Abierto el plazo para solicitar la Beca Talento Máster PHotoESPAÑA

Dirigida a fotógrafos y artistas visuales de cualquier nacionalidad que quieran impulsar su trayectoria dentro del programa oficial de PHotoESPAÑA 2027, la beca tiene una dotación de 4.000 € para la modalidad presencial y de 3.000 € para el formato online. Convocatoria abierta hasta el 30 de octubre
La beca Talento cubre el 50% de la matrícula del Máster y la selección se realizará en función del porfolio y la trayectoria de los candidatos.
Ofrece una ayuda económica de 4.000 € para la modalidad presencial y de 3.000 € en la modalidad online para el curso Enero–2026 y está dirigida a fotógrafos de cualquier nacionalidad con un proyecto fotográfico personal que quieran desarrollar y presentar dentro del programa oficial del Festival PHotoESPAÑA 2027.
El último día para presentar solicitudes de beca es el 30 de octubre 2026 a las 00:00h (hora española).
La resolución de becas se comunicará el 4 de noviembre 2026.
Procedimiento de solicitud
Para solicitar una beca, el solicitante debe seguir estos pasos:
- Enviar tu bio y trayectoria como fotógrafo o artista visual.
- Adjuntar tu porfolio (formato PDF, hasta 15 fotografías, máximo 3MB. No se aceptarán imágenes sueltas en JPG).
- Completar el formulario de solicitud en el siguiente enlace.
Selección de candidatos
Solo se aceptará una solicitud por persona al año y la dirección del Máster elegirá al beneficiario de la beca de la siguiente manera:
- Se comunicará por correo electrónico o teléfono a la persona ganadora de la beca para confirmar su aceptación.
- Revisión de la documentación recibida.
- Preselección de los candidatos.
- Comunicación de los finalistas y ganadores por redes sociales de Fundación Contemporánea y PHotoESPAÑA.
Dotación según modalidad
La matrícula de beca presencial tiene un valor de 4.500 €. El beneficiario de la beca se compromete al pago inicial de 1.000 € dentro del plazo de aceptación de la beca a más tardar y el restante 3.500 € antes del 2 de enero.
La matrícula de beca online tiene un valor de 3.500 €. El beneficiario de la beca se compromete al pago inicial de 1.000 € dentro del plazo de aceptación de la beca a más tardar el 4 de noviembre como concepto de reserva de plaza y el restante 2.500 € antes del 2 de enero 2026
Aceptación
El alumno becado se compromete a asistir de manera continuada, participar activamente, presentar el proyecto el plazo previsto y participar en la exposición colectiva de la edición 2027 de PHotoESPAÑA.
El alumno seleccionado deberá formalizar el pago de la reserva de plaza antes del 5 de noviembre de 2026.