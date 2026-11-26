La editorial premia al artista italiano por su «Ventana al mar» en una nueva convocatoria que ha distinguido con sendos accésits a Beatriz Sarrias de Ros por su obra “El pasillo y los libros” y a Ricardo Sánchez Grande por “Esperando sus libros”. La exposición con las piezas seleccionadas se puede visitar en el Hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona hasta el próximo 29 de noviembre

Once cuadros conforman la exposición del V Premio Almuzara de Pintura. Los hay sugerentes y sugeridos, un punto irónicos, divertidos, académicos, llenos de color y con una paleta más apagada. En esta nueva edición se han recibido alrededor de 300 obras originales, lo que significa un notable incremento con respecto a las convocatorias de años anteriores. La unión de los libros y la literatura con el arte es la razón de ser de este galardón.

Una realidad fragmentada. Una mujer que piensa y mira al frente con un libro en la mano, que dormita y reflexiona. Michele del Campo ha abierto una “Ventana al mar” (óleo sobre lino de 138 x 198 cm) con la que ha ganado la presente edición, dotada con 10.000 euros y que recogió en una ceremonia celebrada en el Hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona, convocatoria a la que no faltó una nutrida representación del mundo de la cultura compuesta por escritores, galeristas y artistas.

La mujer que piensa, ensimismada, es Priscilla, su esposa. Su inspiración desde siempre. Michele del Campo es un pintor que nació en Italia, en San Nicandro Garganico (Foggia) en 1976 y reside en Miami, donde dice que se hace arte nuevo, pero echa de menos los museos canónicos. Se mira en Sorolla, “su luz siempre me ha inspirado, he visto mil veces sus obras, cada uno de sus cuadros, he pasado horas parado delante de alguno de ellos” y le gusta pintar a su entorno cercano “sus amigos, la gente de la familia, los que me rodean”, a la manera de otro artista al que admira, el norteamericano Andrew Wyeth. “Mi pintura lo que hace es sugerir”, dice con un tono que susurra, sin darse la menor importancia. Su carrera se ha cimentado con los años y afianzado con importantes distinciones y premios, como el BMW, que obtuvo en 2026. Ha expuesto, además de en España, en Italia, Reino Unido, Suiza, Perú y Estados Unidos.

El pintor italiano Michele del Campo junto a «Ventana al mar» (óleo sobre lino, 138 x 198 cm), obra ganadora del V Premio Almuzara de Pintura. Foto: Amalia Calvo.

La tarde tuvo otros dos protagonistas más, distinguidos con un diploma y sin dotación económica. Beatriz Sarrias de Ros, artista nacida en Barcelona. Su obra “El pasillo y los libros” (acrílico y óleo sobre papel japonés sobre lino 120 x 120) vuelve a la arquitectura que nunca ha dejado a un lado. Hace meses vivió una pérdida que le ha marcado. “Mi madre era mi mecenas, siempre estaba ahí, conmigo”. Y a ella dedica esta distinción. El pasillo, en una sobria paleta de color, revienta de libros mientras ella piensa ya en nuevas composiciones, en las obras que va a exponer en febrero en Zona Maco de México, o las que llevará a Bruselas en mayo. “Pinto la luz” cuenta sobre lo que la distingue.

Junto a ella, el otro accésit, Ricardo Sánchez Grande, natural de Ávila, un pintor que ha sabido remontar baches y volver a la casilla de salida con “Esperando sus libros”: “Esta obra habla de eso. De una estantería vacía que está a la espera de volver a llenarse de libros y de lecturas, que son los protagonistas. Es como si el tiempo se hubiera detenido en ese espacio preparatorio en el que pronto va a empezar a pasar algo”, explica.

Las obras finalistas, junto con la ganadora y los accésits, se podrán visitar hasta este próximo 29 de noviembre en el Hotel Eurostars Grand Marina (Moll de Barcelona, s/n, Ciutat Vella). Todas ellas con el libro y la literatura como fondo.

Sobre esta V edición del Premio Almuzara de Pintura

Para Manuel Pimentel, director de Almuzara, esta convocatoria artística reafirma el compromiso con la cultura y el arte y vuelve a unir las páginas escritas y las páginas pintadas, letras y colores. Y que esta vez se ha trasladado a Barcelona “por amor a esta ciudad, con la que tenemos una estrecha relación, porque tratamos de que este premio se celebre en diferentes ciudades y por la enorme tradición editorial que tiene y el oficio que destila”. Un premio que celebra ya su quinta edición encarando la nueva convocatoria en la que prima el libro “que desde los códices iluminados siempre ha buscado la belleza. Y el libro bien editado lleva aparejado arte porque los libros son cultura y son arte. Una editorial necesita tener un aroma propio y un alma que la distinga más allá de pagar las nóminas a sus empleados”. La editorial Almuzara “continuará impulsando esta singular iniciativa de aunar la pintura, la literatura y los libros, una hermosa simbiosis de siglos, cargada de futuro. Ni los libros ni el arte morirán jamás y allí estaremos los editores para contarlo”, señala Pimentel.

El jurado, presidido por el pintor cordobés Desiderio Delgado, consideró la obra ganadora “muy llamativa desde el punto de vista de la técnica. Es un artista de gran calidad con una importante trayectoria”. La composición fraccionada “resulta bastante interesante y ofrece una visión un tanto distorsionada que da lugar a cierto misterio”. Para Delgado “este premio pone en valor la trayectoria y un lenguaje pictórico de enorme personalidad en el que la excelencia técnica convive con una mirada sensible, reflexiva y absolutamente contemporánea”.

El Premio Almuzara de Pintura, que mira ya hacia su sexta convocatoria, se ha abierto paso en el panorama artístico gracias a una apuesta clara por la calidad de las obras y por una mirada contemporánea a la creación pictórica. Con cada edición, el galardón gana en peso y visibilidad. El certamen se apoya en un territorio donde la literatura y el arte conviven de forma natural, y esa relación se traduce en una especial atención a la fuerza narrativa de la imagen.

Estas son las obras que se exponen en la V edición del Premio Almuzara de Pintura: “Ventana al mar”, óleo sobre lino de Michele del Campo; “La herencia”, acrílico sobre lienzo de Natalia Revelles López; “Los arquetipos de Carl Jung”, óleos sobre lienzo de Miguel Rodríguez Núñez; “El motín del Bounty”, óleo sobre lienzo de Arturo Prins; “El pasillo y los libros”, acrílico y óleo sobre papel japonés sobre lino de Beatriz Sarrias de Ros; “Biblioteca circular IPCE”, óleo sobre lienzo de Joaquín Millán Rodríguez; “El hechizo del logos”, óleo sobre tabla de Marta Mendoza Jiménez; “La luz de las palabras”, acrílico y óleo sobre tabla de Miguel Repollés Martínez; “Memoria. La ausencia da sentido a la existencia”, acrílico sobre lienzo de Teruhiro Ando; “El arcano de María”, óleo sobre lienzo de Manuel Higueras García, y “Esperando sus libros”, óleo sobre lienzo de Ricardo Sánchez Grande.

El jurado estuvo compuesto por el pintor Desiderio Delgado, como presidente, el periodista cultural y escritor Sergio Vila-Sanjuán, las galeristas Magdalena Haurie, Cristina Mato, Lorena Pizarro, la artista e historiadora del arte Amalia Parra, la historiadora del arte y decoradora Pilar Fernández de Córdoba, Antonio Cuesta, editor, y 0525E6, director de Almuzara.