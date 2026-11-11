Abierta la convocatoria para acceder a las becas de investigación de la Fundación Dalí

La segunda edición de este programa concede dos becas dirigidas a personas dedicadas al estudio y a la generación de conocimiento para la elaboración de proyectos de investigación que contribuyan al conocimiento sobre la obra y el pensamiento de Dalí. Cada beca tiene una duración de seis meses y una dotación económica de 25.200 euros. Plazo abierto hasta el 6 de febrero de 2027

La Fundació Gala-Salvador Dalí anuncia la apertura de la convocatoria 2027 del Dalí Fellowship Programme, un programa internacional de becas e investigación destinado a impulsar el estudio, la reflexión y el conocimiento en torno a la obra, el pensamiento y el legado de Salvador Dalí.

La convocatoria está abierta hasta el 6 de febrero de 2027. Cada beca tiene una duración de seis meses y una dotación económica de 25.200 euros.

Foto Eric Schaal. Salvador Dalí escribiendo La vida secreta de Salvador Dalí en casa de Caresse Crosby, Hampton Manor, Virginia,1941.

Un programa para investigadores

La edición 2027 ofrece dos becas dirigidas a personas dedicadas al estudio y la generación de conocimiento para la elaboración de proyectos de investigación en ámbitos afines a la figura de Dalí. Se valorarán especialmente trabajos en los siguientes campos:

• Dalí, arquitectura y escenografía

• Dalí performativo

• Dalí y la ciencia

• Dalí y la cultura material

• Dalí y la moda

• Ecos de Dalí en el arte contemporáneo

La Comisión de Evaluación y Seguimiento estará presidida por Estrella de Diego, Catedrática de Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Patronato de la Fundació Gala-Salvador Dalí.



Un entorno único para la investigación

El programa es residencial. Las personas seleccionadas tendrán la oportunidad de realizar la investigación en un entorno excepcional: la sede de la Fundación Dalí en Figueres, al lado del Teatro-Museo Dalí. Además, tendrán, entre otras ventajas, facilidades especiales en el uso de los recursos y los bases de datos documentales, bibliográficos y digitales de la Fundación, un seguimiento tutorizado por parte de una persona especializada de la Fundación próxima al ámbito del proyecto, un espacio de trabajo en la sede de la Fundación, así como facilidades de alojamiento.

Atracción de talento nacional e internacional

El Dalí Fellowship Programme busca atraer talento investigador, fortalecer las alianzas con universidades e instituciones a nivel nacional e internacional, y consolidar a la Fundación como un referente cultural global, fomentando nuevos enfoques sobre la figura de Salvador Dalí y su impacto en las Bellas Artes, la cultura y el pensamiento contemporáneos.

Por ello, la Fundación Dalí se ha puesto en contacto con más de 100 instituciones universitarias, de investigación y museísticas, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de atraer talento y favorecer la recepción y la transferencia de conocimiento a través de investigadores y especialistas de prestigio internacional.

El Programa se enmarca en el propósito de la Fundación de facilitar a las generaciones presentes y futuras una visión holística de la vida mediante el conocimiento y el disfrute del arte, situando a la obra y al universo daliniano como eje de enriquecimiento personal y cultural.

Para participar en esta convocatoria, cada aspirante debe completar un formulario en el siguiente enlace con sus datos y la información requerida.