La Academia de San Fernando organiza un ciclo con tres cineastas que triunfaron en los Goya

Isabel Coixet, Rodrigo Sorogoyen y Óliver Laxe abordarán en la institución aspectos relacionados con su obra y sus proyectos estéticos los días 4 y 23 de noviembre y el 18 de diciembre. Antes de los coloquios se proyectarán sus películas. Entrada libre hasta completar aforo

Tres de los principales autores del actual cine español asistirán a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para debatir sobre su obra y propuestas estéticas y temáticas con representantes de la sección «Nuevas Artes de la Imagen», su Presidente Manuel Gutiérrez Aragón y sus miembros, Arantxa Aguirre y Fernando Lara. Estos encuentros se abren a los asistentes a las sesiones estableciéndose un contacto directo con Isabel Coixet, Rodrigo Sorogoyen y Óliver Laxe.

Las tres películas seleccionadas, La Librería, As Bestas y Sirāt, fueron triunfadoras en los Premios Goya con un total de dieciocho galardones, entre ellos los de Mejor Película y Mejor Dirección.

Miércoles 4 de noviembre

10:00 h. Proyección de La Librería, de Isabel Coixet (2017).

12:00 h. Encuentro entre Isabel Coixet y Fernando Lara.

Lunes 23 de noviembre

10:00 h. Proyección de As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen (2022).

12:30 h. Encuentro entre Rodrigo Sorogoyen y Manuel Gutiérrez Aragón.

Viernes 18 de diciembre

10:00 h. Proyección de Sirāt, de Óliver Laxe (2025).

12:15 h. Encuentro entre Óliver Laxe y Arantxa Aguirre.