Málaga acoge un encuentro imaginario entre Munch y Picasso

Un centenar de pinturas, dibujos y grabados de dos de las figuras que transformaron el arte del siglo XX dialogan en el Museo Picasso Málaga con la idea de explorar sus afinidades estilísticas, preocupaciones existenciales y temas compartidos. Hasta el 28 de febrero de 2027

Dos artistas fundamentales para comprender el nacimiento de la modernidad como fueron Edvard Munch (1863–1944) y Pablo Picasso (1881–1973) se citan por vez primera en el Museo Picasso Málaga. A partir de un centenar de pinturas, dibujos y grabados el visitante podrá explorar las afinidades que atravesaron sus respectivas trayectorias y descubrirá cómo ambos transformaron el lenguaje artístico al convertir la experiencia emocional en uno de los principales motores de la creación.

De este modo, la exposición Munch-Picasso propone un encuentro imaginario entre estos dos creadores que configuraron su arte a través de una peculiar mezcla de vanguardia y tradición, de tendencias progresistas y de mitos ancestrales. La muestra escenifica la naturaleza visionaria y disidente de dos artistas que transgredieron la norma a través de la experimentación y que compartían una preocupación similar por el proceso creativo, contribuyendo a fomentar la innovación en el arte moderno europeo. El modo de trabajar la superficie utilizando la materia de manera poco ortodoxa, sus novedosas técnicas de estampación y su perpetuo reciclaje de imágenes fueron decisivos en la redefinición de la modernidad.

Vista de una de las salas de la muestra. Foto: Pablo Asenjo. © Museo Picasso Málaga.

En ambas producciones artísticas, la transformación de la figura humana va mucho más allá de una cuestión estética. La deformación, la fragmentación o la distorsión se convierten en recursos para expresar una realidad emocional y existencial compleja. Munch utilizó la intensidad del color, la vibración de la línea y la fuerza simbólica del paisaje para transmitir sentimientos como la angustia, la soledad, el deseo o la pérdida. Picasso, por su parte, llevó esta ruptura un paso más allá al descomponer la forma y multiplicar los puntos de vista, convirtiendo la pintura en un espacio de experimentación donde la realidad aparece en constante cambio. En los dos casos, la imagen abandona la representación armónica para convertirse en un escenario de tensión, conflicto y presencia.

Sobre la exposición

La muestra Munch-Picasso, comisariada por Paloma Alarcó, se organiza en secciones temáticas distribuidas en dos plantas del Museo Picasso Málaga. A través de este recorrido, la exposición establece un diálogo entre las obras de estas dos personalidades artísticas a partir de sus afinidades estilísticas, preocupaciones existenciales y temas compartidos, como el amor, la muerte, la soledad, la angustia, la sexualidad o la vida moderna, ofreciendo nuevas perspectivas sobre dos de las figuras clave del arte del siglo XX.

Como complemento, en la sala didáctica habilitada para la ocasión, el visitante podrá consultar una selección de datos biográficos que contextualizan la vida y trayectoria de los artistas, estableciendo conexiones con los temas, procesos y contenidos presentes en la exposición.

Otra de las salas de la exposición Munch-Picasso. Foto: Pablo Asenjo. © Museo Picasso Málaga



Munch-Picasso cuenta con la especial colaboración del Munchmuseet Oslo y de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), así como con el patrocinio de la Fundación Unicaja.

Sobre la comisaria Paloma Alarcó

Paloma Alarcó es historiadora del arte y comisaria de exposiciones. En 2026 fue comisaria de Picasso. Raíces bíblicas en la catedral de Burgos. Forma parte del comité de programación, del consejo ejecutivo y del Patronato del Museo Picasso Málaga y es presidenta de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura.

Durante más de tres décadas, y hasta mayo de 2026, fue conservadora-jefe de pintura moderna en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, donde lideró proyectos de investigación y comisarió grandes muestras sobre figuras de la modernidad como Pablo Picasso o Edvard Munch. Ha disfrutado de estancias académicas de investigación en el Clark Art Research Institute de Wiiliamstown (2010) y el Getty Research Institute de Los Ángeles (2016).

Datos útiles

Munch-Picasso

Museo Picasso Málaga

Palacio de Buenavista (Calle San Agustín, 8, 29015 Málaga)

Hasta el 28 de febrero de 2027