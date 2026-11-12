Frenesí Fine Arts presenta una exposición pop-up en torno a la gastronomía

Cheaper Than Opening a Restaurant. Arte Take Away reúne a 20 artistas con proyectos relacionados con la comida, la bebida y los rituales de la mesa: bodegones en miniatura, manteles intervenidos, fotografías de platos cameruneses o lonjas de pescado en Japón que podrán adquirirse durante la muestra y forman parte de una selección que recorre distintas formas de relacionarnos con la gastronomía. En la Oficina de Ansón+Bonet el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre

Frenesí Fine Arts, la consultora de arte a medida fundada en 2020 por las historiadoras del arte Inés Muñozcano y Ana Ortiz para acercar la cultura a la sociedad, presenta Cheaper Than Opening a Restaurant, la segunda edición de Cheaper Than, su formato expositivo pop-up de arte contemporáneo a precios asequibles.

Los días 27 y 28 de noviembre, la oficina de la consultora de restauración Ansón+Bonet (calle de Columela, 9, 1.º D, Madrid) acogerá una exposición colectiva en la que 20 artistas exploran el universo culinario a través de la mesa, sus rituales, la gastronomía, los mercados, los restaurantes y el acto de celebrar y compartir alrededor de la comida.

La primera edición, Cheaper Than Therapy, celebrada en febrero de 2026 en Centro Abierto Psicología, acercó el arte contemporáneo a un espacio cotidiano, alejado de los circuitos expositivos habituales. En esta segunda, el proyecto se traslada a Ansón+Bonet. Cambia el escenario, pero no la esencia: presentar obras originales en espacios no convencionales y facilitar el acceso al arte contemporáneo a través de precios asequibles.

Sobre estas líneas, La merienda, obra del artista Sino. Arriba, Japan Neon, de Alejandro Osses.

Para Ansón+Bonet, la exposición es una forma de celebrar sus diez años en la restauración. Desde 2016, la consultora ha acompañado la apertura de más de 85 restaurantes, y una parte esencial de su trabajo ha sido siempre acercar la gastronomía a todos los públicos a través de múltiples conceptos. Esta vez lo hace fuera de los restaurantes: abre las puertas de su propia oficina, el lugar donde nacen los conceptos, las cartas y los espacios de sus proyectos, y propone otra manera de mirar la comida, a través de las obras de 20 artistas.

Abrir un restaurante es caro y arriesgado; llevarse a casa una obra original, no tanto. Con esta premisa, la muestra se sienta a la mesa, ese espacio compartido de celebración, memoria, encuentro y creatividad. Desde los bodegones del Barroco hasta las provocaciones surrealistas de Dalí o el auge contemporáneo del food art, comida y arte comparten la capacidad de reunir, emocionar y estimular los sentidos.

“En la primera edición muchas personas se llevaban una obra a casa simplemente por una conexión intuitiva. Ese es exactamente el propósito de Cheaper Than: recordar que el arte nos hace bien y que puedes convivir con él. Nos hace especial ilusión colaborar con Ansón+Bonet porque la gastronomía y el arte comparten mucho: ambas alimentan la curiosidad y son una fuente inagotable de estímulos”, señalan las fundadoras de Frenesí Fine Arts.

Mesa roja, obra de Simón Sepúlveda.

Aplicando el arte al concepto de restauración “Take Away”, la exposición presenta una selección de obras originales de entre 100 y 4.000 euros, pensadas para facilitar el coleccionismo e integrar el arte en los espacios cotidianos. La muestra reúne desde retratos de manos de la diáspora puertorriqueña en Nueva York que evocan frutas que ya no encuentran hasta bodegones contemporáneos del tamaño de un dedal, pasando por una serie de manteles intervenidos, pinturas de larguísimas sobremesas, cerámicas, fotografías de platos cameruneses o de lonjas de pescado en Japón y retratos de mercados, entre otras propuestas.

La selección reúne artistas de distintas generaciones y disciplinas. En este recorrido conviven la exploración de la identidad de la diáspora africana, la pertenencia y la vida cotidiana en la obra de Agnes Essonti, la mirada de Clara Cebrián sobre los gestos y escenas reconocibles, el interés de Tamara Arroyo por los espacios habitados y la memoria, así como las aproximaciones de Miguel Marina y Cristina Mejías a los materiales y la relación con el entorno.

Más que una exposición, es una carta de obras para saborear: propuestas accesibles y con sentido del humor, pero con un trasfondo que invita a mirar la comida, y todo lo que ocurre a su alrededor, con otros ojos.

Obra de Clara Cebrián.

Artistas participantes: Agnes Essonti, Alejandro Osses, Catherina Lola, Clara Cebrián, Clara Sánchez Sala, Claudia Claremi, Cristina Mejías, Danica Phelps, Diego Delas, Ignacio Aguilar, Jorge Diezma, Juan Feo, Juan Rayos, Miguel Marina, Miguel Sánchez Lindo, Pablo Linsambarth, Simón Sepúlveda, Sino, Sofía Briales, Tamara Arroyo y Terry Craven.

Datos útiles

Exposición: Cheaper Than Opening a Restaurant. Arte Take Away

Fechas y horarios:

Viernes 27 de noviembre, de 15:00 a 21:00 h.

Sábado 28 de noviembre, de 12:00 a 20:00 h.

Lugar: Oficina de Ansón+Bonet. Calle de Columela, 9, 1.º D, Madrid.

Organiza: Frenesí Fine Arts.