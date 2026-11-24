El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo inaugura un proyecto realizado específicamente para este espacio artístico por el artista madrileño Jerónimo Elespe. Del 26 de noviembre al 25 de abril de 2027

La obra de Jerónimo Elespe (Madrid, 1975) se sitúa en un territorio donde se entrelazan el silencio, el tiempo y la contemplación. A través de una serie de pinturas creadas específicamente para el CAAC y desarrolladas mediante una práctica lenta y repetitiva, el artista transforma lo cotidiano y lo doméstico en una experiencia casi litúrgica. Sus obras no se revelan de inmediato: invitan a una mirada atenta y minuciosa, propiciando la contemplación, la quietud y la pausa.

Capas, veladuras y repeticiones convierten cada pieza en un palimpsesto en el que el tiempo se acumula. Jardines, habitaciones, lámparas apagadas y libros abiertos emergen como atmósferas silenciosas. La arquitectura y los objetos sirven de marco para reflexionar sobre la relación entre interior y exterior, luz y sombra, presencia y ausencia.

Bajo esa línea, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo inaugura ahora Jerónimo Elespe. Noche y ceniza, un proyecto realizado específicamente para el CAAC por el artista madrileño Jerónimo Elespe.

Cartel de la exposición de Jerónimo Elespe en el CAAC.

La muestra reúne una serie de pinturas que exploran las relaciones entre el tiempo, la memoria, la luz y la contemplación. A través de capas, veladuras y repeticiones, Elespe transforma escenas y elementos de la vida cotidiana en espacios de recogimiento, donde lo doméstico adquiere una dimensión poética y reflexiva.

Jardines, habitaciones, lámparas apagadas y libros abiertos configuran un universo silencioso que invita a detenerse y observar, estableciendo un diálogo entre la arquitectura, la tradición pictórica y la experiencia íntima.

Hasta el 25 de abril de 2027 en el antiguo refectorio y la antigua capilla de la Magdalena de la zona monumental del CAAC, en Sevilla.