Plazo abierto para las residencias artísticas sobre inteligencia híbrida

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial acogerá una de las residencias artísticas de la European Hybrid Intelligence Network (EHIN), dotadas con hasta 25.000 euros, para explorar proyectos de inteligencia híbrida. La convocatoria finaliza el 4 de diciembre

¿Qué pasa cuando los sistemas vivos, los últimos avances científicos y la imaginación artística se encuentran? LABoral Centro de Arte y Creación Industrial invita a artistas a realizar en su sede una de las seis residencias convocadas por la European Hybrid Intelligence Network (EHIN). Se trata de la primera convocatoria lanzada por esta red conformada por seis instituciones europeas y cofinanciada por Europa Creativa. El proyecto EHIN explora la inteligencia híbrida que surge de los sistemas vivos no humanos.

La convocatoria se dirige a artistas y colectivos artísticos interesados en investigar la inteligencia y la computación más allá de modelos convencionales centrados en lo humano y lo mecánico. Cada solicitante podrá presentarse solamente a una de las seis instituciones anfitrionas: Kersnikova, Eslovenia; Center for the Promotion of Science, Serbia; Gluon, Bélgica; LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, España; Zentrum für Kunst und Medien (ZKM), Alemania; y Kontejner, Croacia. Con el objetivo de explorar cómo los sistemas vivos no humanos –plantas, hongos, microorganismos y animales– procesan información y responden a su entorno, deberá escoger la institución cuyo contexto local sea más pertinente para su propuesta.

En el periodo comprendido entre febrero de 2027 y enero de 2028, los artistas seleccionados desarrollarán una obra de arte que se exhibirá en la institución anfitriona y, posteriormente, en la exposición colectiva de todas las residencias que se celebrará en el ZKM (Alemania). Asimismo, documentarán este proceso artístico y lo compartirán con el público a través de dos sesiones denominadas Open Dirty Lab.

Una residencia dividida en dos fases

Durante la primera fase el colectivo o artista seleccionado/a desarrollará su investigación y obra en la institución anfitriona. Contará con acceso prioritario a las instalaciones de la sede y una beca de hasta 25.000 € para cubrir sus honorarios y los costes de producción; además, LABoral ofrecerá alojamiento y cobertura de gastos de viaje conforme a los límites establecidos por la Unión Europea. Esta fase culminará con la organización de una sesión Open Dirty Lab, un evento público donde se compartirán los resultados de la investigación con la comunidad.

En la segunda fase, la/el residente tendrá que escoger otra de las instituciones de la red EHIN para completar la producción de la obra utilizando los recursos de la sede seleccionada. En función de las necesidades del proyecto se podrá explorar un presupuesto adicional. Durante esta fase se realizará el segundo Open Dirty Lab y al final de la misma la obra desarrollada tendrá que estar lista para exhibirse.

La solicitud se realizará exclusivamente de forma online a través de este formulario siguiendo las directrices indicadas en la Guía para solicitantes. Los solicitantes deben ser residentes en la Unión Europea o contribuyentes fiscales en un estado miembro de la UE, o en uno de los países no pertenecientes a la UE susceptibles a participar.

La fecha límite para concurrir finaliza el 4 de diciembre de 2026, a las 23:59 h.

Más información en EHIN Website.

Acerca de Dirty Lab

¿Qué ocurre si en lugar de llevar la naturaleza a un laboratorio, sacamos los laboratorios a la naturaleza? Bajo el concepto Dirty Lab EHIN propone crear espacios de trabajo colaborativo entre artistas residentes, científicos/as y profesionales locales en el propio entorno donde ocurren las interdependencias de los sistemas vivos, sujeto de la investigación de la residencia.

Estos laboratorios tomarán la forma de kits de investigación móviles, estaciones modulares o pequeñas incubadoras de permacultura. De esta forma, la investigación científica sale de sus espacios habituales, para mezclarse con la práctica y la imaginación artística.

Sobre European Hybrid Intelligence Network (EHIN)

Liderada por Kersnikova (Eslovenia), EHIN suma a otras cinco instituciones europeas con amplia experiencia en proyectos en las intersecciones entre arte y ciencia (Center for the Promotion of Science, Serbia; Gluon, Bélgica; LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, España; Zentrum für Kunst und Medien, Alemania y Kontejner, Croacia).

Inspirándose en las relaciones que establecen entre sí las plantas y otros organismos –sistemas vivos– como “ordenadores verdes”, el proyecto EHIN explora la bioinformática como una alternativa sostenible a las tecnologías basadas en el silicio.

A través de espacios de trabajo donde interaccionan arte, ciencia y práctica sobre el terreno, EHIN busca desarrollar tecnologías que ayuden a afrontar la crisis energética e impulsar nuevas formas de entender los procesos biológicos.