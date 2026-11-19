La obra seleccionada se desarrollará en colaboración con un artesano y se presentará en ARCOmadrid 2028. El plazo para concurrir finaliza el 15 de diciembre de 2026

Cervezas Alhambra abre la convocatoria de la XI edición de su Premio de Arte Emergente (PCAAE), dirigido a artistas que quieran llevar su investigación creativa más allá de los materiales y lenguajes habituales, explorando el potencial de los oficios artesanales desde una perspectiva contemporánea. El certamen parte de una premisa, el encuentro entre la mirada del artista y el conocimiento de un artesano puede dar lugar a obras que difícilmente surgirían de manera individual.

Esta colaboración está ligada a la filosofía “Sin Prisa” de Cervezas Alhambra, que entiende la creación como un proceso que requiere tiempo, dedicación y atención a los detalles. Por eso, el Premio no se centra únicamente en la obra terminada, sino también en la investigación, la experimentación con los materiales y el intercambio de conocimientos que permite llevar una idea a la práctica.

La última edición tuvo como ganadora a la artista Esther Gatón, reconocida en marzo de 2026 por “Lazos y Calles”. El proyecto toma como punto de partida la tradición de las marionetas y la danza del Paloteo para investigar cómo el movimiento puede generar gestos y expresiones. Para ello, Gatón combinará esculturas móviles de biomaterial flexible vegano, madera, ramas de sauce, hilos de algodón, varillas metálicas y pintura, que se manipulan a distancia. La obra se está desarrollando con el acompañamiento de Cervezas Alhambra y se presentará en ARCOmadrid 2027.

La artista Esther Gatón ganó la edición anterior del certamen de Cervezas Alhambra con su obra “Lazos y Calles”.

El trabajo de Gatón ejemplifica el tipo de diálogo que plantea el certamen, recuperar técnicas y referencias tradicionales para transformarlas a través de una investigación artística personal. La nueva convocatoria invita a continuar ese recorrido con proyectos originales e inéditos, concebidos en colaboración con un artesano elegido por el artista participante.

Las propuestas pueden abordar distintas temáticas y trabajar con materiales diversos, siempre que respondan a los requisitos recogidos en las bases y encuentren inspiración en la filosofía “Sin Prisa”. Un jurado especializado valorará las candidaturas y seleccionará el proyecto que contará con el acompañamiento de Cervezas Alhambra para su desarrollo y posterior presentación en ARCOmadrid 2028.

El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre de 2026. Los requisitos de participación pueden consultarse en este enlace.

El diseño del trofeo, otra forma de interpretar el Premio

La convocatoria de la XI edición se completa con una invitación a diseñar el trofeo que recibirá la propuesta ganadora. En este caso, el reto creativo se traslada al objeto que representa el galardón, una pieza en la que también pueden explorarse las posibilidades de los materiales, las formas y las técnicas de elaboración.

En la edición anterior, Ana Conde diseñó “Latencia vítrea”, un trofeo inspirado en el vacío y la geometría nazarí que aborda el tiempo como repetición pausada y crecimiento continuo. Su propuesta ofrecía un ejemplo de cómo un objeto puede expresar una idea a través de sus características formales y de su relación con la materia.

Ahora, todos aquellos que quieran diseñar el nuevo trofeo del premio pueden participar en la convocatoria, aquí encontrarán las condiciones.

Con ambas convocatorias, el Premio abre dos caminos distintos, pero relacionados, para trabajar desde la artesanía y la creación contemporánea, desarrollar una obra a través de la colaboración entre artista y artesano, o concebir el objeto que dará forma al reconocimiento.

Los proyectos resultantes se incorporarán a un recorrido que tiene en ARCOmadrid un espacio para compartir con el público nuevas maneras de entender y trabajar la materia.

Sobre Cervezas Alhambra

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva más de 100 años creando, sin prisa, cervezas en las que el tiempo juega un papel fundamental para elaborar sus diferentes gamas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal en los que está presente la creación de autor como forma de expresión.

Cervezas Alhambra cuenta con una amplia variedad de cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Citra IPA, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin y Las Numeradas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único.

Sobre Mahou San Miguel

Mahou San Miguel es una compañía de bebidas y servicios, familiar, 100% española e independiente, líder del sector cervecero en nuestro país, con una sólida presencia internacional en más de 70 mercados y un equipo global que supera los 4.400 profesionales. Con 12 centros de elaboración de cerveza -nueve en España y tres en EE UU–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución, cuenta con la mayor huella industrial del sector y una conexión local única.

Tiene más de 135 años de historia, que comienza con el nacimiento de Mahou en 1890 y que continua con la incorporación de San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, diversificaron su negocio incorporando Solán de Cabras y, desde 2025, cuentan con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado entraron en 2014.

Su portafolio incluye una amplia gama de cervezas nacionales con marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y cervezas internacionales como Corona o Budweiser. También productos innovadores y creadores de categoría, como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o Mahou 0,0 Tostada, y marcas de agua mineral natural, como Solán de Cabras. Además, siguen diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino, vermut, café o bebidas energéticas y a través de su rol como socios de referencia de la Hostelería, ofreciendo servicios integrales para ayudar a su transformación y sostenibilidad futura.

Con foco en las personas y fieles a su máxima de crecer haciendo crecer, promueven el valor de disfrutar de una vida compartida y canalizamos nuestra acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel.