑA 2027.

El último día para presentar solicitudes de beca es el 30 de octubre 2026 a las 00:00h (hora española).

La resolución de becas se comunicará el 4 de noviembre 2026.

Procedimiento de solicitud

Para solicitar una beca, el solicitante debe seguir estos pasos:

Enviar tu bio y trayectoria como fotógrafo o artista visual.

Adjuntar tu porfolio (formato PDF, hasta 15 fotografías, máximo 3MB. No se aceptarán imágenes sueltas en JPG).

Completar el formulario de solicitud en el siguiente enlace.

Selección de candidatos

Solo se aceptará una solicitud por persona al año y la dirección del Máster elegirá al beneficiario de la beca de la siguiente manera:

Se comunicará por correo electrónico o teléfono a la persona ganadora de la beca para confirmar su aceptación.

Revisión de la documentación recibida.

Preselección de los candidatos.

Comunicación de los finalistas y ganadores por redes sociales de Fundación Contemporánea y PHotoESPAÑA.

Dotación según modalidad

La matrícula de beca presencial tiene un valor de 4.500 €. El beneficiario de la beca se compromete al pago inicial de 1.000 € dentro del plazo de aceptación de la beca a más tardar y el restante 3.500 € antes del 2 de enero.

La matrícula de beca online tiene un valor de 3.500 €. El beneficiario de la beca se compromete al pago inicial de 1.000 € dentro del plazo de aceptación de la beca a más tardar el 4 de noviembre como concepto de reserva de plaza y el restante 2.500 € antes del 2 de enero 2026

Aceptación

El alumno becado se compromete a asistir de manera continuada, participar activamente, presentar el proyecto el plazo previsto y participar en la exposición colectiva de la edición 2027 de PHotoESPAÑA.

El alumno seleccionado deberá formalizar el pago de la reserva de plaza antes del 5 de noviembre de 2026.