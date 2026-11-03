Cómo preparar un dibujo digital para enviarlo a una convocatoria

Un dibujo puede estar terminado y su archivo de entrega, no. Las bases de una convocatoria pueden pedir una imagen ligera para la primera selección, una reproducción para imprimir o un dosier en PDF. Una copia ligera útil para la primera selección puede quedarse corta si después se solicita una reproducción impresa.

Antes de reducir, comprimir o cambiar el formato, conviene separar tres cosas: el original editable, la copia de seguridad y el archivo que verá el jurado. Esta revisión se centra en dibujos realizados en Procreate, aunque la distinción sirve también para otros programas.

Leer las bases con el archivo delante

Anote el formato admitido, las dimensiones mínimas o máximas, el peso permitido y la forma de nombrar los archivos. Compruebe también si se exige anonimato. Una firma dentro del dibujo o un nombre de archivo que identifique al autor puede contradecir esa condición, aunque la imagen cumpla todos los requisitos técnicos.

Si las instrucciones solo dicen «alta resolución», pregunte qué tamaño en píxeles necesitan o a qué tamaño se reproducirá la obra. Un valor de resolución aislado no permite saber cuánta información contiene una imagen.

Guardar el original antes de preparar la entrega

En Procreate, la ruta Actions → Share → Procreate permite exportar un archivo nativo .procreate . Ese formato conserva las capas, máscaras y otros datos del trabajo. Un JPEG o un PNG muestra la imagen resultante, pero no sustituye a ese original editable. El manual de exportación de Procreate detalla qué conserva cada formato.

Guarde una copia nativa fuera de la aplicación y conserve otra en una ubicación distinta para las obras importantes. Abra la copia en una versión compatible y compruebe que las capas necesarias están presentes. Para consultar operaciones concretas de dibujo y archivo, TheProcreate reúne guías independientes dedicadas a la aplicación.

Calcular el tamaño para el destino real

Para una selección que se verá en pantalla, compruebe las dimensiones en píxeles que pide la organización. Para una reproducción impresa, solicite además el tamaño final, la resolución y las instrucciones de color de esa imprenta. No convierta automáticamente todo a CMYK ni adopte 300 píxeles por pulgada como requisito universal.

Cuando sí se solicitan 300 píxeles por pulgada, una imagen de 8 × 10 pulgadas necesita 2400 × 3000 píxeles, antes de añadir el sangrado que pueda pedir la imprenta. La guía para calcular el tamaño de un lienzo de Procreate para imprimir desarrolla esa conversión y diferencia el corte, el sangrado y la zona de seguridad. Aumentar las dimensiones de una imagen pequeña no recupera detalles que nunca estuvieron en el dibujo.

Exportar una copia y abrirla de nuevo

Elija el formato indicado en las bases. JPEG produce una imagen aplanada y utiliza compresión con pérdida; PNG también aplana la imagen, permite transparencia y usa compresión sin pérdida. La transparencia solo es conveniente si el destino la necesita: un dibujo preparado sobre fondo blanco puede requerir que ese fondo forme parte de la entrega.

Abra el archivo exportado, no solo la miniatura de la galería. Revise los bordes, las letras y las líneas finas al tamaño de visualización que permita apreciar sus píxeles. Compruebe después la imagen completa para detectar recortes, guías visibles o cambios de fondo. La pantalla no permite asegurar cómo quedarán los colores impresos; para una reproducción importante, consulte la prueba que ofrece la imprenta.

Antes de enviar, verifique el nombre, la extensión, las dimensiones y el peso del archivo elegido. Si el formulario ofrece una vista previa, compárela con la copia revisada. Conserve esa entrega junto con las bases de la convocatoria y la confirmación del envío: así podrá identificar qué versión recibió la organización sin modificar el original.