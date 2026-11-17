La exposición recoge 37 instantáneas en las que la fotógrafa captó una mirada empática, auténtica y directa de las comunidades gitanas barcelonesas del Somorrostro y Montjuïc, retratando su alegría, sus fiestas, el baile y el cante. Hasta el 27 de noviembre en la Ciudad Condal

Palo Alto Barcelona expone Món Gitano 1962-1963, de Colita (1940-2023), una muestra que presenta el primer encargo profesional de la fotógrafa, realizado a los 22 años: los retratos de los figurantes de la película Los Tarantos, rodada en Barcelona en 1963.

La exposición, comisariada por Francesc Polop, heredero y director del Archivo Colita Fotografía, se enmarca en la cuarta edición del festival de fotografía FotoFest Poblenou y podrá visitarse gratuitamente hasta el 27 de noviembre en la Sala Escoleta de Palo Alto Barcelona (C. Pellaires, 30-38).

Gitanos en la playa del Somorrostro, Barcelona, 1963. © Archivo Colita Fotografía.

Món Gitano 1962-1963 es una muestra inédita en Barcelona que reúne 37 fotografías analógicas, entre ellas tres de Carmen Amaya. Son copias de autor realizadas por la propia Colita en el laboratorio, que nunca se habían expuesto y que han sido enmarcadas especialmente para la ocasión.

El primer encargo profesional de Colita

Con tan solo 22 años, Isabel Steva Hernández, Colita, recibió el encargo —de la mano de su mentor y amigo Paco Rebés— de fotografiar a los figurantes de la película Los Tarantos (1963), dirigida por Francesc Rovira Beleta. Para realizar este trabajo, la fotógrafa se adentró en los barrios de barracas del Somorrostro y de la montaña de Montjuïc.

Más allá de la precariedad del entorno, Colita captó la alegría, el baile, el cante y el juego que llenaban cada rincón. Sus imágenes destacan por una conexión auténtica y libre de prejuicios, especialmente en los retratos dedicados a los niños y niñas, captados en la sencillez de su vida cotidiana y de las fiestas flamencas.

Gitanillos, Montjuïc, Barcelona, 1963. © Archivo Colita Fotografía.

Este primer encargo marcó el inicio de la trayectoria profesional de Colita y abrió la puerta a dos de las grandes pasiones de su vida: el cine y el flamenco. Durante el rodaje, inmortalizó a jóvenes promesas que se convertirían en figuras de referencia, como La Singla, Antonio Gades o el cantaor José Menese.

Sin embargo, el punto de inflexión decisivo fue el encuentro con la legendaria bailaora Carmen Amaya, que había llegado de México en 1963 para protagonizar Los Tarantos. Impresionada por su genio y personalidad, Colita dedicó gran parte de su vida a preservar y reivindicar la memoria de esta artista incomparable.

Colita, testigo gráfico de una época y de una ciudad

Isabel Steva Hernández, conocida popularmente como Colita (Barcelona, 1940-2023), una de las autoras más importantes de la fotografía catalana y española de la segunda mitad del siglo XX, fue una mujer audaz que convirtió Barcelona en su principal plató. Formada junto a maestros como Oriol Maspons, Xavier Miserachs, Francesc Català-Roca y Leopoldo Pomés, su cámara retrató la vida social, intelectual y política de la ciudad.

La Singla con su Rolleiflex, Somorrostro, Barcelona, 1963. © Archivo Colita Fotografía.

Inmortalizó movimientos fundamentales como la Gauche Divine, la Escuela de Barcelona y la Nova Cançó, así como momentos clave de la Transición democrática, el feminismo y la lucha por las libertades. En su inmensa galería de retratos figuran nombres como Joan Miró, Salvador Dalí, Gabriel García Márquez, Ana María y Terenci Moix o Jaime Gil de Biedma.

A lo largo de cuarenta años de carrera publicó más de setenta libros, realizó más de cuarenta exposiciones y recibió distinciones como la Creu de Sant Jordi, la Medalla de Oro al Mérito Artístico del Ayuntamiento de Barcelona o el Premio Nacional de Fotografía.

Actividades vinculadas a la fotografía en Palo Alto Barcelona

Paralelamente a la exposición, Palo Alto Barcelona acoge actividades gratuitas vinculadas a la fotografía. En esta ocasión, se han organizado dos encuentros con destacados fotógrafos de trayectoria internacional.

El miércoles 18 de noviembre, Emilio Morenatti, ganador de dos premios Pulitzer, entre otros galardones, ofrecerá la charla El oficio de mirar y el compromiso con la realidad, en la que reflexionará sobre la mirada fotográfica y el compromiso con la actualidad.

Una de las salas en las que se expone Món Gitano, de Colita, foto de Joan Masats.

El martes 24 de noviembre, Tino Soriano, fotógrafo catalán especializado en fotoperiodismo y fotografía de viajes, compartirá su experiencia profesional en la charla La vida fotográfica. Es colaborador habitual de medios como El País Semanal, el Magazine de La Vanguardia, Viajar y National Geographic.

Ambas actividades tendrán lugar a las 19 h en la Sala Cortés de Palo Alto Barcelona. Son gratuitas, pero es imprescindible inscribirse previamente en paloalto.barcelona.

Fotofest Poblenou

La exposición Món Gitano 1962-1963 forma parte de la programación oficial de FotoFest Poblenou, el festival bienal organizado por el Fotoclub Poblenou, en el que la Fundació Palo Alto participa como patrocinadora y al que da apoyo a través de su espacio Palo Alto Barcelona, con la creación de exposiciones de grandes autores y la organización de actividades.

En esta edición, el festival FotoFest cuenta con veintidós autores, cuyas obras se distribuyen en trece salas de exposición del distrito de Sant Martí, con el objetivo de promover la fotografía como práctica artística, espacio de aprendizaje y punto de encuentro vecinal.

Datos útiles

Món Gitano 1962 – 1963, de Colita

Fechas: hasta el 27 de noviembre

Lugar: Sala Escoleta de Palo Alto Barcelona (C. Pellaires, 30-38. Barcelona)

Horario: de lunes a viernes, de 9 h a 19.30 h