World Monuments Fund logra los fondos para salvar el patrimonio mundial en tiempo récord

La campaña recauda 62 millones de dólares, triplica los activos netos del fondo patrimonial de WMF y refuerza la inversión a largo plazo en la protección del patrimonio cultural en todo el mundo mucho antes de lo previsto

World Monuments Fund (WMF) ha anunciado que ha recaudado 62 millones de dólares para su Campaña del Fondo Patrimonial del 60.º Aniversario, superando su objetivo de 60 millones de dólares 18 meses antes de lo previsto. Presentada públicamente hace menos de un año, durante la gala Hadrian con motivo del 60.º aniversario de WMF, la campaña ha logrado la participación del 100 % de los miembros de su Consejo de Administración. Los fondos han triplicado los activos netos del fondo patrimonial de WMF, que se prevé que superen los 100 millones de dólares en 2028, reforzando así la capacidad de la organización para proteger a largo plazo el patrimonio cultural en todo el mundo.

Los ingresos generados por el fondo patrimonial permitirán a WMF mantener y fomentar las principales áreas de su actividad:

Impulsar la investigación, la educación y la formación en oficios tradicionales del patrimonio , a través del Suzanne Deal Booth Institute for Cultural Heritage Preservation y de programas destinados a formar a la próxima generación de profesionales especializados en conservación y restauración.

, a través del Suzanne Deal Booth Institute for Cultural Heritage Preservation y de programas destinados a formar a la próxima generación de profesionales especializados en conservación y restauración. Garantizar la continuidad de programas esenciales en los ámbitos de la defensa del patrimonio, la respuesta ante crisis y la red internacional de WMF.

en los ámbitos de la defensa del patrimonio, la respuesta ante crisis y la red internacional de WMF. Invertir en proyectos sobre el terreno para proteger el patrimonio cultural en todo el mundo.

“El patrimonio cultural se está perdiendo a causa de los conflictos, el cambio climático, el abandono y la urbanización a un ritmo que supera la capacidad de respuesta del mundo”, afirmó Bénédicte de Montlaur, presidenta y directora ejecutiva de World Monuments Fund. “Esta campaña proporciona a WMF los recursos a largo plazo necesarios para actuar con mayor urgencia y ambición. Estamos profundamente agradecidos a las personas, fundaciones y empresas cuya generosidad contribuirá a proteger estos lugares irremplazables para las generaciones venideras”.

El anuncio coincide con el lanzamiento por parte de WMF de un ambicioso plan estratégico quinquenal destinado a ampliar el apoyo mundial al patrimonio cultural y a convertir su conservación en una prioridad en todo el mundo.

La campaña se ha sustentado en una aportación inicial de 20 millones de dólares en forma de subvención de contrapartida para el fondo patrimonial, concedida por The Robert W. Wilson Charitable Trust. En virtud de este mecanismo de financiación, el fideicomiso ha aportado 50 céntimos por cada dólar recaudado, hasta un máximo de 40 millones de dólares, hasta el 31 de diciembre de 2027, multiplicando significativamente el impacto de cada donación a la campaña.

«Nos complace que World Monuments Fund haya alcanzado este ambicioso objetivo en un tiempo récord. La respuesta de sus colaboradores garantiza que importantes enclaves patrimoniales sigan conservándose para las generaciones venideras”, señaló Richard Schneidman, patrono en The Robert W. Wilson Charitable Trust.

Impulsar la investigación, la educación y la formación en patrimonio

Uno de los pilares de la campaña es el Suzanne Deal Booth Institute for Heritage Preservation, que reúne la formación, las colaboraciones académicas, la investigación, las redes profesionales y la innovación de WMF en un único marco de colaboración. El Instituto ampliará la labor de WMF en materia de formación en conservación, gestión responsable de espacios verdes, conservación digital y desarrollo profesional.

El Instituto ha conseguido 21 millones de dólares en fondos patrimoniales, gracias, entre otras aportaciones, a una donación de 10 millones de dólares de Suzanne Deal Booth, miembro del Consejo de Administración de WMF y destacada filántropa comprometida con el patrimonio. El Instituto lleva su nombre en reconocimiento a esta histórica donación.

“El compromiso con la conservación del patrimonio cultural rinde homenaje al pasado e inspira el futuro”, afirmó Suzanne Deal Booth. “Mi esperanza es que, a través de este Instituto, podamos capacitar a las generaciones futuras para proteger aquello que nos une y transmitir las historias compartidas que definen nuestra humanidad”.

La financiación aportada por la filántropa Virginia James está permitiendo ampliar el programa Bridge to Craft Careers (B2CC) de WMF, con un nuevo proyecto piloto en Nueva Orleans y la previsión de establecer nuevos centros internacionales de formación.

La campaña también ha permitido crear dos puestos dotados con financiación patrimonial: el de responsable de archivos Denise Littlefield Sobel y el de responsable sénior del programa Watch, financiado por Wieland. Estas incorporaciones reforzarán la capacidad investigadora de WMF y el liderazgo a largo plazo de su principal programa de defensa del patrimonio.

Garantizar la continuidad de programas esenciales

WMF también ha conseguido financiación patrimonial para algunos de sus programas más importantes, incluida una donación de un millón de dólares de Donald A. Pels Charitable Trust destinada al Programa de Respuesta ante Crisis. Esta financiación proporcionará apoyo continuado a las comunidades locales inmediatamente después de conflictos bélicos, catástrofes relacionadas con el clima y otras situaciones de crisis, ayudándolas a proteger el patrimonio cultural que tanto valoran.

World Monuments Watch, el principal programa bienal de WMF dedicado a la defensa y promoción del patrimonio, contará con el respaldo de un fondo patrimonial de dos millones de dólares creado por el filántropo John F. Wieland, Jr.

Invertir en proyectos sobre el terreno

La campaña ha recaudado cuatro millones de dólares para proyectos sobre el terreno, una actividad que constituye el núcleo de la identidad de WMF como organización. Por otra parte, hasta la fecha se han recaudado otros 2,5 millones de dólares para apoyar las operaciones de dos oficinas afiliadas a WMF: WMF en Perú y WMF en Gran Bretaña.

Esta inversión constituye una sólida base, pero es solo el comienzo. Aprovechando este impulso, WMF dará prioridad a la creación de un Fondo de Impacto para la Conservación, con el que invitará a personas de todo el mundo a sumarse a un movimiento global para proteger el patrimonio compartido e irremplazable de la humanidad. La ambición es que WMF pueda colaborar con comunidades de Estados Unidos y de todo el mundo para conservar los lugares históricos que alimentan su creatividad, configuran su identidad y contribuyen a su vitalidad económica.

En conjunto, estas inversiones proporcionarán a WMF los recursos estables necesarios para responder a amenazas urgentes, ampliar la formación especializada, reforzar su red internacional y proteger el patrimonio para las generaciones venideras.